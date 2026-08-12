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Kvaratskhelia Garnacho(C)Getty images
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Tsutomu Maeda

UEFAスーパーカップ2026はどこで見られる？無料ネット配信はある？｜PSGvsアストン・ヴィラ

UEFAスーパーカップ
パリ・サンジェルマン
アストン・ヴィラ
パリ・サンジェルマン 対 アストン・ヴィラ

2026-27シーズンのUEFAスーパーカップのパリ・サンジェルマン(PSG)対アストン・ヴィラはどこで見られる？無料ネット配信はある？中継局やおすすめ視聴方法を紹介。

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UEFAスーパー杯 PSG対アストン・ヴィラは8/13(木)4:00～

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月額2,530円(税込)

2026-27シーズンのUEFAスーパーカップが、8月13日(木)に行われる。

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本記事では、UEFAスーパーカップ2026の中継局や無料配信の有無を紹介する。

UEFAスーパーカップ2026の試合情報

2026年のUEFAスーパーカップでは、パリ・サンジェルマン(PSG)がUEFAチャンピオンズリーグ2025-26王者、アストン・ヴィラがUEFAヨーロッパリーグ覇者として出場。試合は日本時間8月13日(木)の午前4:00にキックオフ予定となっている。

  • タイトル：UEFAスーパーカップ2026
  • キックオフ日時：2026年8月13日(木)午前4:00 (日本時間)
  • 対戦カード：パリ・サンジェルマン vs アストン・ヴィラ
  • 会場：レッドブル・アレーナ (ザルツブルク/オーストリア)

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UEFAスーパーカップ2026の無料配信はある？

結論として、UEFAスーパーカップ2026の無料ネット配信は予定されていない。ネット以外に地上波テレビ放送も行われないため、無料で視聴する方法は伝えられていない。

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UEFAスーパーカップ2026はどこで見られる？

UEFAスーパーカップは、『WOWOW』が独占生中継を行う。

『WOWOW』のUEFAスーパーカップ生中継はBS衛星放送「WOWOWライブ」で実施され、「WOWOWオンデマンド」でも同時配信。「WOWOWオンデマンド」であればネット上のみで視聴手続きが完結し、見逃し配信も視聴可能となる。

その他、『DAZN』や『ABEMA』などでの中継は行われない。

チャンネル形態中継
WOWOW
WOWOWライブ／WOWOWオンデマンド		衛星放送(BS)／ネット生中継
地上波テレビ×
DAZNネット×
ABEMAネット×
U-NEXTネット×

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UEFAスーパーカップ2026のおすすめ視聴方法

『WOWOW』の加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能。UEFAスーパーカップを目的として視聴する場合、手続き後すぐに視聴が開始できる「WOWOWオンデマンド」がおすすめだ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

WOWOW公式サイトにアクセス
②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

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その他、『WOWOW』では「CL・EL2026-27 シーズンパス」を2026年10月31日(土)23:59まで販売。UEFAスーパーカップ2026だけでなくUEFAチャンピオンズリーグ2026-27やUEFAヨーロッパリーグ2026-27の全試合が見られるが、2027年6月30日(水)23:59まで利用できる買い切りで価格が12,100円(税込)となっている。

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