バイエルンvsドルトムントはどこで見られる？無料配信はある？

ブンデスリーガ2026-27シーズン第8節では、バイエルン・ミュンヘンとボルシア・ドルトムントによる「デア・クラシカー」が開催される。
本記事では、バイエルン対ドルトムント「デア・クラシカー2026」がどこで見られるのか、テレビ放送・ネット配信予定、無料視聴の有無を紹介する。
バイエルンvsドルトムントはどこで見られる？
ブンデスリーガ2026-27シーズン第8節の「デア・クラシカー」、バイエルン・ミュンヘン対ボルシア・ドルトムントは、日本時間2026年11月1日(日)2:30にキックオフ予定となっている。
会場はバイエルンの本拠地アリアンツ・アレーナ。日本国内ではDAZNで独占ライブ配信される予定だ。
項目
内容
対戦カード
バイエルン・ミュンヘン vs ボルシア・ドルトムント
大会
ブンデスリーガ2026-27 第8節
開催日
2026年11月1日(日)
キックオフ時間
2:30
会場
アリアンツ・アレーナ
配信サービス
配信内容
ライブ配信・見逃し配信
バイエルンvsドルトムントの無料配信はある？
今回のデア・クラシカーについて、無料ライブ配信は予定されていない。
ABEMAではブンデスリーガの一部試合を無料で生中継しているが、バイエルン対ドルトムントは無料配信の対象外となっている。
配信サービス
ライブ配信
無料視聴
あり
なし
あり
なし
そのため、日本からバイエルン対ドルトムントをライブで視聴するには、DAZNを利用する必要がある。
2026-27ブンデスリーガのおすすめ視聴方法
2026-27シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。
【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能
DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！
シーズンを通してブンデスリーガを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。
サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。
また、『DAZN』ではブンデスリーガ以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。