【UFC328】平良達郎vsジョシュア・ヴァンはどこで見られる？U-NEXT・ABEMA・DAZNは？

UFC世界フライ級タイトルマッチ「平良達郎 vs ジョシュア・ヴァン」が、日本時間2026年5月10日(日)に開催される。日本人男子初のUFC世界王者誕生がかかる歴史的な一戦として、大きな注目を集めている。

本記事では、平良達郎vsジョシュア・ヴァンはどこで見られるのか、U-NEXT・ABEMA・DAZNでの放送配信状況を紹介する。

平良達郎vsジョシュア・ヴァンはどこで見られる？U-NEXT・ABEMA・DAZNは？

「UFC 328」で行われる平良達郎vsジョシュア・ヴァンは、日本国内ではインターネット配信限定で視聴可能となっている。日本人男子初のUFC世界王者誕生がかかる歴史的一戦ということもあり、視聴方法への注目度も高まっている。

今大会をライブ配信するのは『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』の2サービス。中でも『U-NEXT』は追加PPV料金なしで全試合を見放題配信しており、日本語実況・解説付きで視聴できる点が大きな特徴となる。31日間無料トライアルにも対応しているため、条件次第では実質無料視聴も可能だ。

一方、『UFC Fight Pass』ではプレミアムプラン加入者のみメインカード視聴が可能。スタンダードプランでは平良達郎戦を含むメインカードは視聴対象外となる。

なお、ABEMA、DAZN、スカパー！、地上波テレビなどでの配信・放送予定は現時点で発表されていない。

サービス 配信状況 備考 U-NEXT ○ 全試合見放題配信／日本語実況対応／31日間無料トライアルあり UFC Fight Pass プレミアム ○ メインカード含む全試合視聴可能 UFC Fight Pass スタンダード △ プレリムのみ配信／メインカード視聴不可 ABEMA × 配信予定なし DAZN × 配信予定なし スカパー！ × 配信予定なし 地上波・BS・CS × 放送予定なし

平良達郎vsジョシュア・ヴァンの試合概要は？

「UFC 328」で実施される平良達郎vsジョシュア・ヴァンは、UFC世界フライ級王座をかけた注目のタイトルマッチだ。大会はアメリカ・ニュージャージー州ニューアークのプルデンシャル・センターで開催され、同カードはコメインイベントとして組まれている。

この対戦は当初「UFC 327」で予定されていたものの、王者ジョシュア・ヴァンのコンディション調整の影響により延期。改めて「UFC 328」で正式決定し、世界中のMMAファンから大きな関心を集めるカードとなった。

今回の王座戦は、UFC史上初となるアジア人男性同士によるタイトルマッチとして歴史的な意味を持つ。また、2000年代生まれ同士による初の世界戦でもあり、フライ級の新時代を象徴する一戦として注目されている。

ヴァンは強烈なプレッシャーと打撃を武器に連勝を重ねる王者。一方の平良達郎は、高精度のグラップリングと試合運びを武器に世界ランキング上位まで駆け上がってきた。ストライカーとグラップラーという対照的なスタイルの激突も大きな見どころとなる。

なお、平良が勝利した場合、日本人男子史上初となるUFC世界王者誕生という歴史的快挙達成となる。

大会名：UFC 328

対戦カード：ジョシュア・ヴァン vs 平良達郎

試合形式：UFC世界フライ級タイトルマッチ(5分5R)

開催日：2026年5月10日(日)

開始予想時間：午前11:00前後

開催会場：プルデンシャル・センター(アメリカ・ニューアーク)

王者：ジョシュア・ヴァン(16勝2敗)

挑戦者：平良達郎(18勝1敗)

注目ポイント：打撃型王者vsグラップリング型挑戦者／日本人男子初UFC王者挑戦

UFC328の放送・配信情報まとめ

前述のとおり「UFC 328」は、日本国内では動画配信サービスを通じて視聴可能となっている。テレビ地上波やBSでの放送は予定されておらず、オンライン限定でライブ中継が実施される形だ。

国内向けメイン配信を行うのは『U-NEXT』。本大会はUFCナンバーシリーズに分類されるが、追加PPV購入は不要となっており、通常の月額プラン内で全試合をライブ視聴できる。日本語実況・解説付き配信に加え、英語版や副音声版など複数の視聴形式にも対応予定となっている。

さらに、ライブ終了後には見逃し配信も提供予定。リアルタイム視聴が難しい場合でも後から試合をチェックできるほか、「追いかけ再生」にも対応する見込みだ。

また、『UFC Fight Pass』でも大会をライブ配信。プレミアムプラン加入者はメインカードを含む全試合視聴が可能となるが、スタンダードプランでは前座カード中心の配信となるため注意したい。

なお、ABEMA、DAZN、スカパー！、地上波テレビなどでの放送・配信は現時点で予定されていない。

U-NEXT：全試合ライブ配信(追加PPV不要／日本語実況対応／見逃し配信あり)

UFC Fight Pass プレミアム：全試合ライブ視聴可能

UFC Fight Pass スタンダード：プレリム中心の配信

UFC328｜おすすめ視聴方法まとめ

前述の通り、UFC328は『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。UFC327も見放題作品の対象となっている。

『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。