2026年北中米ワールドカップ(W杯)欧州予選プレーオフが4月1日(水)早朝に各地で行われ、本大会出場国が決定した。
本記事では、欧州予選プレーオフ勝者と決定したグループを紹介する。
欧州予選プレーオフの結果は？
2026年北中米W杯の出場国を決める欧州予選プレーオフは、日本時間3月27日(金)に準決勝、4月1日(水)に決勝が各地で開催。パスA～Dでそれぞれ出場枠を争い、合計4カ国が新たに本大会の切符を手にした。
結果として、パスAではボスニア・ヘルツェゴヴィナ、パスBではスウェーデン、パスCではトルコ、パスDではチェコが本大会出場権を獲得。ボスニア・ヘルツェゴヴィナと対戦したイタリアはPK戦の末に敗退した。
【パスA】
|試合日程
|対戦カード
|準決勝
|2026/3/27(金)4:45
|イタリア 2-0 北アイルランド
|2026/3/27(金)4:45
|ウェールズ 1-1 ボスニア・ヘルツェゴビナ
［PK：2-4］
|決勝
|2026/4/1(水)3:45
|ボスニア・ヘルツェゴビナ 1-1 イタリア
［PK：4-1］
※スニア・ヘルツェゴビナがW杯出場！
【パスB】
|試合日程
|対戦カード
|準決勝
|2026/3/27(金)4:45
|ウクライナ 1-3 スウェーデン
|2026/3/27(金)4:45
|ポーランド 2-1 アルバニア
|決勝
|2026/4/1(水)3:45
|スウェーデン 3-2 ポーランド
※スウェーデンがW杯出場！
【パスC】
|試合日程
|対戦カード
|準決勝
|2026/3/27(金)2:00
|トルコ 1-0 ルーマニア
|2026/3/27(金)4:45
|スロバキア 3-4 コソボ
|決勝
|2026/4/1(水)3:45
|コソボ 0-1 トルコ
※トルコがW杯出場！
【パスD】
|試合日程
|対戦カード
|準決勝
|2026/3/27(金)4:45
|デンマーク 4-0 北マケドニア
|2026/3/27(金)4:45
|チェコ 2-2 アイルランド
［PK：4-3］
|決勝
|2026/4/1(水)3:45
|チェコ 2-2 デンマーク
［PK：3-1］
※チェコがW杯出場！
日本代表の対戦相手は？
W杯本大会のグループステージ組み合わせはすでに決定しており、欧州予選プレーオフの勝者が入るグループも分かっている。日本代表はオランダ、チュニジアに加え、欧州予選プレーオフ・パスB勝者のスウェーデン同組となった。
欧州予選プレーオフ勝者が入るW杯本大会グループは以下の通り。
|グループA
|グループB
|グループD
|グループF
|メキシコ
|カナダ
|アメリカ
|オランダ
|南アフリカ
|ボスニア・ヘルツェゴビナ
[欧州プレーオフパスA]
|パラグアイ
|日本
|韓国
|カタール
|オーストラリア
|スウェーデン
[欧州プレーオフパスB]
|チェコ
[欧州プレーオフパスD]
|スイス
|トルコ
[欧州プレーオフパスC]
|チュニジア
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