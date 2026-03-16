「とんでもない小細工だ！」チェルシーの円陣をネヴィルが痛烈に批判「もうやめてくれ」

ニューカッスル・ユナイテッド戦での敗戦を受け、チェルシーの試合前の準備が再び厳しい批判の的となっている。

この試合では、チェルシーの選手たちがセンターサークルで奇妙な円陣を組むなか、主審のポール・ティアニー氏が円の中心に入ってしまった。

今年1月に指揮を執って以来、リアム・ロシニアー監督はこのルーティンをチームの定番としてきた。しかし、ティアニー氏が選手たちの間で気まずそうに立たされることになった今回のやり方は、広く嘲笑の的となっている。 この戦術的判断は、最近の不振期においてチェルシーが本質よりも「見せかけ」を優先させているのではないかという疑問を招いた。一方で、ロシニアー監督はこの儀式を擁護し、干渉した審判を非難している。