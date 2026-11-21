Yahoo!ショッピングの大型セール「ブラックフライデー2026」が、2026年11月22日(日)0:00から11月30日(月)1:59まで開催される。

本記事では、Yahoo!ショッピングのブラックフライデー2026の開催日程、セール内容について紹介する。

Yahoo!ショッピング ブラックフライデー2026はいつからいつまで？開催日程

Yahoo!ショッピングの大型セール「ブラックフライデー2026」は、2026年11月22日(日)から11月29日(日)までの8日間開催される。

昨年の6日間から開催期間が拡大され、家電や食品、日用品、ファッションなど約1万点の商品が特別価格で登場。最大70%OFFのセールやPayPayポイントの還元キャンペーンも実施される。

項目 内容 セール名 Yahoo!ショッピング ブラックフライデー2026 開催開始 2026年11月22日(日)0:00 開催終了 2026年11月30日(月)1:59 開催日数 8日間＋終了後の約2時間 最大割引率 70%OFF ポイント還元 最大23%

なお、セール終了は11月30日(月)の深夜1:59となるため、購入予定の商品は11月29日(日)までに確認しておきたい。

Yahoo!ブラックフライデー2026のポイント還元は最大23%

Yahoo!ショッピングのブラックフライデー2026では、各種キャンペーンを組み合わせることでPayPayポイントが最大23%還元される。

ブラックフライデー限定特典の最大＋9%に、通常のポイントアップ特典最大＋14%を加えた還元率となっている。

キャンペーン ポイント還元率 ブラックフライデー限定・購入金額に応じた特典 最大＋7% ブラックフライデー限定・ボーナスストアPlus特典 ＋2% LINE連携・PayPayなどの対象決済 最大＋5% 通常のボーナスストアPlus特典 最大＋9% 合計 最大23%

合計2万円以上の購入で最大＋7%還元

ブラックフライデー限定のポイントアップでは、エントリーのうえ、「BONUS」アイコンが付いた対象商品を購入すると、合計購入金額に応じて還元率がアップする。

期間中の合計購入金額 追加還元率 5,000円～19,999円 ＋4% 20,000円以上 ＋7%

購入金額は期間中の複数注文を合算して判定され、特典ポイントの獲得上限は7,000円相当となる。

さらに、ボーナスストアPlusの対象店舗で1注文3,000円以上購入すると、追加で＋2%のポイント還元を受けられる。

なお、付与されるのはPayPayポイント(期間限定)で、付与予定日は2026年12月25日(金)頃。ポイント計算の対象はクーポン値引き後の商品税抜金額となり、送料や手数料は含まれない。

また、ブラックフライデー期間中は通常の「5のつく日」キャンペーンが開催されないため、11月25日(水)の購入時には注意したい。

Yahoo!ブラックフライデー2026の目玉商品・割引クーポン

Yahoo!ブラックフライデー2026では、最大70%OFFの目玉商品に加え、日替わりクーポンやジャンル限定の割引キャンペーンが用意される。

アイリスオーヤマのお米やタイガーの炊飯器、Dysonのコードレス掃除機など、食品から家電まで幅広い商品がセール対象となる。

セール・キャンペーン 割引・特典内容 超目玉商品 約1万点が対象、最大70%OFF 日替わりクーポン 毎日20:00～24:00に最大50%OFF 韓国コスメ・認定グルメ 対象商品が最大50%OFF 新規・ごぶさた利用者限定 最大1,500円OFF(50%OFF) 高額購入クーポン 3万円以上で3,000円OFF 家電・スマホ限定クーポン 5万円以上で2,500円OFF 本気のZOZO祭 条件達成で最大30%ポイント還元

日替わりクーポンは、対象カテゴリーが毎日切り替わるため、購入したいジャンルの実施日を確認しておきたい。

また、Yahoo!ショッピングを初めて利用する人や、過去1年間注文していない人を対象に、100円以上の購入で使える最大1,500円OFFクーポンも配布される。