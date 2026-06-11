FIFAワールドカップ2026が日本時間6月12日に開幕する。8大会連続8度目の出場となる日本代表は、グループステージでグループFに入り、オランダ代表やスウェーデン代表などと対戦する。また、今大会には王者アルゼンチン代表、優勝候補フランス代表やスペイン代表をはじめ、強豪国も出場する。

本記事では、ワールドカップ開幕を前に日本代表のライバル国や強豪国の注目選手を紹介する。

ワールドカップ 日本代表の対戦相手は？警戒選手は？

FIFAワールドカップ2026に出場する日本代表はグループステージでグループFに入った。初戦では3度の決勝進出を誇るオランダ代表と激突し、その後相性の良いチュニジア代表、最終節には欧州プレーオフを勝ち上がったスウェーデン代表と対戦する。

■日本代表のW杯試合日程

日時 節 対戦カード 会場 6/15(月)

5:00 グループF

第1節 オランダvs日本 ダラス 6/21(日)

13:00 グループF

第2節 チュニジアvs日本 モンテレイ 6/26(金)

8:00 グループF

第3節 日本vsスウェーデン ダラス

※日本時間表記

■オランダ代表｜警戒選手

Getty Images

日本代表のワールドカップ初戦の相手オランダは、FIFAランキング8位の強豪国。守備陣から攻撃陣までビッグクラブで活躍する選手を擁している。中でも、注目はキャプテンを務めるフィルジル・ファン・ダイクだ。強靭なフィジカルを活かした対人プレーを得意とし、世界屈指のセンターバックと評価される同選手は日本攻撃陣にとって厄介な存在で、オランダ得点王の上田綺世とのマッチアップには注目必至だ。

その他にも、同国最多得点記録を更新したメンフィス・デパイ、バルセロナの中盤を支えるフレンキー・デ・ヨング、ローマで得点を量産した俊足ウィンガーのドニエル・マレンら日本代表を苦しめることのできる選手たちが揃っている。

■スウェーデン代表｜警戒選手

Getty Images

欧州プレーオフを勝ち上がって2大会ぶりのワールドカップ出場権を獲得したスウェーデン代表もタレントが豊富で、特に攻撃陣には注目が集まる。アーセナルに所属するヴィクトル・ギェケレシュは、今大会で活躍が期待されるストライカーの1人。今季プレミアリーグ優勝、チャンピオンズリーグ（CL）決勝進出を成し遂げたチームの中で決定力の高さを見せており、日本代表守備陣にとって最も警戒が必要な選手だ。

ギェケレシュと前線でコンビを組むのは、昨夏にプレミアリーグ史上最高額で移籍したアレクサンデル・イサク、さらにマンチェスター・ユナイテッド出身のウィンガー、アントニー・エランガなど、前線には実力のある選手が多数いる。

CL＆ELでも活躍のスター続々！ワールドカップ 注目の強豪国は？

ワールドカップ2026は、史上最多となる48カ国が出場する大会史上最大規模の大会となる。今大会には多くの強豪国が出場し、世界一の称号を目指して対峙する。

前回大会でトロフィーを掲げたアルゼンチン代表は、今大会でも注目。主将リオネル・メッシに加え、今季CLなどで活躍したフリアン・アルバレスやラウタロ・マルティネスら擁しており、連覇を狙えるだけの戦力を整えている。

また、2大会前の王者で、前回大会では決勝で涙をのんだフランス代表は覇権奪還を狙う。前回大会得点王のキリアン・エンバペをはじめ、バロンドール受賞者のウスマヌ・デンベレやバイエルン・ミュンヘンで大活躍したミカエル・オリーゼなど大会一の戦力を揃えている。フランス代表とともに優勝候補の一角に挙げられるのがスペイン代表。バルセロナで大活躍する18歳ラミン・ヤマルを筆頭に、ペドリやパウ・クバルシら新世代のスター選手を擁し、今大会での躍動が期待される。

その他、王国ブラジル代表にも注目だ。四半世紀にわたって優勝から遠ざかる中、名将カルロ・アンチェロッティを招聘し、ヴィニシウス・ジュニオールやハフィーニャらとともに快進撃を見せられるか。最後のワールドカップになることが濃厚なクリスティアーノ・ロナウドが牽引するポルトガル代表も躍進が期待される国の1つ。パリ・サンジェルマンでCL連覇に貢献したヴィティーニャとジョアン・ネヴェス擁する中盤は大会屈指だ。

長らく優勝から遠ざかっているイングランド代表も大きな期待を背負っており、世界屈指のストライカー、ハリー・ケインを中心にどこまで優勝に迫れるか。黄金世代最後のワールドカップになるベルギー代表もケヴィン・デ・ブライネやロメル・ルカクのベテラン選手とともに快進撃を目指しており、ドイツ代表もヨズア・キミッヒやジャマール・ムシアラといったタレントとともに2大会連続グループステージ敗退の屈辱を今大会で晴らしたいところだ。前回大会でアフリカ勢として初のベスト4に進んだモロッコ代表は、パリ・サンジェルマンでCL連覇を成し遂げたアクラフ・ハキミを中心に再びダークホースとして躍進できるか注目だ。

ワールドカップ 注目選手のプレーはどこでチェックできる？

世界一の代表チームを決める4年に1度のFIFAワールドカップは、多くのスター選手たちが集う大会だ。2026年大会にはリオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドのスーパースターのほか、今季CLを制したパリ・サンジェルマンのウスマヌ・デンベレやアクラフ・ハキミ、決勝進出を決めたアーセナルのデクラン・ライスやヴィクトル・ギェケレシュなど注目の選手が出場する。

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグとUEFAヨーロッパリーグの全試合を放送・配信する『WOWOW』では、ワールドカップ開幕に先立ち、「今、押さえたい 強豪国の選手たち」の特集を組んで、ワールドカップに出場する強豪12カ国（日本、オランダ、スウェーデン、アルゼンチン、フランス、スペイン、ブラジル、ポルトガル、イングランド、ベルギー、ドイツ、モロッコ）の選手たちの今季CL・ELでの活躍を振り返る動画を配信している。

WOWOWでCL・EL2026-27 シーズンパスを販売中！

『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の独占生中継(放送・配信)を予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFAチャンピオンズリーグ(WCL)についても独占生中継となる。

そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年5月31日(日)0:00から販売開始。「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、2026年8月1日(土)12:00～10月31日(土)23:59は19,800円(税込)で通常販売されるが、販売開始日の2026年5月31日(日)0:00～7月31日(金)23:59の期間は“早割キャンペーン”として17,500円(税込)で販売される。加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。

仮に2026年6月～2027年6月までの13カ月間利用する場合、早割キャンペーン中に加入すれば月額換算で1,346円となる。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金

販売期間 価格(税込) 視聴期限 早割キャンペーン 2026/5/31(日)0:00～ 7/31(金)23:59 17,500円 ※月額換算1,346円

(2026年6月～2027年6月の13カ月間で算出) 2027/6/30(水)23:59 通常販売 2026/8/1(土)12:00～ 10/31(土)23:59 19,800円

※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」早割キャンペーンの加入方法は？

『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」早割キャンペーンを利用する方法は、キャンペーン期間中(2026年5月31日(日)0:00～7月31日(金)23:59)に申し込みを行うだけ。簡単4ステップで登録を済ませることができるが、早割期間終了後は2026年10月31日(土)23:59まで通常価格での販売となる点には注意が必要だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝(※2025-26シーズン決勝のアーカイブ配信は2026年6月1日18:00に開始)などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。

UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合

UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合

UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合

UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合

UEFAスーパーカップ2026

MATCH HIGHLIGHT

UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)

2026-27シーズン開幕前特別企画

ほか多数

※25-26決勝「PSG vs アーセナル」のライブ配信は視聴不可。アーカイブ配信は6/1(月)18時から視聴可能。