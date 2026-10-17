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Aoi Fujimiya

ガス人間はどこで見られる？配信視聴方法・キャスト一覧

「ガス人間」はどこで見られる？Netflixの配信視聴方法・キャスト一覧まとめ。

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話題の作品『ガス人間』を視聴したいものの、どの動画配信サービスで見られるのか、配信状況が気になっている人も多いだろう。

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本記事では、『ガス人間』がどこで見られるのか、配信中の動画サービスや視聴方法、キャスト一覧について紹介する。

「ガス人間」はどこで見られる？

ドラマ『ガス人間』は、Netflixで世界独占配信されている。

Amazonプライム・ビデオやU-NEXT、Huluなど他の主要動画配信サービスでは配信されておらず、TVerやYouTubeでの本編・見逃し配信もない。

視聴するにはNetflixへの登録が必要で、月額プランに加入すれば追加料金なしで全話見放題で楽しめる。

配信サービス

配信状況

視聴方法

Netflix

○ 世界独占配信

月額プラン加入後、追加料金なしで見放題

Amazonプライム・ビデオ

×

配信なし

U-NEXT

×

配信なし

Hulu

×

配信なし

TVer

×

見逃し配信なし

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「ガス人間」の配信日はいつ？

『ガス人間』は、2026年7月2日(木)からNetflixで配信されている。

全8話構成で、すべてのエピソードが一挙配信されているため、最新話の公開を待つ必要はなく、好きなタイミングで第1話から最終話までまとめて視聴できる。

項目

内容

配信開始日

2026年7月2日(木)

配信サービス

Netflix

話数

全8話

配信形式

全話一挙配信

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「ガス人間」のあらすじ

『ガス人間』は、1960年に公開された東宝の特撮映画『ガス人間第一号』を原案に、舞台を現代へと置き換えて描く全8話のクライムスリラー・SFサスペンスだ。

物語は、テレビの生放送番組に出演していた大学教授が、突如として膨張し爆死する不可解な事件から始まる。

事件の犯人は、自らの身体を自由にガスへと変化させ、さまざまな障害をすり抜ける能力を持つ**“ガス人間”**だった。

劇場型の連続予告殺人を追う警視庁捜査一課の刑事・岡本賢治と、JNT報道記者・甲野京子。2人は捜査を進める中で、過去に存在した「ホワイトセンター」と呼ばれる施設にたどり着く。

やがて事件の裏側に隠された巨大な闇と、“ガス人間”による悲しい復讐劇の真相へ迫っていく。

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「ガス人間」のキャスト一覧

『ガス人間』では、警視庁捜査一課の刑事・岡本賢治を小栗旬、事件を追うJNT報道記者・甲野京子を蒼井優が演じる。

さらに広瀬すず、林遣都、竹野内豊らが出演。ガス人間・堤田蓮役には、本作が俳優デビュー作となるUTAが起用されている。

キャスト

役名

役柄

小栗旬

岡本賢治

警視庁捜査一課の刑事

蒼井優

甲野京子

JNT報道記者

広瀬すず

藤川華歩

オカルト系動画配信者・妹

林遣都

藤川富士太

オカルト系動画配信者・兄

UTA

堤田蓮

ガス人間

竹野内豊

森靖利

元ヤクザの上場企業社長

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「ガス人間」のスタッフは？

監督は『ガンニバル』『さがす』などを手掛けた片山慎三。

脚本・製作総指揮は『新感染 ファイナル・エクスプレス』『地獄が呼んでいる』などで知られるヨン・サンホが担当する。

VFXは『ゴジラ-1.0』などを手掛けた白組が担当。1960年公開の『ガス人間第一号』を現代版としてどのように再構築しているのかも見どころとなる。

担当

スタッフ

監督

片山慎三

脚本・製作総指揮

ヨン・サンホ

VFX

白組

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