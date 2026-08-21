U-21 Jリーグはどこで見られる？地上波テレビ放送・DAZNネット配信・視聴方法まとめ

Jリーグの若手選手が出場する「U-21 Jリーグ」。次世代を担う選手たちが実戦経験を積む舞台として注目される。

本記事では、U-21 Jリーグの地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

U-21 Jリーグの開幕戦は？

2026/27シーズンから新設される「U-21 Jリーグ」は、2026年8月22日(土)に開幕する。記念すべき最初の試合は、EASTの「U-21 東京ヴェルディ vs U-21 FC東京」で、18:00キックオフ予定となっている。

開幕節は8月22日(土)と23日(日)の2日間にわたって開催。23日(日)には、WESTの「U-21 ファジアーノ岡山 vs U-21 ガンバ大阪」や「U-21 ヴィッセル神戸 vs U-21 V・ファーレン長崎」、EASTの「U-21 ジュビロ磐田 vs U-21 川崎フロンターレ」などが行われる。

U-21 Jリーグの開幕節における対戦カードとキックオフ時間は以下の通り。

日程 地区 対戦カード キックオフ 8月22日(土) EAST U-21 東京ヴェルディ vs U-21 FC東京 18:00 8月23日(日) WEST U-21 ファジアーノ岡山 vs U-21 ガンバ大阪 16:00 8月23日(日) EAST U-21 ジュビロ磐田 vs U-21 川崎フロンターレ 17:00 8月23日(日) WEST U-21 ヴィッセル神戸 vs U-21 V・ファーレン長崎 17:00 8月23日(日) EAST U-21 清水エスパルス vs U-21 浦和レッズ 18:30

U-21 Jリーグはどこで見られる？地上波テレビ放送・ネット配信は？

2026/27シーズンから新設される「U-21 Jリーグ」は、DAZNで全試合が独占ライブ配信される。東西リーグラウンド、交流戦ラウンド、プレーオフラウンドを合わせた全90試合が対象で、ライブ配信に加えて見逃し配信にも対応する。

視聴には「DAZN Standard」または「DAZN Soccer」を利用できるほか、「DMM×DAZNホーダイ」でも視聴可能。開幕節からプレーオフまで継続してチェックしたい場合は、DAZNのネット配信が基本の視聴方法となる。

一方、U-21 Jリーグについては、地上波テレビ、BS、CSでの中継予定はない。そのため、テレビ放送ではなく、スマートフォンやPC、対応テレビなどからDAZNを通じて視聴する形となる。

放送・配信 中継予定 内容 DAZN ○ 全90試合を独占ライブ・見逃し配信 DMM×DAZNホーダイ ○ DAZN経由で全試合を視聴可能 地上波 × 放送予定なし BS × 放送予定なし CS × 放送予定なし

U-21 Jリーグのおすすめ視聴方法

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「DAZN Standard(月額4,200円)」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム(月額550円)」を別々に加入した場合は非キャンペーン時の月額が合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能となる。『DAZN』の年間プランは年間契約のみとなるため月ごとの解約は不可となっているが、『DMM×DAZNホーダイ』であれば月ごとに継続・解約を選べる点も魅力だ。

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サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。