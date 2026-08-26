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yui-hasegawa(C)Getty Images
Kyoya Saito

長谷川唯が4季連続でPFA年間ベストイレブンに！1年目の古賀塔子は初選出

WSL
女子サッカー
ロンドン・シティ・ライオネス
マンチェスター・ユナイテッド
長谷川唯

【欧州・海外サッカー ニュース】長谷川唯や古賀塔子がベストイレブンに。

PFAアワードが行われ、女子部門ではマンチェスター・シティのFWカディージャ・ショーが2度目の年間最優秀選手に選ばれた。

昨季のWSLではマンチェスター・シティがチェルシーの牙城を崩し、10シーズンぶりの優勝を果たした。ベストイレブンでも長谷川唯らシティから3選手が選ばれたほか、チェルシーやアーセナルからも3選手が選出されている。長谷川は4シーズン連続のベストイレブンとなった。

3クラブ以外からの選出となったのがマンチェスター・ユナイテッドのジェシカ・パーク、トッテナムの古賀塔子となっている。古賀は加入1年目でベストイレブンに選出されている。

ベストイレブンは以下の通り。

GK：ハンナ・ハンプトン（チェルシー）

WSL
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ロンドン・シティ・ライオネス
LCL
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MAN

DF：ケルスティン・カスパリ（マンチェスター・シティ）

DF：古賀塔子（トッテナム）

DF：エリー・カーペンター（チェルシー）

DF：エミリー・フォックス（アーセナル）

MF：長谷川唯（マンチェスター・シティ）

MF：マリオナ・カルデンテイ（アーセナル）

MF：ジェス・パーク（マンチェスター・ユナイテッド）

FW：バニー・ショー（マンチェスター・シティ）

FW：アレッシア・ルッソ（アーセナル）

FW：ローレン・ジェームズ（チェルシー）

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