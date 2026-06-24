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【W杯2026】DAZNでライブ＆見逃し配信！7/20まで割引キャンペーン実施中
Yuta Tokuma

【6月25日】今日のFIFAワールドカップ2026 テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

ワールドカップ
スコットランド 対 ブラジル
スイス 対 カナダ
スイス
カナダ
ボスニア・ヘルツェゴビナ 対 カタール
ボスニア・ヘルツェゴビナ
カタール
モロッコ 対 ハイチ
モロッコ
ハイチ
スコットランド
ブラジル
南アフリカ 対 大韓民国
南アフリカ
大韓民国
チェコ 対 メキシコ
チェコ
メキシコ

【W杯 放送予定】6月25日に開催されるFIFAワールドカップ2026の試合日程・キックオフ時間・テレビ放送スケジュールを紹介。

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FIFAワールドカップ2026が、日本時間6月25日(木)に開催される。

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本記事では、6月25日のW杯デイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

【6月25日】FIFAワールドカップ2026の試合日程・放送/配信予定

日時グループ・節対戦カード放送/配信予定
6/25(木)
4:00		グループB第3節スイス vs カナダ【放送】
NHK総合
NHK BSP4K
【配信】
DAZN
6/25(木)
4:00		グループB第3節ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタール【放送】
NHK BSP4K(録画14:00～)
【配信】
DAZN
6/25(木)
7:00		グループC第3節スコットランド vs ブラジル【放送】
NHK BSP4K(録画 21:00～)
【配信】
DAZN
6/25(木)
7:00		グループC第3節モロッコ vs ハイチ【放送】
NHK BSP4K(録画 17:30～)
【配信】
DAZN
6/25(木)
10:00		グループA第3節チェコ vs メキシコ【放送】
NHK総合
NHK BSP4K
【配信】
DAZN
6/25(木)
10:00		グループA第3節南アフリカ vs 韓国【放送】
NHK BSP4K(録画 23:00～)
【配信】
DAZN

※DAZNは全試合ライブ配信
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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