WOWOWのCL・EL 2026-27 シーズンパスが新価格に！これまでの7,700円オフで購入可能

『WOWOW』は2026年7月15日、「CL・EL2026-27 シーズンパス」の価格改定を発表した。

本記事では、改定後の新価格や購入方法を紹介する。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」とは？何が見られる？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能となる『WOWOW』の視聴パック。月額制ではなく買い切りでの販売となるが、加入した場合は対象コンテンツが2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく視聴可能となる。

なお、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。

UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合

UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合

UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合

UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合

UEFAスーパーカップ2026

MATCH HIGHLIGHT

UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)

2026-27シーズン開幕前特別企画

ほか多数

「CL・EL2026-27 シーズンパス」が価格改定で7,700円の大幅値下げ！

『WOWOW』は2026年7月15日(水)、「CL・EL2026-27 シーズンパス」の価格改定を発表。通常価格19,800円(税込)で販売予定となっていたが、2026年7月16日(木)午後0時(正午)より新価格12,100円(税込)で販売されることとなった。

なお、『WOWOW』は2026年5月31日(日)0:00から早割キャンペーンとして「CL・EL2026-27 シーズンパス」を17,500円(税込)で販売していたが、同価格での提供は2026年7月15日(水)午後0時(正午)をもって終了。早割価格17,500円(税込)で購入したすべての方には購入代金が全額返金され、あらためて新価格12,100円(税込)での購入が受け付けられることが伝えられた。返金方法および再購入方法の詳細は、対象の方へ別途メールにて案内するとしている。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」価格改定【2026年7月16日(木)正午12:00～】 改定前：19,800円(税込)

改定後：12,100円(税込)

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の加入方法は？

『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。ただし、価格改定後の販売は7月16日(木)午後0時(正午)からとなっている。