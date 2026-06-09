W杯で最も“おしゃれ”な国はどこ？有力メディアのW杯ユニフォームランキング｜日本代表の順位は…

有力メディア『The Athletic』の記者が、FIFAワールドカップ2026参加国のユニフォームランキングを発表している。





いよいよ開幕が迫るワールドカップ。11日のメキシコ代表vs南アフリカ代表を皮切りに約1カ月間に渡るトーナメントが開催されるが、すでに各チームのメンバーが出揃い、続々とキャンプ地入り。各国が最終調整を続けている。





そうした中で『The Athletic』のニック・ミラー記者は、ワールドカップ出場国のホームユニフォームをランキング形式で紹介。日本代表は、全体16位にランクインした。





「日本代表のユニフォームは、レトロなデザインからインスピレーションを受けているものが多い。それ自体に問題はない。しかしそうでない場合、レトロな要素が目につきやすくなってしまうのは事実だ。例えば今回のユニフォームは、かつて愛された名デザインへのオマージュだと確信していたのだが……実際ではそうではなかった」





「アディダスのプロモーション資料には『風景にインスパイアされた』グラフィックとして書かれていない。これ以上ない曖昧な表現だ……それでも、独特な魅力は確かにあるだろう」





なお1位に選ばれたのは、ガーナ代表のホームユニフォーム。ミラー記者は「最高だ。今年のプーマのデザインはあまり面白くないが、このデザインは全く別だ。様々な色で巨大なクモの巣のような表現がなされているが、これはガーナ伝統の手織り織物であるケンテにインスパイアされている。とにかく、このデザインは見てほしい」と大絶賛。その他、2位にはブラジル代表、3位にはイングランド代表がランクインした。





■『The Athletic』のワールドカップ参加国ユニフォームランキング





1位：ガーナ代表

2位：ブラジル代表

3位：イングランド代表

4位：ドイツ代表

5位：モロッコ代表

6位：サウジアラビア代表

7位：スペイン代表

8位：オーストラリア代表

9位：ベルギー代表

10位：カーボベルデ代表