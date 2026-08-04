鈴木彩艶、PSGに完全移籍後ユヴェントスにレンタル移籍か…両者に利ある選択肢が浮上

パリ・サンジェルマンが日本代表GK鈴木彩艶の獲得へと近づいている。しかし、新シーズンはセリエAでプレーすることになるかもしれない。

パルマでの2シーズン目を終えた鈴木。ケガもありながら、公式戦22試合に出場し、6度のクリーンシートを達成した。今夏には日本代表の一員としてワールドカップ4試合に出場しており、守護神として好セーブを連発する活躍を見せた。

すでにアストン・ヴィラやリーズ・ユナイテッド、ユヴェントスなどが新天地候補に挙がってきた中でパリ・サンジェルマンが獲得に近づいている。先日には3300万ユーロ（約59億7000万円）のオファーが提示したことも伝えられた。

一方で、PSGにはマトヴェイ・サフォノフとリュカ・シュヴァリエと2人の主力GKが在籍。後者を売却しようとしているが、苦戦した場合には鈴木彩艶への投資は水泡に帰す可能性もある。そのため、『コリエレ・デッロ・スポルト』と『レキップ』が「興味深い代替案」を伝えている。

それがPSGへの完全移籍後のユヴェントスへのレンタル移籍。ユヴェントスのルチアーノ・スパレッティ監督は鈴木彩艶への興味を認めつつ、高額な移籍金を警告していただけに、費用を抑えられるレンタル移籍は満足できる選択肢となる。また、PSGとしてもトップクラブで経験を積むことができるレンタル移籍はプラスとなりそうだ。