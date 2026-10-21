「俺のこと、なんか言ってた？」はどこで見られる？配信視聴方法

話題の作品『俺のこと、なんか言ってた？』を視聴したいものの、どの動画配信サービスで見られるのか分からない人も多いだろう。

本記事では、『俺のこと、なんか言ってた？』がどこで見られるのか、配信中の動画サービスや視聴方法について紹介する。

「俺のこと、なんか言ってた？」はどこで見られる？

役所広司主演のドラマ『俺のこと、なんか言ってた？』は、Netflixで世界独占配信される。

配信開始日は2026年10月22日(木)。U-NEXTやAmazonプライム・ビデオなど、Netflix以外の主要動画配信サービスでの配信予定はなく、地上波テレビでの放送予定もない。

視聴するにはNetflixへの登録が必要で、月額プランに加入すれば追加料金なしで見放題視聴できる。

項目 内容 配信サービス Netflix 配信形態 世界独占配信 配信開始日 2026年10月22日(木) 視聴料金 Netflixの月額料金のみ 他サービスでの配信 なし 地上波テレビ放送 なし

「俺のこと、なんか言ってた？」のあらすじ

主人公は、イギリス・ロンドンの名門「シェイクスピア・グローブ座」で『リア王』の主演を務め、スタンディングオベーションを浴びた大物舞台俳優・高瀬川玄（役所広司）。

パンデミックを経て2年ぶりに日本へ帰国するが、そこで待っていたのは、一般の人々だけでなく、家族や仕事仲間からも自分に関する記憶が完全に消えているという信じがたい現実だった。

名声、家族、財産、キャリアを一瞬にして失った高瀬川は、行政窓口で高齢者扱いされるなど、これまでのプライドを打ち砕かれていく。

その後はサウナの熱波師やエキストラ、時代劇の斬られ役、水死体役など、これまでとはかけ離れた仕事に挑戦。すべてを失った大物俳優が、ゼロから再び表舞台を目指して這い上がっていく姿を描くヒューマンコメディとなっている。

「俺のこと、なんか言ってた？」のキャストは？

主演を務めるのは役所広司。さらに、濵田雅功、賀来賢人、松山ケンイチ、江口のりこ、河合優実らが出演する。

出演者 役名・役柄 役所広司 高瀬川玄／大物舞台俳優 濵田雅功 壬生大也／高瀬川のライバル俳優 賀来賢人 岡本哲／劇作家 松山ケンイチ 川島一機／チーフ助監督 江口のりこ 高瀬川マチ子／高瀬川の妻 河合優実 野々村エマ／元妻の娘 磯村勇斗 出演 吉田羊 出演 坂井真紀 出演 横山剣 出演

「俺のこと、なんか言ってた？」の脚本・スタッフは？

脚本を手掛けるのは宮藤官九郎、企画プロデュースは磯山晶。『不適切にもほどがある！』『離婚しようよ』などを手掛けたコンビが再びタッグを組む。

役所広司が、大物俳優からホームレス、サウナの熱波師、エキストラ、水死体役まで、さまざまな姿を演じる点も見どころのひとつだ。

『俺のこと、なんか言ってた？』を視聴したい場合は、2026年10月22日(木)からNetflixでチェックしよう。

Netflix(ネットフリックス)のおすすめ視聴方法は？

Netflix(ネットフリックス)へ新たに加入する場合は、LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになったLYPプレミアム with Netflix経由での登録がおすすめだ。

『LYPプレミアム with Netflix』では、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアムの特典も利用可能。LYPプレミアム会員向けのLINE関連特典に加え、Yahoo!ショッピングでのポイント還元率アップなども利用できる。

そのため、Netflix単体で加入するよりも、実質追加料金なしでLYPプレミアムの特典も使える点がメリットとなる。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録するユーザーを対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。

付与されるPayPayポイントは、初回登録したNetflixプランと同額相当。ポイントは登録から2カ月後の中旬～下旬を目安に付与される。

項目 内容 おすすめの登録方法 LYPプレミアム with Netflix Netflix 各プランを利用可能 LYPプレミアム特典 利用可能 追加料金 Netflix月額料金そのまま(※非キャンペーン時) 主な特典 LINEのプレミアム特典、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなど キャンペーン 初回登録者を対象に会員費1カ月分相当のPayPayポイントを付与 キャンペーン終了日 未定

LYPプレミアム with Netflixの登録方法