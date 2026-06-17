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6月18日(木)ポルトガルvsコンゴ・イングランドvsクロアチア・ガーナvsパナマウズベキスタン・コロンビアGOAL
【W杯2026】DAZNでライブ＆見逃し配信！7/20まで割引キャンペーン実施中
Yuta Tokuma

【6月18日】今日のFIFAワールドカップ2026 テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

ワールドカップ
イングランド 対 クロアチア
ポルトガル 対 コンゴ民主共和国
ポルトガル
コンゴ民主共和国
イングランド
クロアチア
ガーナ 対 パナマ
ガーナ
パナマ
ウズベキスタン 対 コロンビア
ウズベキスタン
コロンビア

【W杯 放送予定】6月18日に開催されるFIFAワールドカップ2026の試合日程・キックオフ時間・テレビ放送スケジュールを紹介。

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FIFAワールドカップ2026が、日本時間6月18日(木)に開催される。

【W杯2026】ワールドカップ2026はDAZNでライブ＆見逃し配信！期間限定で割引実施中今すぐ視聴

本記事では、6月18日のW杯デイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

【6月18日】FIFAワールドカップ2026の試合日程・放送/配信予定

日時グループ・節対戦カード放送/配信予定
6/18(木)
2:00		グループK第1節ポルトガル vs コンゴ【放送】
フジテレビ系列
NHK BSP4K(録画 17:30～)
【配信】
DAZN
6/18(木)
5:00		グループL第1節イングランド vs クロアチア【放送】
NHK BSP4K(録画 21:00～)
【配信】
DAZN
6/18(木)
8:00		グループL第1節ガーナ vs パナマ【放送】
NHK BSP4K(録画 14:00～)
【配信】
DAZN
6/18(木)
11:00		グループK第1節ウズベキスタン vs コロンビア【放送】
NHK BSP4K(録画 23:00～)
【配信】
DAZN

※DAZNは全試合ライブ配信
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる年間プラン(月々払いのみ)「DAZN SOCCERが、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER(年間プラン)」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。なお、年間プランの「DAZN SOCCER」は、4カ月目以降は月々2,600円(税込)の支払いが発生する(※12ヶ月間合計31,200円／契約途中での解約は不可)

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、それ以降の加入はできないので注意が必要だ。

※DAZN SOCCERは年間プランのため、途中解約が不可
※最初の3カ月間が月々980円(税込)、4カ月目以降は月々2,600円(税込)

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