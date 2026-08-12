鈴木彩艶は今季どこでプレーするのか…ユヴェントスは未だレンタル移籍を決めかねる？

去就に注目が集まる日本代表GK鈴木彩艶だが、ユヴェントス側は未だレンタルでの獲得を決めかねているようだ。





パルマでの2シーズンで公式戦59試合に出場して評価を高めると、FIFAワールドカップ2026では日本代表の正守護神として全4試合に先発、見事なパフォーマンスを披露した鈴木彩艶。そんな23歳GKだが、今夏の移籍市場でも注目を集めていることが複数メディアで報じられている。





そしてイタリアやフランスの複数メディアは、パリ・サンジェルマン（PSG）がパルマと合意に至ったと報道。『レキップ』によると、移籍金はボーナス込みで3500万ユーロ（約64億円）、選手とは5年契約を結ぶとのこと。また、今季中にPSGでプレーする可能性は低く、契約締結から数日以内にユヴェントスへレンタルで加入する可能性が高いと伝えていた。





しかし、ユヴェントス側は未だ新守護神に関して決断していない模様。移籍専門記者ジャンルカ・ディ・マルツィオ氏によると、鈴木彩艶についてはPSGとパルマの取引が決着しておらず、PSGからのレンタル条件については未だ確定していないようだ。





その一方で、ユヴェントスはイタリア代表GKグリエルモ・ヴィカーリオの獲得に向けてトッテナムに最初の打診を行ったとのこと。レンタル移籍に向けて、トッテナム側が本格的に交渉を始めるのを待っている状況だと伝えられている。





ディ・マルツィオ氏は、2人のGKをリストアップしているユヴェントスだが、今週中には解決したい考えであると指摘している。今後の動向に注目だ。