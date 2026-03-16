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「とんでもない小細工だ！」チェルシーの円陣をネヴィルが痛烈に批判「もうやめてくれ」
ニューカッスル・ユナイテッド戦での敗戦を受け、チェルシーの試合前の準備が再び厳しい批判の的となっている。
この試合では、チェルシーの選手たちがセンターサークルで奇妙な円陣を組むなか、主審のポール・ティアニー氏が円の中心に入ってしまった。
今年1月に指揮を執って以来、リアム・ロシニアー監督はこのルーティンをチームの定番としてきた。しかし、ティアニー氏が選手たちの間で気まずそうに立たされることになった今回のやり方は、広く嘲笑の的となっている。 この戦術的判断は、最近の不振期においてチェルシーが本質よりも「見せかけ」を優先させているのではないかという疑問を招いた。一方で、ロシニアー監督はこの儀式を擁護し、干渉した審判を非難している。
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『スカイ・スポーツ』のポッドキャストに出演したギャリー・ネヴィル氏は、その円陣を「不必要な気晴らし」と評し、遠慮なく批判した。
「極めて奇妙で、本当に変だと思った。キックオフの10秒前に互いを鼓舞するために円陣を組む必要があるなら、準備段階で何か間違ったことをしているということだ」
「とんでもない小細工だ」と批判したネヴィル氏は、「ほとんどカルト的」と主張した上で、チェルシーの監督に対して「芽のうちに摘み取るべきだ。もうやめてくれ。馬鹿げている。すべてが馬鹿げている」
チェルシーの「小細工」に対する批判が高まる中、ピッチ上でのパフォーマンスも懸念されるほど低下している。 ロシニアー監督就任直後は新監督による効果を発揮したが、ブルーズは直近のプレミアリーグ5試合でわずか1勝しか挙げられず、順位表で6位に転落した。
国内カップ戦での野望も、カラバオ・カップでアーセナルに阻まれた。批評家たちは、円陣をはじめとする演出に焦点が当てられることで、根深い戦術上の問題が覆い隠されていると主張している。ニューカッスルのような対戦相手がその演出に全く動じることなく1-0で勝利した事実が、そのことを如実に物語っていた。
- AFP
チェルシーは今週火曜日にスタンフォード・ブリッジでUEFAチャンピオンズリーグ王者パリ・サンジェルマンを迎え撃ち、チームとしての真価が問われる一戦に臨む。 第1戦で5-2という痛烈な敗北を喫したブルーズが準々決勝に進出するには、ほぼ奇跡に近い勝利が必要となる。
準々決勝では、リヴァプールやガラタサライとの対戦が待ち受けている。シーズンが重大な局面を迎える中、ロシニアー監督は、ネヴィル氏の助言に従って「芽を摘む」べきか、それとも物議を醸している自身のルーティンを貫くべきか、決断を迫られている。
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