Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
20260330_Amazon_SaleAmazon
Amazon新生活セールFinalは3/31(火)～！注目の事前公開品をチェック
Tsutomu Maeda

Amazon新生活Final先行セールと本セールはどっちが安い？おすすめセール品は？

アマゾン新生活セールFinalの先行セールと本セールはどっちが安い？値下げされるおすすめのセール対象品を紹介。

3/31(火)～4/6(月)まで開催

Amazon

Amazon新生活セールFinal2026

先行セールが2026年3月31日(火)～開催

人気商品は売り切れ必至！今すぐ割引価格をチェック

Amazon新生活セール2026

注目アイテムが大幅値下げ

セール会場はこちら

Amazon新生活Finalが、2026年3月31日(火)の先行セールからスタートした。

Amazon新生活セールFinal2026は3/31(火)～4/6(月)まで開催！セール対象品をチェック

本記事では、Amazon新生活Final先行セールと本セールの違いを解説する。

Amazon新生活Finalの先行セールと本セールはどっちが安い？

Amazon point up 202603 2Amazon

2026年の新生活セールFinalは、2026年のAmazon新生活Finalは、3月31日(火)0時00分から4月2日(木)23時59分に先行セール、4月3日(金)0時00分から4月6日(月)23時59分に本セールが開催。どちらの期間でも同様に商品のセール販売や最大14％のポイントアップキャンペーンが実施され、大きな違いはない。このため、本セール開始前の先行セール中に売り切れとなってしまう商品もあり、先行セール中からセール品をチェックしておくことが重要となる。

今回のポイントアップキャンペーンでは、エントリー期間中(2026年3月17日(火)12:00～2026年4月6日(月)23:59)に開かれた特設ページから登録し、お買い物期間中(2026年3月31日(火)00:00～4月6日(月)23:59)に合計で税込10,000円以上のお買い物をすると、最大14％のポイント還元(上限5,000ポイント)を受けられる。ポイント加算の内訳は、プライム会員なら+1.5％、Amazon Mastercardでのお支払いで最大+3.0％(※プライム会員の場合。通常還元率を含む)、指定ブランド(注目ブランド以外)対象商品購入で+4.0％、対象カテゴリー商品の購入で5.5％。指定ブランドは「コカ・コーラ」と「HUAWEI」があるが、併用はできない。

なお、最大14％のポイント還元は対象カテゴリーの商品にのみ適用され、それ以外は最大8.5％還元。5.5％ポイントアップの対象カテゴリーは、ドラッグストア・ホーム用品(家電を除く)・コスメ(美容家電・サプリメント・ビタミンを除く)・ヘアケアとなっている。

Amazon新生活セールFinal2026は3/31(火)～4/6(月)まで開催！セール対象品をチェック

また、「Amazon Mastercard」は入会費・年会費が永年無料、最短5分でカード発行され、即日Amazonでお買い物をすることができるが、指定する金融機関の設定などで時間がかかる可能性も考えられるため、前もって準備しておく方が安全だ。

▶Amazon Mastercardに申し込む(入会費・年会費 永年無料)

Amazon新生活Finalの先行セール＆本セールのおすすめセール品は？

Amazon新生活Finalの先行セールおよび先行セールの対象となる商品は以下の通り。セール販売は在庫限りのため、お目当てのアイテムがある場合は可能な限り早めに購入することをおすすめする。

先行セールのおすすめ商品（3/31～）

20260330_Amazon_Presela_1_1IODATA ゲーミングモニター 27インチ WQHD GigaCrysta 275Hz 1ms 内部遅延約0.05フレーム HDR AdaptiveSync AHVAパネル ブルーライト低減 ブラック 無輝点保証対応20260330_Amazon_Presela_1_2JBL CHARGE 6 / ポータブルスピーカー/Bluetooth対応 / IP68 防塵防水/USB-C/アプリ対応/モバイルバッテリー機能/ハンドストラップ付属/AURA CAST マルチスピーカー接続/ファンキーブラック20260330_Amazon_Presela_1_3【Amazon.co.jp限定】ASUSモニター / VY279HGR Eye Care Monitor / 27インチ FHD（1920 x 1080）/ IPS / 120Hz(OC) / SmoothMotion / 1ms（MPRT）/ Adaptive Sync/ブルーライト軽減機能/フリッカーフリー/抗菌加工/国内正規品
20260330_Amazon_Presela_2_1エレコム 充電器 100W 3ポート Type-C USB-A USB PD対応 スイング式プラグ採用 ブラック EC-AC104100BK20260330_Amazon_Presela_2_2エレコム トラックボールマウス HUGE PLUS 静音 ベアリング支持 充電式 Bluetooth 無線2.4GHz 有線 3台マルチペアリング 10ボタン チルトホイール 2年保証 ブラック M-HT1MRBK-G20260330_Amazon_Presela_2_3象印マホービン 炊飯器 5.5合 極め炊き IHタイプ 日本製 保温30時間 ブラック NW-VE10-BA
20260330_Amazon_Presela_5_1JBL CHARGE5 Bluetoothスピーカー 2ウェイ・スピーカー構成/USB C充電/IP67防塵防水/パッシブラジエーター搭載/ポータブル/2021年モデル ブルー JBLCHARGE5BLU20260330_Amazon_Presela_5_2パナソニック 炊飯器 5合 圧力IH コンパクトサイズ【Amazon.co.jp限定】自動調理鍋 無水調理 低温調理 予約調理 お手入れ点数2点 ふた食洗機対応 ブラック SR-CR10Z1-K20260330_Amazon_Presela_5_3パナソニック(Panasonic) 【Amazon.co.jp限定】 パナソニック エネループ スタンダードモデル [最小容量2000mAh/繰り返し600回] 単3形 充電池 20本パック BK-3MCD/20SA
20260330_Amazon_Presela_6_1Motorola(モトローラ)motorola g66j 5G PANTONE｜8GB/128GB｜ブラックオイスター｜SIMフリースマホ本体端末｜NFC/FeliCa対応｜FMラジオ搭載｜正規代理店品｜6.7インチ｜FHD+｜IP68・IP69防水防塵｜大容量バッテリー5,200mAh｜PB810002JP20260330_Amazon_Presela_6_2デロンギ 全自動コーヒーマシン マグニフィカS 全2メニュー 豆挽き コーヒーメーカー エスプレッソマシン ブラック ECAM22112B 【デロンギファミリー登録で3年保証、修理も原則72時間以内対応】20260330_Amazon_Presela_6_3カシオ ラベルライター ネームランドBIZ スタンダードモデル KL-M7 テープ付セット KL-TM7 (3.5mm-24mm幅)
20260330_Amazon_Presela_7_1【Amazon.co.jp 限定】アイ・オー・データ IODATA モニター 23.8インチ ブラック ADSパネル 非光沢 省電力 (HDMI/アナログRGB/スピーカー付/VESA対応/土日サポート/日本メーカー/無輝点保証) EX-A241DB20260330_Amazon_Presela_7_2【Amazon.co.jp限定】MSI PRO MP251W E2 モニター 24.5インチ/フルHD/IPSパネル/120Hz/HDMI/MSI Power Link/DisplayPort/D-sub/アンチフリッカー/ブルーライトカット/スピーカー搭載/HDR/VESA対応/3年保証20260330_Amazon_Presela_7_3Razer BlackShark V2 X ゲーミングヘッドセット 3.5mmアナログ 7.1ch サラウンド 特許技術採用50mmドライバー 単一指向性マイク ノイズキャンセリング 高遮音性イヤーカップ 軽量240g
20260330_Amazon_Presela_Food_1_1ロリエ 【まとめ買い】 スリムガード 多い昼~ふつうの日用羽つき 20.5cm 84個入 【Amazon.co.jp限定】20260330_Amazon_Presela_Food_1_2ロリエ しあわせ素肌 特に多い昼用 羽つき 25cm 17コ入 ×3セット+おまけ付き 【Amazon.co.jp限定】20260330_Amazon_Presela_Food_1_3Dove(ダヴ) ボディーソープ プレミアムモイスチャーケア 大容量 詰替 8.5個分 2.8kg 瞬間浸透うるおいミルク トリプルセラミド配合 乾燥肌 保湿 濃密泡
20260330_Amazon_Presela_Food_2_1ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1㎏ 明治【Amazon.co.jp限定】20260330_Amazon_Presela_Food_2_2Figaro(フィガロ) CIAOちゅ~る まぐろバラエティ 14g×45本 猫用おやつ20260330_Amazon_Presela_Food_2_3ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 ココア味 920g 明治 NEXTBODY【Amazon.co.jp限定】
20260330_Amazon_Presela_home_1_1山崎実業(Yamazaki) シンク下 幅調節 鍋蓋＆フライパン収納スタンド W40 ホワイト W40×D14.1×H14cm タワー tower スライド式 仕切りバー 136120260330_Amazon_Presela_home_1_2サーモス 水筒 真空断熱スポーツボトル 800ml ブルーピンク 保冷専用 子供用 ポーチ付き 肩に優しいストラップ FJS-800F BLP20260330_Amazon_Presela_home_1_3ブリタ カートリッジ 浄水器 ボトル型 カラフェ型 交換用 6個入 PFOS/PFOA除去試験済 マイクロディスク【日本正規品】
20260330_Amazon_Presela_home_2_1【オンライン限定】 ティファール 取っ手のとれる 鍋 フライパンセット 10点セット IH ガス火対応 専用取っ手2本付き PFOAなどの有害物質不使用 「インジニオ・ネオ IHパレット アミ」 こびりつきにくさ 長持ち ミントグリーン L834SA20260330_Amazon_Presela_home_2_2ブリタ 浄水器 ポット型 PFOS/PFOA除去試験済 ろ過水容量:1.15L(全容量:2.2L)【日本正規品】リクエリ マクストラプロ ピュアパフォーマンス カートリッジ 1個付20260330_Amazon_Presela_home_2_3Coleman(コールマン) アウトドアワゴン/NX 耐荷重約100kg ストッパー付 コンパクト収納 キャリー 折りたたみ式 自立式収納 キャンプ 部活 合宿 運動会 BBQ フェス ワンタッチ収束 レッド ベージュ オリーブ
20260330_Amazon_Presela_bag_1_1ORIHICA(オリヒカ) ワイシャツ形態安定3枚セット 抗菌防臭機能付き 長袖オールシーズンメンズ20260330_Amazon_Presela_bag_1_2Mila Owen(ミラオーウェン) ベストニットプルオーバーパンツ３点SET09WFO261922レディース20260330_Amazon_Presela_bag_1_3[ルコックスポルティフゴルフ] ゴルフシューズ ソフトスパイク ダイアル式 防水設計 安定感 幅広 グリップ PARTOUR（パトゥール）

Amazon新生活セールFinal2026は3/31(火)～4/6(月)まで開催！セール対象品をチェック

本セールのおすすめ商品（4/3～）

20260330_Amazon_Sale_6_1Kindle Scribe Notebook Design - 10.2インチディスプレイ、32GBストレージ、ノート機能搭載、プレミアムペン付き、タングステン (2024年発売)20260330_Amazon_Sale_6_2イトーキ サリダ YL9 ブラック オフィスチェア【全身を支えるハイバック / 通気性・メッシュ形状 / 快適ヘッドレスト / こだわりの座面 / 快適な1Dアームレスト / 体重感応式シンクロロッキング20260330_Amazon_Sale_6_3[指定医薬部外品] by Amazon 整腸薬 560錠
20260330_Amazon_Sale_4_1【医薬部外品】 by Amazon モイスチャライジング ヘパリンクリーム 90g20260330_Amazon_Sale_4_2【New】Amazon Echo Studio (エコースタジオ) 最新モデル (2026年発売) - 没入感ある空間オーディオ、Dolby Atmos、スマートホームハブ内蔵、グレーシャーホワイト20260330_Amazon_Sale_4_3シャオミ(Xiaomi) タブレット Redmi Pad 2 4GB+128GB グラファイトグレー wi-fiモデル 2.5K 大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 9000mAh 大容量 バッテリー
20260330_Amazon_Sale_1_1.jpgREGZA レグザ テレビ 65Z570L (65インチ / 4K テレビ/倍速液晶/Dolby Atomos/ダブルチューナー / 2番組同時録画 / スマートテレビ / 2022年モデル)20260330_Amazon_Sale_1_2サトウのごはん 新潟県産コシヒカリ 200g X 2020260330_Amazon_Sale_1_3[サムソナイト] スーツケース ミンターMinter スピナー エキスパンダブル
20260330_Amazon_Sale_2_1シャープ 空気清浄機 FU-T40-W プラズマクラスター 7000 コンパクト 低騒音 Wフィルター 寝室 子供部屋20260330_Amazon_Sale_2_2by Amazon はごろも 無一物 水煮 バラエティパック パウチ まぐろ・かつお・鶏むね肉 【国産】 30個入 (3種類×各10個) - キャットフード ウェット ケース販売20260330_Amazon_Sale_2_3アリエール 100個 洗濯洗剤 ジェルボール プロ 漂白剤つけおき級洗浄 清潔でさわやかな香り 詰め替え [大容量]
20260330_Amazon_Sale_3_1ORiental TRaffic(オリエンタルトラフィック) ボーイズ 上履き 子供靴 履きやすい 撥水 丸洗い 幅広 男の子 女の子 小学生 保育園 幼稚園 体育館シューズ 入学式 卒業式 白 16~24.5cm K-532スクールシューズ20260330_Amazon_Sale_3_2【Amazon.co.jp限定】Bosch Professional(ボッシュ) 吸じん ランダムアクションサンダー・ポリッシャー GEX125 【低振動・吸じん・電子無段変速パワフル 静か車磨き 洗車集塵 木工ダブルアクション研磨機 電動やすり】20260330_Amazon_Sale_3_3by Amazon キッチンペーパー FSC認証紙 18ロール
20260330_Amazon_Sale_5_1by Amazon 薬用 柿渋ボディソープ ペパーミント 大容量 詰替え用 1400ml20260330_Amazon_Sale_5_2by Amazon 【手口ふき 】 ベビー 手口ふき 純水99% 60枚入×20個 (1200枚) [ケース品] 日本製 パラベンフリー(MamaBear)20260330_Amazon_Sale_5_3TP-Link WiFi ルーター WiFi7 無線ルーター 高速 BE7200 10Gポート 5764+1376Mbps MLO EasyMesh HomeShield Archer BE450 【Amazon.co.jp限定】

Amazon新生活セールFinal2026は3/31(火)～4/6(月)まで開催！セール対象品をチェック

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。