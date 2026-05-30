『WOWOW』が、「CL・EL2026-27 シーズンパス」の早割キャンペーンを期間限定で実施している。

本記事では、早割キャンペーンの期間や料金、加入方法を紹介する。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」早割キャンペーンの期間・料金

『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の独占生中継(放送・配信)を予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFAチャンピオンズリーグ(WCL)についても独占生中継となる。

そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年5月31日(日)0:00から販売開始。「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、2026年8月1日(土)12:00～10月31日(土)23:59は19,800円(税込)で通常販売されるが、販売開始日の2026年5月31日(日)0:00～7月31日(金)23:59の期間は“早割キャンペーン”として17,500円(税込)で販売される。加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。

仮に2026年6月～2027年6月までの13カ月間利用する場合、早割キャンペーン中に加入すれば月額換算で1,346円となる。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金

販売期間 価格(税込) 視聴期限 早割キャンペーン 2026/5/31(日)0:00～ 7/31(金)23:59 17,500円 ※月額換算1,346円

(2026年6月～2027年6月の13カ月間で算出) 2027/6/30(水)23:59 通常販売 2026/8/1(土)12:00～ 10/31(土)23:59 19,800円

※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」早割キャンペーンの加入方法は？

『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」早割キャンペーンを利用する方法は、キャンペーン期間中(2026年5月31日(日)0:00～7月31日(金)23:59)に申し込みを行うだけ。簡単4ステップで登録を済ませることができるが、早割期間終了後は2026年10月31日(土)23:59まで通常価格での販売となる点には注意が必要だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝(※2025-26シーズン決勝のアーカイブ配信は2026年6月1日18:00に開始)などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。

UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合

UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合

UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合

UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合

UEFAスーパーカップ2026

MATCH HIGHLIGHT

UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)

2026-27シーズン開幕前特別企画

ほか多数

※25-26決勝「PSG vs アーセナル」のライブ配信は視聴不可。アーカイブ配信は6/1(月)18時から視聴可能。