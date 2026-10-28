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Ryo Mika

「いつか必ず自分の番が来る」バロンドール受賞逃したヤマルが宣言…恋人も「あなたを信じている」

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【欧州・海外サッカー ニュース】26日にバロンドール授賞式が行われ、バイエルン・ミュンヘンFWハリー・ケインが受賞している。

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バルセロナFWラミン・ヤマルは、自身のSNSでバロンドールについて綴っている。


昨季バルセロナで公式戦45試合出場24ゴール18アシストを記録し、ラ・リーガ優勝を達成したヤマル。さらにスペイン代表として出場したワールドカップでも、全試合に出場して優勝を成し遂げた。こうした実績から2026年のバロンドール有力候補と見られており、本人も「自分が受賞に値する」と語っていた。


そして26日にセレモニーが開催されたが、2026年のバロンドールはバイエルン・ミュンヘンFWハリー・ケインが受賞。ヤマルはケイン、キリアン・エンバペに継ぐ3位に終わり、史上最年少での受賞はならなかった。


そんなヤマルだが、セレモニーの翌日に自身のSNSを更新。率直な思いを綴りつつ、33歳にして初受賞を果たしたケインらを称えている。


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「いつか手に入るはず。良いものには時間がかかるものだ。僕は自分が歩んでいる道を信じている。焦らず、情熱を持ち、いつか必ず自分の番が来ると心穏やかに信じているんだ」


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「受賞者のみんな、おめでとう。僕はまた、自分にとって重要なこと、バルセロナを再び勝利に導くことに集中するよ」


この投稿に対し、チームメイトであるフェルミン・ロペスは「いつか必ず手に入る、それも一度だけじゃないはず。ずっと味方だよ」と投稿。また、恋人であるイネス・ガルシアさんもメッセージを送った。


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「努力は必ず報われる。あなたの懸命な姿勢と野心は、毎日ずっとあなたと共にある。私たちはあなたを完全に信頼し、信じているわ。あなたは今も、そしてこれからも最高の選手。いつか誰もがそれを認めるはずよ。愛しているわ。これからもずっと、最後まであなたのそばにいるからね」

News writer

📝Bio: Editor and writer covering multiple leagues including the Premier League, La Liga, and Serie A. Joined GOAL in 2017.

My heart belongs to Arsenal (since 2004). Interested in tactical analysis, player and club narratives, and the political aspects of football.Responsibilities include writing, editing, and proofreading articles; writing, editing, and proofreading columns; and collaborating on projects with external reporters.

Areas of Expertise:

Premier League, La Liga, and Serie A.