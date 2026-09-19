チャビ就任のオランダ代表がメンバー発表…メンフィスが選外、ファン・ボメル息子が初招集

オランダ代表がメンバーを発表した。

ワールドカップを終え、元スペイン代表のチャビ・エルナンデス監督が就任したオランダ。ネーションズリーグで行われるオランダ代表の4試合に向けて26名の選手を選出した。

最大の注目はオランダ代表歴代最多得点記録保持者のメンフィス・デパイ（112キャップ、55ゴール）が外れたこと。負傷のため、フレンキー・デ・ヨング、マタイス・デ・リフト、シャビ・シモンズ、ジェルディ・スハウテンらも外れた。一方で、ドルトムントに移籍したジョーイ・フェールマンは、長期間のブランクを経てオランダ代表に復帰する。

フライバイ・ゼヒールとルベン・ファン・ボメルは、新監督の下で初招集。22歳のミッドフィールダー、ゼヒールは今シーズン、フェイエノールトで5ゴールを挙げ、エールディヴィジの得点王タイに。同じく22歳の左ウインガー、ファン・ボメルは、PSV戦での重傷から復帰し、2ゴール・2アシストという素晴らしい成績を残している。

メンバーは以下の通り。

GK

バルト・フェルブルッヘン（ブライトン/イングランド）

ロビン・ルーフス（サンダーランド/イングランド）

マルク・フレッケン（レヴァークーゼン/ドイツ）

DF

ナタン・アケ（フェネルバフチェ/トルコ）

フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール/イングランド）

デンゼル・ダンフリース（レアル・マドリー/スペイン）

ジェレミー・フリンポン（リヴァプール/イングランド）

ルチャレル・ヘールトロイダ（PSV/オランダ）

ユリエン・ティンバー（アーセナル/イングランド）

ヨレル・ハト（チェルシー/イングランド）

ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（トッテナム/イングランド）

ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム/イングランド）

MF

ライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール/イングランド）

タイアニ・ラインデルス（アル・カーディシーヤ/サウジアラビア）

トゥーン・コープマイネルス（ユヴェントス/イタリア）

ケネト・テイラー（ラツィオ/イタリア）

クインテン・ティンバー（クリスタル・パレス/イングランド）

ジョーイ・フェールマン（ドルトムント/ドイツ）

フライバイ・ゼヒール（フェイエノールト/オランダ）

FW

コーディ・ガクポ（リヴァプール/イングランド）

ノア・ラング（ナポリ/イタリア）

ドニエル・マレン（ローマ/イタリア）

ブライアン・ブロビー（サンダーランド/イングランド）

ジャスティン・クライファート（ボーンマス/イングランド）

クリセンシオ・サマーフィル（アル・ヒラル/サウジアラビア）

ルベン・ファン・ボメル（PSV/オランダ）