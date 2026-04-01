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Tsutomu Maeda

サッカー日本代表のワールドカップ(W杯)対戦相手は？欧州プレーオフ組が決定

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イタリア
ボスニア・ヘルツェゴビナ 対 イタリア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
チェコ 対 デンマーク
チェコ
デンマーク
コソボ 対 トルコ
コソボ
トルコ
スウェーデン 対 ポーランド
スウェーデン
ポーランド

2026年北中米ワールドカップ(W杯)欧州予選プレーオフの勝者は？サッカー日本代表と本大会で同組になるのは？

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2026年北中米ワールドカップ(W杯)欧州予選プレーオフが4月1日(水)早朝に各地で行われ、本大会出場国が決定した。

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本記事では、欧州予選プレーオフ勝者と決定したグループを紹介する。

欧州予選プレーオフの結果は？

2026年北中米W杯の出場国を決める欧州予選プレーオフは、日本時間3月27日(金)に準決勝、4月1日(水)に決勝が各地で開催。パスA～Dでそれぞれ出場枠を争い、合計4カ国が新たに本大会の切符を手にした。

結果として、パスAではボスニア・ヘルツェゴヴィナ、パスBではスウェーデン、パスCではトルコ、パスDではチェコが本大会出場権を獲得。ボスニア・ヘルツェゴヴィナと対戦したイタリアはPK戦の末に敗退した。

【パスA】

試合日程対戦カード
準決勝
2026/3/27(金)4:45イタリア 2-0 北アイルランド
2026/3/27(金)4:45ウェールズ 1-1 ボスニア・ヘルツェゴビナ
［PK：2-4］
決勝
2026/4/1(水)3:45ボスニア・ヘルツェゴビナ 1-1 イタリア
［PK：4-1］

※スニア・ヘルツェゴビナがW杯出場！

【パスB】

試合日程対戦カード
準決勝
2026/3/27(金)4:45ウクライナ 1-3 スウェーデン
2026/3/27(金)4:45ポーランド 2-1 アルバニア
決勝
2026/4/1(水)3:45スウェーデン 3-2 ポーランド

※スウェーデンがW杯出場！

【パスC】

試合日程対戦カード
準決勝
2026/3/27(金)2:00トルコ 1-0 ルーマニア
2026/3/27(金)4:45スロバキア 3-4 コソボ
決勝
2026/4/1(水)3:45コソボ 0-1 トルコ

※トルコがW杯出場！

【パスD】

試合日程対戦カード
準決勝
2026/3/27(金)4:45デンマーク 4-0 北マケドニア
2026/3/27(金)4:45チェコ 2-2 アイルランド
［PK：4-3］
決勝
2026/4/1(水)3:45チェコ 2-2 デンマーク
［PK：3-1］

※チェコがW杯出場！

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日本代表の対戦相手は？

W杯本大会のグループステージ組み合わせはすでに決定しており、欧州予選プレーオフの勝者が入るグループも分かっている。日本代表はオランダ、チュニジアに加え、欧州予選プレーオフ・パスB勝者のスウェーデン同組となった。

欧州予選プレーオフ勝者が入るW杯本大会グループは以下の通り。

グループAグループBグループDグループF
メキシコカナダアメリカオランダ
南アフリカボスニア・ヘルツェゴビナ
[欧州プレーオフパスA]		パラグアイ日本
韓国カタールオーストラリアスウェーデン
[欧州プレーオフパスB]
チェコ
[欧州プレーオフパスD]		スイストルコ
[欧州プレーオフパスC]		チュニジア

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