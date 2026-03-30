卓球男女ワールドカップ2026はどこで見られる？視聴方法まとめ

卓球男女ワールドカップ2026が幕を開け、世界の強豪が顔を揃える中、日本代表の上位進出やメダル争いへの期待が一層高まっている。

本記事では、卓球男女ワールドカップ2026の日本人の試合予定について紹介する。

卓球男女ワールドカップ2026はいつ開催？

「2026 ITTF男女ワールドカップ(マカオ)」は、2026年3月30日(月)から4月5日(日)までの7日間にわたって開催される。世界ランキング上位のトップ選手が集結する大会で、日本代表の活躍にも大きな注目が集まる。

開催地は中国・マカオで、会場にはギャラクシー・エンターテインメント・グループが展開する統合型リゾート内のギャラクシー・アリーナが使用される。大会はグループリーグ形式の第1ステージから始まり、その後ノックアウト方式の決勝トーナメントへと進む構成となっている。

大会序盤の3日間は男女ともにグループリーグが実施され、各組1位のみが第2ステージへ進出。4月2日以降は決勝トーナメントに突入し、準々決勝、準決勝、決勝を経て最終日に優勝者が決定する。

日程 ステージ 内容 3月30日(月) 第1ステージ グループリーグ開始 3月31日(火) 第1ステージ グループリーグ 4月1日(水) 第1ステージ グループリーグ最終戦 4月2日(木) 第2ステージ 決勝トーナメント1回戦(R16) 4月3日(金) 第2ステージ 決勝トーナメント1回戦(R16) 4月4日(土) 第2ステージ 準々決勝 4月5日(日) 最終日 準決勝・決勝・表彰式

卓球男女ワールドカップ2026はどこで見れる？

「ITTF男女ワールドカップマカオ2026」は、インターネット配信を中心に視聴できる大会となっている。中でも大会全日程をカバーする配信サービスとして有力なのが『U-NEXT』で、テレビ東京との連携により初日から最終日までライブ配信が行われる予定だ。

『U-NEXT』は月額プラン加入者であれば追加料金なしで視聴可能となっており、無料トライアル期間中でも対象となる。また、ライブ配信終了後には見逃し配信にも対応しているため、リアルタイムで視聴できない場合でも後から試合内容を確認できる。

大会期間中は連日配信が予定されており、グループリーグから決勝戦まで一貫して視聴できる点が大きな特徴だ。視聴環境を事前に整えておくことで、注目試合を見逃さずにチェックできる。

日程 ラウンド 配信開始時間 視聴方法 3月30日(月) グループリーグ 10:20〜 U-NEXT 3月31日(火) グループリーグ 10:20〜 U-NEXT 4月1日(水) グループリーグ 10:20〜 U-NEXT 4月2日(木) 決勝トーナメント(R16) 10:20〜 U-NEXT 4月3日(金) 決勝トーナメント(R16) 10:20〜 U-NEXT 4月4日(土) 準々決勝 10:20〜 U-NEXT 4月5日(日) 準決勝・決勝 10:20〜 U-NEXT

卓球男女ワールドカップ2026に出場する日本代表選手一覧

2026年3月に開催される「ITTF男女ワールドカップ2026」には、日本から男女あわせて9名の選手がエントリーしている。男子5名、女子4名の構成となり、実績と将来性を兼ね備えたメンバーが揃った。

男子は張本智和を軸に、松島輝空、戸上隼輔、宇田幸矢、川上流星が名を連ねる。若手と経験豊富な選手が融合した布陣で、上位進出を狙う。一方の女子は張本美和、伊藤美誠、早田ひな、橋本帆乃香が出場予定。世界大会でも結果を残してきた選手が並び、優勝争いに絡む可能性も十分だ。

グループリーグから厳しい戦いが続くフォーマットの中、日本勢がどこまで勝ち上がれるかが大会の大きな焦点となる。

区分 選手名 男子 張本智和 松島輝空 戸上隼輔 宇田幸矢 川上流星 女子 張本美和 伊藤美誠 早田ひな 橋本帆乃香

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※本ページの情報は2026年3月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。