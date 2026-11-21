Yahoo!ショッピングの大型セール「ブラックフライデー2026」が、2026年11月22日(日)0:00から11月30日(月)1:59まで開催される。
本記事では、Yahoo!ショッピング ブラックフライデー2026で使えるクーポン一覧、ポイント還元率について紹介する。
Yahoo!ショッピング ブラックフライデー2026の開催日程
Yahoo!ショッピングの「ブラックフライデー2026」は、11月22日(日)から11月29日(日)までの8日間で開催される。
昨年よりもセール期間が2日間延長され、11月30日(月)の午前1:59まで買い物を楽しめる。
項目
開催日時
開始日時
2026年11月22日(日)0:00
終了日時
2026年11月30日(月)1:59
セール実施日
11月22日(日)～29日(日)
終了時刻は11月30日(月)の深夜となるため、クーポンの利用やポイント還元を狙う場合は、11月29日(日)までに購入を済ませておきたい。
Yahoo!ショッピング ブラックフライデー2026のポイント還元率は？
Yahoo!ショッピングのブラックフライデー2026では、各種キャンペーンを組み合わせることで、PayPayポイント(期間限定)が最大23%還元される。
最大23%の内訳は、ブラックフライデー限定特典の最大＋9%と、通常のポイントアップ特典の最大＋14%となっている。
ポイントアップ特典
還元率
主な適用条件
付与上限
BF限定・合計購入額特典
＋4%／＋7%
BONUS対象商品を合計5,000円以上購入
期間中7,000pt
BF限定・ボーナスストアPlus
＋2%
対象ストアで1注文3,000円以上
前半・後半各5,000pt
LINE連携＋指定決済
最大＋5%
LINE連携とPayPayなどの対象決済
月5,000pt
通常のボーナスストアPlus
最大＋9%
対象ストア・商品で購入
1日10,000pt(＋9%時)
合計
最大23%
各キャンペーンの条件達成
特典ごとに異なる
ブラックフライデー限定の購入額特典は、期間中の対象商品購入額が5,000円～19,999円で＋4%、20,000円以上で＋7%となる。複数注文の合計金額で判定されるため、まとめ買いにも活用できる。
なお、ポイント付与の計算対象は、クーポン値引き後の商品税抜金額となり、送料や手数料は含まれない。
Yahoo!ブラックフライデー2026の割引クーポン一覧
Yahoo!ショッピングでは、最大50%OFFの日替わりクーポンをはじめ、食品やコスメ、家電など幅広いジャンルで使える割引特典が用意される。
特に注目したいのは、毎日20:00～24:00に配布される日替わりクーポン。対象カテゴリーが日によって変わるため、購入予定の商品に合わせて活用したい。
クーポン
割引内容・利用条件
日替わりクーポン
毎日20:00～24:00限定、最大50%OFF
BF掲載ストア限定
税込1,000円以上で5%OFF(上限5,000円)
韓国コスメ・認定グルメ
対象商品が最大50%OFF
はじめて・ごぶさた利用限定
最大50%OFF(上限1,500円または6,000円)
高額購入クーポン
30,000円以上で3,000円OFF
高額購入クーポン
40,000円以上で2,000円OFF
高額購入クーポン
15,000円以上で1,000円OFF
家電・スマホ限定
50,000円以上で2,500円OFF
週替わりクーポン
11月25日(水)～12月2日(水)、家電が最大30%OFF
ブランド限定クーポン
対象ブランドで10%OFF・最大42%OFFなど
なお、クーポンには先着順の利用回数や対象ストア、最低購入金額などの条件があるため、注文前に確認しておきたい。
Yahoo!ブラックフライデー2026でポイントを最大限獲得する方法
Yahoo!ショッピングのブラックフライデーでは、事前エントリーと対象ストアの選択がポイント還元率を高める鍵となる。
ブラックフライデー限定の購入額特典は購入後のエントリーでも対象となる一方、ボーナスストアPlusの特典はエントリー後の注文が対象となるため、買い物前に参加登録を済ませておくとよい。
また、Yahoo!ショッピングでは、購入予定の商品を最大10個選ぶと、お得な購入タイミングを提案する「あなただけのAIおトクスケジュール」も利用できる。
なお、11月25日(水)はブラックフライデー期間中のため、通常の「5のつく日」キャンペーンは実施されない。日付だけで判断せず、対象商品のクーポンとポイント還元率を比較して購入するのがおすすめだ。