侍ジャパンvs韓国の地上波テレビ放送・ネット配信予定

野球日本代表「侍ジャパン」は、「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」の決勝戦で韓国代表と対戦する。

本記事では、侍ジャパンvs韓国代表の決勝戦について、地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

侍ジャパンvs韓国の決勝戦はいつ？試合日程・開始時間

野球日本代表「侍ジャパン」は、2026年11月15日(日)に東京ドームで開催される「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」の決勝戦で韓国代表と対戦する。

試合は19:00にプレーボール予定。11月13日(金)の予選リーグでは日本が韓国に9-5で勝利しており、決勝では大会の頂点を懸けて再び激突する。

項目 内容 大会名 ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026 対戦カード 日本代表 vs 韓国代表 開催日 2026年11月15日(日) 試合開始時間 19:00 会場 東京ドーム

侍ジャパンvs韓国の決勝戦の地上波テレビ放送・ネット配信予定

11月15日(日)の侍ジャパンvs韓国代表の決勝戦は、TBS系列で19:00から地上波生中継される。

インターネットではAmazonプライムビデオが18:30からライブ配信を実施。試合開始前の番組から視聴でき、プライム会員は追加料金なしで楽しめる。

放送・配信サービス 放送・配信時間 視聴料金 TBS系列 19:00～生中継 無料 Amazonプライムビデオ 18:30～ライブ配信 プライム会員は追加料金なし TVer 配信予定なし ―

Amazonプライムビデオには初回30日間の無料体験が用意されており、対象者は無料期間中に日本vs韓国の決勝戦を視聴できる。

なお、TVerでの無料ライブ配信や見逃し配信は予定されていない。

テレビで観戦する場合はTBS系列、スマートフォンやPCなどで試合を楽しみたい場合はAmazonプライムビデオを利用するとよい。

侍ジャパンvs韓国の決勝戦の見どころ・注目選手

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026の決勝戦は、予選リーグに続く日韓対決となる。

日本は11月13日(金)の韓国戦に9-5で勝利。決勝でも若手選手を中心とした打線の活躍と、韓国の強力打線を相手にした投手陣の奮闘が勝敗を左右しそうだ。

宗山塁の2打席連続本塁打に続く活躍に期待

侍ジャパンの注目選手は、予選リーグの韓国戦で2打席連続本塁打を放った宗山塁だ。

井口資仁監督が率いる若手主体のチームにおいて、宗山の打撃は大きな得点源となっている。

また、初戦で連続本塁打を記録した正木智也や、好投を見せた金丸夢斗らも注目選手に挙げられる。

決勝でも若手選手たちが持ち味を発揮し、韓国投手陣を攻略できるかがポイントとなる。

韓国の強力打線を侍ジャパン投手陣が抑えられるか

韓国代表には、キム・ドヨンをはじめとする打撃力の高い選手が揃う。

予選リーグでは日本が9得点を挙げて勝利した一方、韓国にも5点を奪われた。

決勝戦では韓国打線をいかに抑えるかが重要となる。侍ジャパンが予選リーグに続いて韓国を破り、優勝を果たせるかに注目したい。

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026のおすすめ視聴方法

『Amazonプライムビデオ』では、侍ジャパンの予選全3試合に加え、決勝と3位決定戦をライブ配信する。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオの登録手順

Amazonプライムビデオのスポーツページへアクセス 視聴したい試合を選択 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法を入力 登録完了後、視聴を開始する

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。