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zion suzukiGetty Images
Ryo Mika

「メリットが皆無であるにも関わらず…」「リスクを負いすぎ」鈴木彩艶とヴィラの戦術を現地記者が批判

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【欧州・海外サッカー ニュース】アストン・ヴィラ（プレミアリーグ）は、チャンピオンズリーグでバルセロナに0-3と敗れた。

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バルセロナに完敗したアストン・ヴィラとGK鈴木彩艶について、有力メディア『The Athletic』の記者が分析している。

3日に行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第4節で、バルセロナと対戦したアストン・ヴィラ。スペイン屈指の強豪チームの敵地に乗り込んだが、開始7分にラミン・ヤマルのゴールを許す展開に。さらに後半にはハフィーニャに2ゴールを奪われ、そのまま0-3で完敗している。

優勝候補の一角相手に完敗したアストン・ヴィラだが、『The Athletic』で番記者を務めるジェイコブ・タンスウェル氏は「結局のところ、ヴィラには実力が足りなかった」とし、敗因を以下のように分析した。

「バルセロナの最終ラインは陣形が崩れていることが多く、いつものように極端に高い位置に設定されていたため、ヴィラにはそこを突いて攻め込む好機が何度かあった。悔やまれるのは失点直後の時間帯。同店に追いつけるチャンスは何度もあったのだ」

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「しかし全体を通してみると、ヴィラはあまりにも簡単にボールを失いすぎていた。ボールを奪い返して攻撃に転じる時や、3対3の状況を作り出した場面においても、プレーの精度が欠けている」

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そのうえで、鈴木彩艶のプレーについても分析。試合中にもSNSで「ボックス内でパスを奪われた後、スズキがセーブする。メリットが皆無であるにも関わらず、GKがこういったプレーを繰り返すのは理解できない」と指摘していた同記者だが、「スズキは戦術的な意図もあったかもしれないが、リスクを負いすぎていた。バルセロナは、この点をさらに突いて得点に結びつけることもできただろう」と綴っている。

そして「昨季のヨーロッパリーグ王者であるヴィラにとって、この試合が困難なものになることは予想されていた。しかし欧州のトップレベルでは、あらゆるプレーにおいて極めて高い精度が求められることを痛感したはずだ」と締めくくっている。

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News writer

📝Bio: Editor and writer covering multiple leagues including the Premier League, La Liga, and Serie A. Joined GOAL in 2017.

My heart belongs to Arsenal (since 2004). Interested in tactical analysis, player and club narratives, and the political aspects of football.Responsibilities include writing, editing, and proofreading articles; writing, editing, and proofreading columns; and collaborating on projects with external reporters.

Areas of Expertise:

Premier League, La Liga, and Serie A.