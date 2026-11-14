侍ジャパンvsオーストラリアはどこで見られる？TVer無料配信はある？

野球日本代表「侍ジャパン」は、東京ドームで開催される「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」に臨む。

本記事では、侍ジャパンvsオーストラリア代表のテレビ放送・ネット配信予定やTVerでの無料視聴の有無について紹介する。

侍ジャパンvsオーストラリアの試合日程・開始時間

野球日本代表「侍ジャパン」は、2026年11月14日(土)に開催される「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」でオーストラリア代表と対戦する。

試合会場は東京ドームで、12:00にプレーボール予定。日本代表にとって予選リーグ3試合目となる。

項目 内容 大会名 ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026 対戦カード オーストラリア代表 vs 日本代表 試合日程 2026年11月14日(土) 試合開始時間 12:00 会場 東京ドーム

侍ジャパンvsオーストラリアはどこで見られる？無料視聴方法まとめ

侍ジャパンvsオーストラリア代表戦は、テレビ朝日系列とBS朝日で無料生中継されるほか、Amazonプライムビデオでもライブ配信される。

テレビ朝日系列では12:00から15:00まで放送予定で、最大15:30まで延長される。試合が続いている場合は、15:30以降にBS朝日でリレー中継が行われる。

一方、Amazonプライムビデオでは試合開始30分前の11:30からライブ配信がスタートする。

放送・配信サービス 放送・配信時間 視聴方法 テレビ朝日系列 12:00～15:00(最大15:30まで延長) 地上波で無料視聴 BS朝日 15:30～試合終了 BS放送で無料視聴 Amazonプライムビデオ 11:30～ プライム会員は追加料金なし

テレビで観戦する場合はテレビ朝日系列・BS朝日、スマートフォンやPCから視聴する場合はAmazonプライムビデオが選択肢となる。

Amazonプライムビデオには初回30日間の無料体験があり、対象者は無料期間中に試合を視聴できる。

侍ジャパンvsオーストラリアはTVerで無料ライブ配信される？

11月14日(土)の侍ジャパンvsオーストラリア代表戦は、TVerでの無料ライブ配信が予定されていない。

インターネットでのライブ配信はAmazonプライムビデオで実施され、プライム会員は追加料金なしで視聴できる。

サービス ライブ中継・配信 テレビ朝日系列 あり(無料) BS朝日 あり(無料・リレー中継) Amazonプライムビデオ あり(プライム会員向け) TVer なし

Amazonプライムビデオは初回30日間の無料体験も用意されている。対象者であれば無料期間中に日本対オーストラリア戦のライブ配信を楽しめる。

なお、テレビ朝日系列での放送終了後も試合が続く場合は、BS朝日への切り替えが必要となるため注意したい。

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026のおすすめ視聴方法

『Amazonプライムビデオ』では、侍ジャパンの予選全3試合に加え、決勝と3位決定戦をライブ配信する。11月12日(木)のチャイニーズ・タイペイ戦は独占配信となる。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオの登録手順

Amazonプライムビデオのスポーツページへアクセス 視聴したい試合を選択 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法を入力 登録完了後、視聴を開始する

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。