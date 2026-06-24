FIFAワールドカップ2026が、日本時間6月25日(木)に開催される。

本記事では、6月25日のW杯デイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

【6月25日】FIFAワールドカップ2026の試合日程・放送/配信予定

日時 グループ・節 対戦カード 放送/配信予定 6/25(木)

4:00 グループB第3節 スイス vs カナダ 【放送】

NHK総合

NHK BSP4K

【配信】

DAZN 6/25(木)

4:00 グループB第3節 ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタール 【放送】

NHK BSP4K(録画14:00～)

【配信】

DAZN 6/25(木)

7:00 グループC第3節 スコットランド vs ブラジル 【放送】

NHK BSP4K(録画 21:00～)

【配信】

DAZN 6/25(木)

7:00 グループC第3節 モロッコ vs ハイチ 【放送】

NHK BSP4K(録画 17:30～)

【配信】

DAZN 6/25(木)

10:00 グループA第3節 チェコ vs メキシコ 【放送】

NHK総合

NHK BSP4K

【配信】

DAZN 6/25(木)

10:00 グループA第3節 南アフリカ vs 韓国 【放送】

NHK BSP4K(録画 23:00～)

【配信】

DAZN

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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