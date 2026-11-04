「鈴木彩艶は時に自信過剰になりすぎる」バルセロナ先制点のきっかけに…リヴァプールOBが分析

アストン・ヴィラGK鈴木彩艶のプレーについて、リヴァプールOBが分析している。

3日に行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第4節で、バルセロナと対戦したアストン・ヴィラ。スペイン屈指の強豪チームの敵地に乗り込んだが、開始7分にラミン・ヤマルのゴールを許す展開に。さらに後半にはハフィーニャに2ゴールを奪われ、そのまま0-3で完敗している。

鈴木彩艶はこの日も先発出場を果たし、特に終盤には見事なセーブでチームを救っていた。しかし、最初の失点の場面では自陣ボックス内からのパスがチームの混乱を招いてゴールに繋がるなど、ハイプレスを仕掛けるバルセロナに何度もボールを奪われていた。

そして『BBC Radio 5 Live』に出演したリヴァプールOBスティーブン・ウォーノック氏は、日本代表GKの判断に苦言を呈している。

「アストン・ヴィラは、どのタイミングで中盤にパスを出すべきかを見極める必要がある。ザイオン・スズキは足元の技術に優れているが、時に自信過剰になりすぎることがあるようだね」

「アウェイで1点ビハインドの状況において、そのようなプレーは許されない。まずはしっかりとボールを前線へクリアし、相手のアタッカー陣に処理させるべきだ」

なお『BBC』の採点では、鈴木彩艶は及第点となる「6」を獲得。「ラミン・ヤマルによる先制ゴールは防ぎようがなかったが、その重要な失点につながった混乱の一端を担ってしまった。アンソニー・ゴードンのシュートはセーブしたものの、ハフィーニャのシュートには逆を突かれ、3点目もどうすることもできなかった」と指摘されている。