2026年北中米ワールドカップ(W杯)欧州予選プレーオフが4月1日(水)早朝に各地で行われ、本大会出場国が決定した。

本記事では、欧州予選プレーオフ勝者と決定したグループを紹介する。

欧州予選プレーオフの結果は？

2026年北中米W杯の出場国を決める欧州予選プレーオフは、日本時間3月27日(金)に準決勝、4月1日(水)に決勝が各地で開催。パスA～Dでそれぞれ出場枠を争い、合計4カ国が新たに本大会の切符を手にした。

結果として、パスAではボスニア・ヘルツェゴヴィナ、パスBではスウェーデン、パスCではトルコ、パスDではチェコが本大会出場権を獲得。ボスニア・ヘルツェゴヴィナと対戦したイタリアはPK戦の末に敗退した。

【パスA】

試合日程 対戦カード 準決勝 2026/3/27(金)4:45 イタリア 2-0 北アイルランド 2026/3/27(金)4:45 ウェールズ 1-1 ボスニア・ヘルツェゴビナ

［PK：2-4］ 決勝 2026/4/1(水)3:45 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1-1 イタリア

［PK：4-1］

※スニア・ヘルツェゴビナがW杯出場！

【パスB】

試合日程 対戦カード 準決勝 2026/3/27(金)4:45 ウクライナ 1-3 スウェーデン 2026/3/27(金)4:45 ポーランド 2-1 アルバニア 決勝 2026/4/1(水)3:45 スウェーデン 3-2 ポーランド

※スウェーデンがW杯出場！

【パスC】

試合日程 対戦カード 準決勝 2026/3/27(金)2:00 トルコ 1-0 ルーマニア 2026/3/27(金)4:45 スロバキア 3-4 コソボ 決勝 2026/4/1(水)3:45 コソボ 0-1 トルコ

※トルコがW杯出場！

【パスD】

試合日程 対戦カード 準決勝 2026/3/27(金)4:45 デンマーク 4-0 北マケドニア 2026/3/27(金)4:45 チェコ 2-2 アイルランド

［PK：4-3］ 決勝 2026/4/1(水)3:45 チェコ 2-2 デンマーク

［PK：3-1］

※チェコがW杯出場！

日本代表の対戦相手は？

W杯本大会のグループステージ組み合わせはすでに決定しており、欧州予選プレーオフの勝者が入るグループも分かっている。日本代表はオランダ、チュニジアに加え、欧州予選プレーオフ・パスB勝者のスウェーデン同組となった。

欧州予選プレーオフ勝者が入るW杯本大会グループは以下の通り。

グループA グループB グループD グループF メキシコ カナダ アメリカ オランダ 南アフリカ ボスニア・ヘルツェゴビナ

[欧州プレーオフパスA] パラグアイ 日本 韓国 カタール オーストラリア スウェーデン

[欧州プレーオフパスB] チェコ

[欧州プレーオフパスD] スイス トルコ

[欧州プレーオフパスC] チュニジア

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