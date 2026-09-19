チャビ就任のオランダ代表がメンバー発表…メンフィスが選外、ファン・ボメル息子が初招集

オランダ代表がメンバーを発表した。
ワールドカップを終え、元スペイン代表のチャビ・エルナンデス監督が就任したオランダ。ネーションズリーグで行われるオランダ代表の4試合に向けて26名の選手を選出した。
最大の注目はオランダ代表歴代最多得点記録保持者のメンフィス・デパイ（112キャップ、55ゴール）が外れたこと。負傷のため、フレンキー・デ・ヨング、マタイス・デ・リフト、シャビ・シモンズ、ジェルディ・スハウテンらも外れた。一方で、ドルトムントに移籍したジョーイ・フェールマンは、長期間のブランクを経てオランダ代表に復帰する。
フライバイ・ゼヒールとルベン・ファン・ボメルは、新監督の下で初招集。22歳のミッドフィールダー、ゼヒールは今シーズン、フェイエノールトで5ゴールを挙げ、エールディヴィジの得点王タイに。同じく22歳の左ウインガー、ファン・ボメルは、PSV戦での重傷から復帰し、2ゴール・2アシストという素晴らしい成績を残している。
メンバーは以下の通り。
GK
バルト・フェルブルッヘン（ブライトン/イングランド）
ロビン・ルーフス（サンダーランド/イングランド）
マルク・フレッケン（レヴァークーゼン/ドイツ）
DF
ナタン・アケ（フェネルバフチェ/トルコ）
フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール/イングランド）
デンゼル・ダンフリース（レアル・マドリー/スペイン）
ジェレミー・フリンポン（リヴァプール/イングランド）
ルチャレル・ヘールトロイダ（PSV/オランダ）
ユリエン・ティンバー（アーセナル/イングランド）
ヨレル・ハト（チェルシー/イングランド）
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（トッテナム/イングランド）
ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム/イングランド）
MF
ライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール/イングランド）
タイアニ・ラインデルス（アル・カーディシーヤ/サウジアラビア）
トゥーン・コープマイネルス（ユヴェントス/イタリア）
ケネト・テイラー（ラツィオ/イタリア）
クインテン・ティンバー（クリスタル・パレス/イングランド）
ジョーイ・フェールマン（ドルトムント/ドイツ）
フライバイ・ゼヒール（フェイエノールト/オランダ）
FW
コーディ・ガクポ（リヴァプール/イングランド）
ノア・ラング（ナポリ/イタリア）
ドニエル・マレン（ローマ/イタリア）
ブライアン・ブロビー（サンダーランド/イングランド）
ジャスティン・クライファート（ボーンマス/イングランド）
クリセンシオ・サマーフィル（アル・ヒラル/サウジアラビア）
ルベン・ファン・ボメル（PSV/オランダ）