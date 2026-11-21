Yahoo!ショッピングの大型セール「ブラックフライデー2026」が、2026年11月22日(日)0:00から11月30日(月)1:59まで開催される。

本記事では、Yahoo!ショッピング ブラックフライデー2026で使えるクーポン一覧、ポイント還元率について紹介する。

Yahoo!ショッピング ブラックフライデー2026の開催日程

Yahoo!ショッピングの「ブラックフライデー2026」は、11月22日(日)から11月29日(日)までの8日間で開催される。

昨年よりもセール期間が2日間延長され、11月30日(月)の午前1:59まで買い物を楽しめる。

項目 開催日時 開始日時 2026年11月22日(日)0:00 終了日時 2026年11月30日(月)1:59 セール実施日 11月22日(日)～29日(日)

終了時刻は11月30日(月)の深夜となるため、クーポンの利用やポイント還元を狙う場合は、11月29日(日)までに購入を済ませておきたい。

Yahoo!ショッピング ブラックフライデー2026のポイント還元率は？

Yahoo!

Yahoo!ショッピングのブラックフライデー2026では、各種キャンペーンを組み合わせることで、PayPayポイント(期間限定)が最大23%還元される。

最大23%の内訳は、ブラックフライデー限定特典の最大＋9%と、通常のポイントアップ特典の最大＋14%となっている。

ポイントアップ特典 還元率 主な適用条件 付与上限 BF限定・合計購入額特典 ＋4%／＋7% BONUS対象商品を合計5,000円以上購入 期間中7,000pt BF限定・ボーナスストアPlus ＋2% 対象ストアで1注文3,000円以上 前半・後半各5,000pt LINE連携＋指定決済 最大＋5% LINE連携とPayPayなどの対象決済 月5,000pt 通常のボーナスストアPlus 最大＋9% 対象ストア・商品で購入 1日10,000pt(＋9%時) 合計 最大23% 各キャンペーンの条件達成 特典ごとに異なる

ブラックフライデー限定の購入額特典は、期間中の対象商品購入額が5,000円～19,999円で＋4%、20,000円以上で＋7%となる。複数注文の合計金額で判定されるため、まとめ買いにも活用できる。

なお、ポイント付与の計算対象は、クーポン値引き後の商品税抜金額となり、送料や手数料は含まれない。

Yahoo!ブラックフライデー2026の割引クーポン一覧

Yahoo!ショッピングでは、最大50%OFFの日替わりクーポンをはじめ、食品やコスメ、家電など幅広いジャンルで使える割引特典が用意される。

特に注目したいのは、毎日20:00～24:00に配布される日替わりクーポン。対象カテゴリーが日によって変わるため、購入予定の商品に合わせて活用したい。

クーポン 割引内容・利用条件 日替わりクーポン 毎日20:00～24:00限定、最大50%OFF BF掲載ストア限定 税込1,000円以上で5%OFF(上限5,000円) 韓国コスメ・認定グルメ 対象商品が最大50%OFF はじめて・ごぶさた利用限定 最大50%OFF(上限1,500円または6,000円) 高額購入クーポン 30,000円以上で3,000円OFF 高額購入クーポン 40,000円以上で2,000円OFF 高額購入クーポン 15,000円以上で1,000円OFF 家電・スマホ限定 50,000円以上で2,500円OFF 週替わりクーポン 11月25日(水)～12月2日(水)、家電が最大30%OFF ブランド限定クーポン 対象ブランドで10%OFF・最大42%OFFなど

なお、クーポンには先着順の利用回数や対象ストア、最低購入金額などの条件があるため、注文前に確認しておきたい。

Yahoo!ブラックフライデー2026でポイントを最大限獲得する方法

Yahoo!ショッピングのブラックフライデーでは、事前エントリーと対象ストアの選択がポイント還元率を高める鍵となる。

ブラックフライデー限定の購入額特典は購入後のエントリーでも対象となる一方、ボーナスストアPlusの特典はエントリー後の注文が対象となるため、買い物前に参加登録を済ませておくとよい。

また、Yahoo!ショッピングでは、購入予定の商品を最大10個選ぶと、お得な購入タイミングを提案する「あなただけのAIおトクスケジュール」も利用できる。

なお、11月25日(水)はブラックフライデー期間中のため、通常の「5のつく日」キャンペーンは実施されない。日付だけで判断せず、対象商品のクーポンとポイント還元率を比較して購入するのがおすすめだ。

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