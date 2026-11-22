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【欧州・海外サッカー ニュース】アストン・ヴィラ（プレミアリーグ）のウナイ・エメリ監督は、鈴木彩艶のリーグへの適応に言及している。

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アストン・ヴィラのウナイ・エメリ監督は、日本代表GK鈴木彩艶を評価している。

今季アストン・ヴィラに加入した鈴木彩艶。直後から正守護神の座を掴むと、シュートストップだけでなくその正確なフィードも現地で高く評価され、トッテナム戦やフラム戦などではプレイヤー・オブ・ザ・マッチにも輝いていた。一方で、4日のバルセロナ戦(0-3)ではビルドアップ時の判断について一部で批判の声が上がると、9日のマンチェスター・ユナイテッド戦(4-4)では試合終盤の同点弾の場面での対応を疑問視する声も浮上している。

そんな24歳の日本代表GKについて、エメリ監督はサンダーランド戦(0-0)前の会見で「ザイオンは素晴らしいプレーを見せてくれている。チームに多くのものをもたらしてくれているんだ」とコメント。前節マンチェスター・U戦など、ボックス内での空中戦に苦しんだことを問われると、以下のように語っている。

「プレミアリーグでは、ゴール前で相手選手から押されたりブロックされたりすることで、GKが苦労する場面が確認できる。シーズン開幕当初、審判団から『何らかの変更がある』という説明を受けていたが、具体的にどう変わるのかは明確ではなかった」

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「前回の試合やフラム戦でも、彼はそうした状況で苦戦していた。相手選手が彼を押してくるんだ。我々は彼と協力して取り組んでいる。以前、エミ・マルティネスの時にも同じような対応をしたよ。時には、相手のブロックに対してサポートが必要だ。相手選手がGKの近くにいる場合、GK自身が押し返せるように準備しておく必要がある」

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「ザイオンとは認識を共有し、適応に向けて取り組んでいる。彼は大きく成長しており、どうすれば彼がより深く理解し、自身の強みを最大限に発揮できるかを模索している段階だ。これらは重要な課題であり、早急に対処しないとね」

「ザイオンは今年、プレミアリーグという舞台に挑戦するためにヴィラへやって来た。彼は日々、その目標に向かって懸命に取り組んでいるよ」

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一方でエメリ監督は、GKへの妨害に対するプレミアリーグの判定について、「不満を言っているわけではない。審判の判定は受け入れている」としつつ、持論を展開した。

「もちろん、我々は適応しなければならないし、ピッチ上のあらゆる局面において現在のルールがどうなっているのかを理解する必要がある。その1つが、GKの扱いに関する問題だ。相手選手から押されたり、ブロックされたり、あるいは接触されたりすることなく、GKがゴール前でプレーできる状況をどう確保するか、ということだね。我々は毎試合、どのように振る舞うべきかを探り、それに関する審判の判定を理解しようと努めている」