明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。
本記事では、J1百年構想リーグに出場する横浜F・マリノスの最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。
横浜F・マリノス｜最新試合予定・放送局
横浜F・マリノス｜2026年登録選手・背番号一覧
|Pos
|背番号
|選手名
|備考
|GK
|1
|朴 一圭
|※背番号変更
|GK
|20
|坪井 湧也
|神戸／新加入
|GK
|21
|飯倉 大樹
|GK
|31
|木村 凌也
|DF
|2
|加藤 蓮/td>
|※背番号変更
|DF
|13
|井上 太聖
|鳥栖／新加入
|DF
|15
|渡邊 泰基
|※背番号変更
|DF
|17
|ジェイソン キニョーネス
|※背番号変更
|DF
|22
|角田 涼太朗
|DF
|25
|鈴木 冬一
|DF
|27
|松原 健
|DF
|33
|諏訪間 幸成
|DF
|35
|関富 貫太
|桐蔭横浜大学／新加入
|DF
|44
|トーマス デン
|DF
|49
|村上 慶
|大津高等学校／新加入
|MF
|6
|渡辺 皓太
|MF
|8
|喜田 拓也
|MF
|28
|山根 陸
|MF
|29
|樋口 有斗
|中部大学／新加入
|MF
|30
|ユーリ アラウージョ
|MF
|32
|田中 雄大
|慶應義塾大学／新加入
|MF
|34
|木村 卓斗
|MF
|40
|天野 純
|※背番号変更
|FW
|7
|遠野 大弥
|※背番号変更
|FW
|9
|谷村 海那
|※背番号変更
|FW
|11
|ジョルディ クルークス
|※背番号変更
|FW
|18
|オナイウ 情滋
|FW
|19
|テヴィス
|クルゼイロ(ブラジル)／期限付き移籍
|FW
|23
|宮市 亮
|FW
|24
|近藤 友喜
|札幌／新加入
|FW
|26
|ディーン デイビッド
|FW
|46
|浅田 大翔
横浜F・マリノス戦のおすすめ視聴方法
横浜F・マリノスが出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。
【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値！W杯も観られる！ポイント還元でお得DMM
DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。
DAZNは明治安田百年構想リーグ全試合、海外サッカー（ラ・リーガ、ブンデスリーガなど）をライブ配信しており、6月に開幕するFIFAワールドカップ2026の全試合ライブ配信も決定した。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可