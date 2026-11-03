鈴木彩艶出場予定！CLバルセロナ戦はどこで見られる？無料配信はある？

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第4節で、アストン・ヴィラに所属する日本代表GK鈴木彩艶が敵地で強豪バルセロナとのビッグマッチに挑む。

本記事では、バルセロナvsアストン・ヴィラの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

バルセロナvsアストン・ヴィラはいつ？何時から？

2026-27シーズンのCLリーグフェーズ第4節バルセロナvsアストン・ヴィラは、日本時間2026年11月4日(水)にバルセロナの本拠地カンプ・ノウで開催される。

キックオフは現地時間11月3日(火)21:00、日本時間では11月4日(水)5:00を予定。アストン・ヴィラで好調を継続している鈴木彩艶のパフォーマンスに注目だ。

項目 内容 対戦カード バルセロナ vs アストン・ヴィラ 大会 UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第4節 日程（日本時間） 2026年11月4日(水) 5:00キックオフ 日程（現地時間） 2026年11月3日(火) 21:00キックオフ 会場 カンプ・ノウ 日本人所属選手 鈴木彩艶(アストン・ヴィラ)

バルセロナvsアストン・ヴィラの中継予定は？

2026-27シーズンのCLリーグフェーズ第4節、バルセロナvsアストン・ヴィラは、テレビ『WOWOWプライム』、ネット『WOWOWオンデマンド』で生中継・ライブ配信を予定。ネット『Leminoプレミアム』でもライブ配信の予定だ。

今シーズンのCLは、テレビ『WOWOW』、ネット『WOWOWオンデマンド』で全試合を生中継・ライブ配信の予定。ネット『Leminoプレミアム』でもCLリーグフェーズ第2節から決勝までの全試合をライブ配信する予定だ。

放送・配信サービス 中継予定 日時 WOWOWプライム ○ 生中継 2026/11/4(水) 4:45～ WOWOWオンデマンド ○ ライブ配信 2026/11/4(水) 4:45～ Leminoプレミアム ○ ライブ配信 2026/11/4(水) 4:45～ DAZN × － SPOTV NOW × － 地上波 × －

※日時はすべて日本時間

鈴木彩艶はバルセロナ戦に出場する？注目ポイントを紹介

アストン・ヴィラの正守護神であるGK鈴木彩艶は、バルセロナ戦でも先発出場が有力だ。今季のチャンピオンズリーグではリーグフェーズ開幕から3試合連続でフル出場し、チームの3連勝に貢献。直近のプレミアリーグ・フラム戦では好セーブを見せた一方で、コーナーキックの処理からオウンゴールを喫しており、バルセロナ戦での巻き返しにも期待がかかる。

しかし、今節の相手はスペインの強豪バルセロナ。ラミン・ヤマルやハフィーニャ、アンソニー・ゴードンといった世界屈指のアタッカーを擁しており、ここまでCL3試合で11得点を記録している。彩艶にとっては、鋭いドリブル突破や多彩な攻撃への対応が求められる一戦となるだろう。

至近距離からのシュートへの反応やクロスボールの処理など、数多くのセービングでどれだけ後方を安定させられるかがポイントとなる。それだけでなく、持ち味である正確なロングフィードで相手のプレスをかわし、攻撃の起点となれるかもカギに。敵地で強豪相手にどのようなパフォーマンスを見せるのか、彩艶の一挙手一投足に注目したい。

チャンピオンズリーグ2026-27はWOWOWが中継・配信！

『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

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