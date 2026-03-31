Amazon新生活Finalが、2026年3月31日(火)の先行セールからスタートした。

本記事では、Amazon新生活Final先行セールと本セールの違いを解説する。

Amazon新生活Finalの先行セールと本セールはどっちが安い？

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2026年の新生活セールFinalは、2026年のAmazon新生活Finalは、3月31日(火)0時00分から4月2日(木)23時59分に先行セール、4月3日(金)0時00分から4月6日(月)23時59分に本セールが開催。どちらの期間でも同様に商品のセール販売や最大14％のポイントアップキャンペーンが実施され、大きな違いはない。このため、本セール開始前の先行セール中に売り切れとなってしまう商品もあり、先行セール中からセール品をチェックしておくことが重要となる。

今回のポイントアップキャンペーンでは、エントリー期間中(2026年3月17日(火)12:00～2026年4月6日(月)23:59)に開かれた特設ページから登録し、お買い物期間中(2026年3月31日(火)00:00～4月6日(月)23:59)に合計で税込10,000円以上のお買い物をすると、最大14％のポイント還元(上限5,000ポイント)を受けられる。ポイント加算の内訳は、プライム会員なら+1.5％、Amazon Mastercardでのお支払いで最大+3.0％(※プライム会員の場合。通常還元率を含む)、指定ブランド(注目ブランド以外)対象商品購入で+4.0％、対象カテゴリー商品の購入で5.5％。指定ブランドは「コカ・コーラ」と「HUAWEI」があるが、併用はできない。

なお、最大14％のポイント還元は対象カテゴリーの商品にのみ適用され、それ以外は最大8.5％還元。5.5％ポイントアップの対象カテゴリーは、ドラッグストア・ホーム用品(家電を除く)・コスメ(美容家電・サプリメント・ビタミンを除く)・ヘアケアとなっている。

また、「Amazon Mastercard」は入会費・年会費が永年無料、最短5分でカード発行され、即日Amazonでお買い物をすることができるが、指定する金融機関の設定などで時間がかかる可能性も考えられるため、前もって準備しておく方が安全だ。

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Amazon新生活Finalの先行セール＆本セールのおすすめセール品は？

Amazon新生活Finalの先行セールおよび先行セールの対象となる商品は以下の通り。セール販売は在庫限りのため、お目当てのアイテムがある場合は可能な限り早めに購入することをおすすめする。

先行セールのおすすめ商品（3/31～）

本セールのおすすめ商品（4/3～）

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