女子バレーボール世界ランキング2026最新版｜日本代表の順位や各国ポイント一覧

FIVB(国際バレーボール連盟)が発表する世界ランキングは、ネーションズリーグ(VNL)や世界選手権、オリンピックなどの国際大会の結果をもとに算出されており、女子バレーボール界の勢力図を把握するうえで欠かせないデータとなっている。

本記事では、女子バレーボール世界ランキングの最新順位について紹介する。

女子バレーボール世界ランキングの決め方は？

女子バレーボールの世界ランキングは、FIVB(国際バレーボール連盟)が独自に定めるランキングシステムによって算出されている。2020年以降は従来の大会順位方式から変更され、現在は各試合の結果を反映するリアルタイム方式を採用。

以前はオリンピックや世界選手権などの最終順位に応じてポイントが付与されていたが、現在はFIVB公認大会で行われる1試合ごとの勝敗結果によってランキングポイントが変動する仕組みとなっている。そのため、大会終了を待たずにランキングが更新されるのが特徴だ。

ランキングポイントは単純な勝敗だけでなく、対戦相手との実力差も考慮される。格上チームが順当に勝利した場合のポイント変動は小さい一方で、格下チームが格上チームを破るアップセットが起きた場合は大幅なポイント増減が発生する。また、同じ勝利でも3-0、3-1、3-2などセットカウントによって獲得ポイントが異なる。

なお、試合が行われる大会の重要度によってランキングへの影響も変化し、オリンピックや世界選手権など世界最高峰の大会ほどポイント変動が大きい。

現在のランキングシステムでは、強豪国との対戦結果だけでなく、格下相手の試合内容も重要となる。ランキング下位のチームに苦戦したり敗れたりした場合は大きく順位を落とす可能性があるため、各国代表はすべての試合で高いパフォーマンスが求められている。

項目 内容 ランキング方式 1試合ごとにポイントが変動するリアルタイム方式 更新タイミング 試合終了後に即時反映 勝敗の影響 勝利で加点、敗戦で減点 実力差の反映 格上撃破は大幅加点、格下への敗戦は大幅減点 セットカウント 3-0、3-1、3-2で獲得ポイントが異なる 大会重要度 オリンピックや世界選手権ほど影響が大きい 主な対象大会 オリンピック、世界選手権、VNL、大陸選手権など

女子バレーボール世界ランキングは？

女子バレーボールの世界ランキングは、FIVB(国際バレーボール連盟)が公表する国別ランキングであり、各国代表チームの現在の実力を示す重要な指標となっている。オリンピックや世界選手権、ネーションズリーグ(VNL)などの国際大会の結果が反映されている。

最新ランキングでは、イタリアが484.15ポイントで世界1位を維持。ブラジル、トルコ、ポーランドが続き、日本は346.26ポイントで世界5位に位置している。近年の日本女子代表は国際大会で安定した成績を残しており、世界トップ5の常連として強豪国の一角を担っている。

また、世界ランキングは大会のシード権や組み合わせにも影響するため、各国代表にとって非常に重要な要素となる。特にネーションズリーグや世界選手権では1試合ごとにポイントが変動するため、ランキング争いにも注目が集まる。

女子バレーボール世界ランキング最新順位は以下の通り。

順位 国名 ポイント 1 イタリア 484.15 2 ブラジル 428.00 3 トルコ 368.09 4 ポーランド 359.85 5 日本 346.26 6 中国 337.02 7 アメリカ 335.03 8 オランダ 270.58 9 セルビア 261.31 10 ドイツ 254.86 11 ドミニカ共和国 254.68 12 カナダ 230.99 13 フランス 222.91 14 ベルギー 211.23 15 チェコ 194.30 16 ウクライナ 190.20 17 アルゼンチン 182.42 18 タイ 171.66 19 メキシコ 166.82 20 スロベニア 161.08 21 ケニア 158.49 22 コロンビア 157.31 23 プエルトリコ 149.24 24 ルーマニア 148.02 25 ブルガリア 144.25 26 スウェーデン 141.12 27 キューバ 139.83 28 ベトナム 136.75 29 ギリシャ 131.02 30 スペイン 130.15 31 ハンガリー 123.17 32 スイス 113.70 33 スロバキア 112.34 34 フィンランド 108.01 35 カザフスタン 105.06 36 クロアチア 103.75 37 チャイニーズ・タイペイ 100.11 38 ペルー 99.82 39 オーストリア 99.68 40 韓国 99.53 41 ポルトガル 95.83 42 ボスニア＆ヘルツェゴビナ 89.95 43 モンテネグロ 88.37 44 スコットランド 80.85 45 カメルーン 76.72 46 フィリピン 76.16 47 イラン 74.24 48 アゼルバイジャン 73.52 49 セントルシア 71.72 50 バミューダ 66.60 51 バルバドス 66.20 52 ニカラグア 63.87 53 サンマリノ 63.81 54 ジャマイカ 63.01 55 アンティグア・バーブーダ 62.81 56 トリニダード・トバゴ 62.67 57 ラトビア 62.17 58 イスラエル 58.28 59 ホンジュラス 56.99 60 コスタリカ 53.48 61 アイルランド 51.31 62 キルギス 48.13 63 エジプト 46.90 64 チリ 45.71 65 グアドループ 45.68 66 エストニア 45.36 67 スリナム 41.37 68 インド 39.92 69 シンガポール 39.47 70 インドネシア 39.07 71 ニュージーランド 37.49 72 エルサルバドル 34.65 73 オーストラリア 32.48 74 バハマ 31.22 75 マカオ 30.71 76 アルジェリア 28.00 77 ジョージア 27.91 78 グレナダ 27.87 79 北アイルランド 27.25 80 コソボ 26.61 81 香港 24.09 82 ベネズエラ 23.04 83 タジキスタン 19.44 84 北マケドニア 18.69 85 アイスランド 16.33 86 デンマーク 14.33 87 ウズベキスタン 12.71 88 ルクセンブルク 12.44 89 モンゴル -

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※本ページの情報は2026年6月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。