バイエルンvsドルトムントはどこで見られる？無料配信はある？

DAZNがブンデスリーガ26-27全試合配信！ DAZN DAZNが2026-27シーズンのブンデスリーガを全試合配信！ シーズン視聴なら年間プランがお得 年間プランがお得 今すぐ登録

ブンデスリーガ2026-27シーズン第8節では、バイエルン・ミュンヘンとボルシア・ドルトムントによる「デア・クラシカー」が開催される。

本記事では、バイエルン対ドルトムント「デア・クラシカー2026」がどこで見られるのか、テレビ放送・ネット配信予定、無料視聴の有無を紹介する。

バイエルンvsドルトムントはどこで見られる？

ブンデスリーガ2026-27シーズン第8節の「デア・クラシカー」、バイエルン・ミュンヘン対ボルシア・ドルトムントは、日本時間2026年11月1日(日)2:30にキックオフ予定となっている。

会場はバイエルンの本拠地アリアンツ・アレーナ。日本国内ではDAZNで独占ライブ配信される予定だ。

項目 内容 対戦カード バイエルン・ミュンヘン vs ボルシア・ドルトムント 大会 ブンデスリーガ2026-27 第8節 開催日 2026年11月1日(日) キックオフ時間 2:30 会場 アリアンツ・アレーナ 配信サービス DAZN / DMM×DAZNホーダイ 配信内容 ライブ配信・見逃し配信

バイエルンvsドルトムントの無料配信はある？

今回のデア・クラシカーについて、無料ライブ配信は予定されていない。

ABEMAではブンデスリーガの一部試合を無料で生中継しているが、バイエルン対ドルトムントは無料配信の対象外となっている。

配信サービス ライブ配信 無料視聴 DAZN あり なし DMM×DAZNホーダイ あり なし

そのため、日本からバイエルン対ドルトムントをライブで視聴するには、DAZNを利用する必要がある。

2026-27ブンデスリーガのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

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DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

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【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

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シーズンを通してブンデスリーガを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではブンデスリーガ以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。