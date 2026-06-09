ウルブスにメキシコ代表FWヒメネスが復帰…166試合で57ゴールのレジェンド

ウォルヴァーハンプトンはフラムからメキシコ代表FWラウール・ヒメネスが復帰することを発表した。2年契約を結んでいる。

2023年からフラムでプレーしたヒメネス。通算115試合で31ゴール・6アシストを記録し、毎シーズンプレミアリーグで安定した成績を残した。今季限りで契約は満了となり、ウルブスにフリーで復帰することが決まった。

ウルブスに3度目の在籍となるヒメネスは、2018年から2023年までの最初の在籍期間中166試合で57ゴールを記録。会長のネイサン・シー氏はレジェンドであるヒメネスの復帰に際してこう述べた。

「ラウールをウルブスに呼び戻すことができたのは、このフットボールクラブに関わるすべての人にとって本当に特別な瞬間だ。ラウールは、我々の金と黒のユニフォームを着た選手の中でも最高のストライカーの一人であるだけでなく、ウルブスを象徴するすべてのものを体現する選手だ」

「彼はクラブに忘れられない貢献をしてくれ、近年の歴史の中で数々の素晴らしい思い出を作るのに貢献してくれた。そして、彼がサポーターにとってどれほど偉大なヒーローであるかは周知の事実だ。ですから、特にクラブ創立150周年という記念すべき年に、彼をモリニュー・スタジアムに再び迎え入れることができて大変嬉しく思う」