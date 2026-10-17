ガス人間はどこで見られる？配信視聴方法・キャスト一覧

話題の作品『ガス人間』を視聴したいものの、どの動画配信サービスで見られるのか、配信状況が気になっている人も多いだろう。
本記事では、『ガス人間』がどこで見られるのか、配信中の動画サービスや視聴方法、キャスト一覧について紹介する。
「ガス人間」はどこで見られる？
ドラマ『ガス人間』は、Netflixで世界独占配信されている。
Amazonプライム・ビデオやU-NEXT、Huluなど他の主要動画配信サービスでは配信されておらず、TVerやYouTubeでの本編・見逃し配信もない。
視聴するにはNetflixへの登録が必要で、月額プランに加入すれば追加料金なしで全話見放題で楽しめる。
配信サービス
配信状況
視聴方法
○ 世界独占配信
月額プラン加入後、追加料金なしで見放題
Amazonプライム・ビデオ
×
配信なし
U-NEXT
×
配信なし
Hulu
×
配信なし
TVer
×
見逃し配信なし
「ガス人間」の配信日はいつ？
『ガス人間』は、2026年7月2日(木)からNetflixで配信されている。
全8話構成で、すべてのエピソードが一挙配信されているため、最新話の公開を待つ必要はなく、好きなタイミングで第1話から最終話までまとめて視聴できる。
項目
内容
配信開始日
2026年7月2日(木)
配信サービス
Netflix
話数
全8話
配信形式
全話一挙配信
「ガス人間」のあらすじ
『ガス人間』は、1960年に公開された東宝の特撮映画『ガス人間第一号』を原案に、舞台を現代へと置き換えて描く全8話のクライムスリラー・SFサスペンスだ。
物語は、テレビの生放送番組に出演していた大学教授が、突如として膨張し爆死する不可解な事件から始まる。
事件の犯人は、自らの身体を自由にガスへと変化させ、さまざまな障害をすり抜ける能力を持つ**“ガス人間”**だった。
劇場型の連続予告殺人を追う警視庁捜査一課の刑事・岡本賢治と、JNT報道記者・甲野京子。2人は捜査を進める中で、過去に存在した「ホワイトセンター」と呼ばれる施設にたどり着く。
やがて事件の裏側に隠された巨大な闇と、“ガス人間”による悲しい復讐劇の真相へ迫っていく。
「ガス人間」のキャスト一覧
『ガス人間』では、警視庁捜査一課の刑事・岡本賢治を小栗旬、事件を追うJNT報道記者・甲野京子を蒼井優が演じる。
さらに広瀬すず、林遣都、竹野内豊らが出演。ガス人間・堤田蓮役には、本作が俳優デビュー作となるUTAが起用されている。
キャスト
役名
役柄
小栗旬
岡本賢治
警視庁捜査一課の刑事
蒼井優
甲野京子
JNT報道記者
広瀬すず
藤川華歩
オカルト系動画配信者・妹
林遣都
藤川富士太
オカルト系動画配信者・兄
UTA
堤田蓮
ガス人間
竹野内豊
森靖利
元ヤクザの上場企業社長
「ガス人間」のスタッフは？
監督は『ガンニバル』『さがす』などを手掛けた片山慎三。
脚本・製作総指揮は『新感染 ファイナル・エクスプレス』『地獄が呼んでいる』などで知られるヨン・サンホが担当する。
VFXは『ゴジラ-1.0』などを手掛けた白組が担当。1960年公開の『ガス人間第一号』を現代版としてどのように再構築しているのかも見どころとなる。
担当
スタッフ
監督
片山慎三
脚本・製作総指揮
ヨン・サンホ
VFX
白組
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