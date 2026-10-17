ガス人間はどこで見られる？配信視聴方法・キャスト一覧

話題の作品『ガス人間』を視聴したいものの、どの動画配信サービスで見られるのか、配信状況が気になっている人も多いだろう。

本記事では、『ガス人間』がどこで見られるのか、配信中の動画サービスや視聴方法、キャスト一覧について紹介する。

「ガス人間」はどこで見られる？

ドラマ『ガス人間』は、Netflixで世界独占配信されている。

Amazonプライム・ビデオやU-NEXT、Huluなど他の主要動画配信サービスでは配信されておらず、TVerやYouTubeでの本編・見逃し配信もない。

視聴するにはNetflixへの登録が必要で、月額プランに加入すれば追加料金なしで全話見放題で楽しめる。

配信サービス 配信状況 視聴方法 Netflix ○ 世界独占配信 月額プラン加入後、追加料金なしで見放題 Amazonプライム・ビデオ × 配信なし U-NEXT × 配信なし Hulu × 配信なし TVer × 見逃し配信なし

「ガス人間」の配信日はいつ？

『ガス人間』は、2026年7月2日(木)からNetflixで配信されている。

全8話構成で、すべてのエピソードが一挙配信されているため、最新話の公開を待つ必要はなく、好きなタイミングで第1話から最終話までまとめて視聴できる。

項目 内容 配信開始日 2026年7月2日(木) 配信サービス Netflix 話数 全8話 配信形式 全話一挙配信

「ガス人間」のあらすじ

『ガス人間』は、1960年に公開された東宝の特撮映画『ガス人間第一号』を原案に、舞台を現代へと置き換えて描く全8話のクライムスリラー・SFサスペンスだ。

物語は、テレビの生放送番組に出演していた大学教授が、突如として膨張し爆死する不可解な事件から始まる。

事件の犯人は、自らの身体を自由にガスへと変化させ、さまざまな障害をすり抜ける能力を持つ**“ガス人間”**だった。

劇場型の連続予告殺人を追う警視庁捜査一課の刑事・岡本賢治と、JNT報道記者・甲野京子。2人は捜査を進める中で、過去に存在した「ホワイトセンター」と呼ばれる施設にたどり着く。

やがて事件の裏側に隠された巨大な闇と、“ガス人間”による悲しい復讐劇の真相へ迫っていく。

「ガス人間」のキャスト一覧

『ガス人間』では、警視庁捜査一課の刑事・岡本賢治を小栗旬、事件を追うJNT報道記者・甲野京子を蒼井優が演じる。

さらに広瀬すず、林遣都、竹野内豊らが出演。ガス人間・堤田蓮役には、本作が俳優デビュー作となるUTAが起用されている。

キャスト 役名 役柄 小栗旬 岡本賢治 警視庁捜査一課の刑事 蒼井優 甲野京子 JNT報道記者 広瀬すず 藤川華歩 オカルト系動画配信者・妹 林遣都 藤川富士太 オカルト系動画配信者・兄 UTA 堤田蓮 ガス人間 竹野内豊 森靖利 元ヤクザの上場企業社長

「ガス人間」のスタッフは？

監督は『ガンニバル』『さがす』などを手掛けた片山慎三。

脚本・製作総指揮は『新感染 ファイナル・エクスプレス』『地獄が呼んでいる』などで知られるヨン・サンホが担当する。

VFXは『ゴジラ-1.0』などを手掛けた白組が担当。1960年公開の『ガス人間第一号』を現代版としてどのように再構築しているのかも見どころとなる。

担当 スタッフ 監督 片山慎三 脚本・製作総指揮 ヨン・サンホ VFX 白組

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