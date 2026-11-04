「メリットが皆無であるにも関わらず…」「リスクを負いすぎ」鈴木彩艶とヴィラの戦術を現地記者が批判

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【欧州・海外サッカー ニュース】アストン・ヴィラ（プレミアリーグ）は、チャンピオンズリーグでバルセロナに0-3と敗れた。

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バルセロナに完敗したアストン・ヴィラとGK鈴木彩艶について、有力メディア『The Athletic』の記者が分析している。

3日に行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第4節で、バルセロナと対戦したアストン・ヴィラ。スペイン屈指の強豪チームの敵地に乗り込んだが、開始7分にラミン・ヤマルのゴールを許す展開に。さらに後半にはハフィーニャに2ゴールを奪われ、そのまま0-3で完敗している。

優勝候補の一角相手に完敗したアストン・ヴィラだが、『The Athletic』で番記者を務めるジェイコブ・タンスウェル氏は「結局のところ、ヴィラには実力が足りなかった」とし、敗因を以下のように分析した。

「バルセロナの最終ラインは陣形が崩れていることが多く、いつものように極端に高い位置に設定されていたため、ヴィラにはそこを突いて攻め込む好機が何度かあった。悔やまれるのは失点直後の時間帯。同店に追いつけるチャンスは何度もあったのだ」

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「しかし全体を通してみると、ヴィラはあまりにも簡単にボールを失いすぎていた。ボールを奪い返して攻撃に転じる時や、3対3の状況を作り出した場面においても、プレーの精度が欠けている」

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そのうえで、鈴木彩艶のプレーについても分析。試合中にもSNSで「ボックス内でパスを奪われた後、スズキがセーブする。メリットが皆無であるにも関わらず、GKがこういったプレーを繰り返すのは理解できない」と指摘していた同記者だが、「スズキは戦術的な意図もあったかもしれないが、リスクを負いすぎていた。バルセロナは、この点をさらに突いて得点に結びつけることもできただろう」と綴っている。

そして「昨季のヨーロッパリーグ王者であるヴィラにとって、この試合が困難なものになることは予想されていた。しかし欧州のトップレベルでは、あらゆるプレーにおいて極めて高い精度が求められることを痛感したはずだ」と締めくくっている。

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