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Borussia Dortmund v FC Bayern München - Franz Beckenbauer SupercupGetty Images Sport
【11月1日2:30】バイエルンvsドルトムントをライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Aoi Fujimiya

バイエルンvsドルトムントはどこで見られる？無料配信はある？

ブンデスリーガ
バイエルン
ボルシア・ドルトムント
バイエルン 対 ボルシア・ドルトムント

バイエルンvsドルトムントはどこで見られる？デア・クラシカー2026のテレビ放送・ネット配信・無料視聴方法まとめ。

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ブンデスリーガ2026-27シーズン第8節では、バイエルン・ミュンヘンとボルシア・ドルトムントによる「デア・クラシカー」が開催される。

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本記事では、バイエルン対ドルトムント「デア・クラシカー2026」がどこで見られるのか、テレビ放送・ネット配信予定、無料視聴の有無を紹介する。

バイエルンvsドルトムントはどこで見られる？

ブンデスリーガ2026-27シーズン第8節の「デア・クラシカー」、バイエルン・ミュンヘン対ボルシア・ドルトムントは、日本時間2026年11月1日(日)2:30にキックオフ予定となっている。

会場はバイエルンの本拠地アリアンツ・アレーナ。日本国内ではDAZNで独占ライブ配信される予定だ。

項目

内容

対戦カード

バイエルン・ミュンヘン vs ボルシア・ドルトムント

大会

ブンデスリーガ2026-27 第8節

開催日

2026年11月1日(日)

キックオフ時間

2:30

会場

アリアンツ・アレーナ

配信サービス

DAZN / DMM×DAZNホーダイ

配信内容

ライブ配信・見逃し配信

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バイエルンvsドルトムントの無料配信はある？

今回のデア・クラシカーについて、無料ライブ配信は予定されていない。

ABEMAではブンデスリーガの一部試合を無料で生中継しているが、バイエルン対ドルトムントは無料配信の対象外となっている。

配信サービス

ライブ配信

無料視聴

DAZN

あり

なし

DMM×DAZNホーダイ

あり

なし

そのため、日本からバイエルン対ドルトムントをライブで視聴するには、DAZNを利用する必要がある。

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2026-27ブンデスリーガのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

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また、『DAZN』ではブンデスリーガ以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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