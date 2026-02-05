Goal.com
Yuta Tokuma

横浜F・マリノス 2026年試合日程・テレビ放送/ネット配信・登録メンバー｜J1百年構想リーグ

明治安田J1百年構想リーグに出場する横浜F・マリノスの2026年試合日程・テレビ放送・ネット配信予定・登録メンバーを紹介。

明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。

本記事では、J1百年構想リーグに出場する横浜F・マリノスの最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。

横浜F・マリノス｜最新試合予定・放送局

横浜F・マリノス 対 FC町田ゼルビア
鹿島アントラーズ 対 横浜F・マリノス
横浜F・マリノス 対 浦和レッズ
横浜F・マリノス 対 東京ヴェルディ
横浜F・マリノス｜2026年登録選手・背番号一覧

Pos背番号選手名備考
GK1朴　一圭※背番号変更
GK20坪井　湧也神戸／新加入
GK21飯倉　大樹 
GK31木村　凌也
DF2加藤　蓮/td> ※背番号変更
DF13井上　太聖鳥栖／新加入
DF15渡邊　泰基※背番号変更
DF17ジェイソン　キニョーネス※背番号変更
DF22角田　涼太朗 
DF25鈴木　冬一
DF27松原　健 
DF33諏訪間　幸成 
DF35関富　貫太桐蔭横浜大学／新加入
DF44トーマス　デン
DF49村上　慶大津高等学校／新加入
MF6渡辺　皓太
MF8喜田　拓也 
MF28山根　陸 
MF29樋口　有斗中部大学／新加入
MF30ユーリ　アラウージョ 
MF32田中　雄大慶應義塾大学／新加入
MF34木村　卓斗 
MF40天野　純※背番号変更
FW7遠野　大弥※背番号変更
FW9谷村　海那※背番号変更
FW11ジョルディ　クルークス※背番号変更
FW18オナイウ　情滋
FW19テヴィスクルゼイロ(ブラジル)／期限付き移籍
FW23宮市　亮
FW24近藤　友喜札幌／新加入
FW26ディーン　デイビッド 
FW46浅田　大翔 

横浜F・マリノス戦のおすすめ視聴方法

横浜F・マリノスが出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。

