Yahoo!ショッピングの大型セール「ブラックフライデー2026」が、2026年11月22日(日)0:00から11月30日(月)1:59まで開催される。
本記事では、Yahoo!ショッピングのブラックフライデー2026の開催日程、セール内容について紹介する。
Yahoo!ショッピング ブラックフライデー2026はいつからいつまで？開催日程
Yahoo!ショッピングの大型セール「ブラックフライデー2026」は、2026年11月22日(日)から11月29日(日)までの8日間開催される。
昨年の6日間から開催期間が拡大され、家電や食品、日用品、ファッションなど約1万点の商品が特別価格で登場。最大70%OFFのセールやPayPayポイントの還元キャンペーンも実施される。
項目
内容
セール名
Yahoo!ショッピング ブラックフライデー2026
開催開始
2026年11月22日(日)0:00
開催終了
2026年11月30日(月)1:59
開催日数
8日間＋終了後の約2時間
最大割引率
70%OFF
ポイント還元
最大23%
なお、セール終了は11月30日(月)の深夜1:59となるため、購入予定の商品は11月29日(日)までに確認しておきたい。
Yahoo!ブラックフライデー2026のポイント還元は最大23%
Yahoo!ショッピングのブラックフライデー2026では、各種キャンペーンを組み合わせることでPayPayポイントが最大23%還元される。
ブラックフライデー限定特典の最大＋9%に、通常のポイントアップ特典最大＋14%を加えた還元率となっている。
キャンペーン
ポイント還元率
ブラックフライデー限定・購入金額に応じた特典
最大＋7%
ブラックフライデー限定・ボーナスストアPlus特典
＋2%
LINE連携・PayPayなどの対象決済
最大＋5%
通常のボーナスストアPlus特典
最大＋9%
合計
最大23%
合計2万円以上の購入で最大＋7%還元
ブラックフライデー限定のポイントアップでは、エントリーのうえ、「BONUS」アイコンが付いた対象商品を購入すると、合計購入金額に応じて還元率がアップする。
期間中の合計購入金額
追加還元率
5,000円～19,999円
＋4%
20,000円以上
＋7%
購入金額は期間中の複数注文を合算して判定され、特典ポイントの獲得上限は7,000円相当となる。
さらに、ボーナスストアPlusの対象店舗で1注文3,000円以上購入すると、追加で＋2%のポイント還元を受けられる。
なお、付与されるのはPayPayポイント(期間限定)で、付与予定日は2026年12月25日(金)頃。ポイント計算の対象はクーポン値引き後の商品税抜金額となり、送料や手数料は含まれない。
また、ブラックフライデー期間中は通常の「5のつく日」キャンペーンが開催されないため、11月25日(水)の購入時には注意したい。
Yahoo!ブラックフライデー2026の目玉商品・割引クーポン
Yahoo!ブラックフライデー2026では、最大70%OFFの目玉商品に加え、日替わりクーポンやジャンル限定の割引キャンペーンが用意される。
アイリスオーヤマのお米やタイガーの炊飯器、Dysonのコードレス掃除機など、食品から家電まで幅広い商品がセール対象となる。
セール・キャンペーン
割引・特典内容
超目玉商品
約1万点が対象、最大70%OFF
日替わりクーポン
毎日20:00～24:00に最大50%OFF
韓国コスメ・認定グルメ
対象商品が最大50%OFF
新規・ごぶさた利用者限定
最大1,500円OFF(50%OFF)
高額購入クーポン
3万円以上で3,000円OFF
家電・スマホ限定クーポン
5万円以上で2,500円OFF
本気のZOZO祭
条件達成で最大30%ポイント還元
日替わりクーポンは、対象カテゴリーが毎日切り替わるため、購入したいジャンルの実施日を確認しておきたい。
また、Yahoo!ショッピングを初めて利用する人や、過去1年間注文していない人を対象に、100円以上の購入で使える最大1,500円OFFクーポンも配布される。