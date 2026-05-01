2026年5月2日(土)に行われる2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグ第14節で、横浜F･マリノスと水戸ホーリーホックが対戦する。

本記事では、横浜F･マリノスと水戸ホーリーホックの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

横浜F･マリノスvs水戸ホーリーホック｜試合日程・キックオフ時間

横浜F･マリノスvs水戸ホーリーホックは、5月2日(土)に横浜FMのホーム、日産スタジアムで開催される。

大会：2026 明治安田J1百年構想リーグ 第14節

日時：2026年5月2日(土) 14:00キックオフ

対戦：横浜F･マリノスvs水戸ホーリーホック

会場：日産スタジアム

横浜F･マリノスvs水戸ホーリーホック｜放送・配信予定

明治安田J1百年構想リーグ第14節の横浜F･マリノスvs水戸ホーリーホックは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

横浜F･マリノスvs水戸ホーリーホックのおすすめ視聴方法

2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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横浜F･マリノスvs水戸ホーリーホック チーム情報

横浜F・マリノス vs 水戸ホーリーホック 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー 大島秀夫 予想スタメン 控え選手 マネージャー D. Kimori

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

YFM 直近の 2 試合 MIH 1 Win 0 引分け 1 Win 水戸ホーリーホック 1 - 0 横浜F・マリノス

横浜F・マリノス 2 - 2 水戸ホーリーホック 0 得点 1 2.5ゴール以上のゲーム 0/2 両チームが得点 0/2

順位表