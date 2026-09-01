バスケットボール女子日本代表が、FIBA女子バスケットボール・ワールドカップ2026に出場する。

本記事では、女子日本代表の予選グループ組み合わせや対戦国を紹介する。

女子日本代表の予選グループ組み合わせは？

女子バスケW杯2026は、9月4日(金)～13日(日)にドイツ・ベルリンのベルリンアリーナとマックス・シュメリング・ハレで行われる。7日(月)までに予選グループが行われ、8日(火)に準々決勝進出決定戦が開催。10日(木)より準々決勝からの決勝ラウンドがスタートする。

なお、予選グループは4カ国ずつの組がA～Dまでの4組あり、各グループ総当たりで対戦。各組1位が準々決勝へとストレートインし、2位と3位は準々決勝進出決定戦へ進出、4位は敗退となる。

日本は予選グループAでスペイン、ドイツ、マリと同組となっている。

グループA グループB グループC グループD 日本 ハンガリー ベルギー アメリカ スペイン 韓国 オーストラリア チェコ ドイツ ナイジェリア プエルトリコ イタリア マリ フランス トルコ 中国

女子日本代表の対戦国詳細・試合日程

予選グループにて、日本は日本時間4日(金)にマリ、6日(日)にドイツ、8日(火)にスペインとの対戦を予定。2026年4月1日発表のFIBAランキングでは、日本は10位、スペインは6位、ドイツは11位、マリは18位につけている。

日本の予選グループ日程

対戦相手 FIBAランキング※2026/4/1発表時点 試合日時 会場 マリ 18位 9/4(金)18:30 ベルリンアリーナ ドイツ 11位 9/6(日)1:00 マックス・シュメリング・ハレ スペイン 6位 9/7(火)0:50 マックス・シュメリング・ハレ

※すべて日本時間。

女子日本代表戦の中継予定

日本の予選ラウンドは地上波『フジテレビ』、衛星放送『フジテレビONE/TWO/NEXT』が録画放送を含む3試合の中継を予定。一方、ネット『DAZN』と『FOD(Amazonあり)』では3試合すべてがライブ配信となる。

試合日 ティップオフ時刻 対戦カード テレビ放送 ネット配信 9/4(金) 18:30 日本 vs マリ フジテレビ(録画)

フジテレビNEXT(録画) DAZN

FOD(Amazonあり) 9/6(日) 1:00 日本 vs ドイツ フジテレビ(録画)

フジテレビTWO DAZN

FOD(Amazonあり) 9/8(火) 0:50 日本 vs スペイン フジテレビ

フジテレビNEXT DAZN

FOD(Amazonあり)

※すべて日本時間。

※日程・中継スケジュールは変更の可能性あり。

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