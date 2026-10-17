「あいの里」はどこで見られる？配信視聴方法・最新シーズンのスケジュールは？

Netflixの恋愛リアリティシリーズ『あいの里』は、人生経験を重ねた男女が共同生活を送りながら、人生最後の恋を探していく人気シリーズだ。

本記事では、『あいの里』の視聴方法、配信スケジュールについて紹介する。

「あいの里」はどこで見られる？

Netflixの恋愛リアリティシリーズ『あいの里』は、Netflixで世界独占配信されている。

地上波テレビでの放送や、Netflix以外の動画配信サービスでの配信はなく、視聴するにはNetflixへの登録が必要だ。

Netflixの月額料金は890円から。加入後は『あいの里』を追加料金なしで見放題視聴できるほか、スマートフォンやタブレットへのダウンロード再生にも対応している。

配信サービス 配信状況 料金 Netflix ○ 世界独占配信 月額890円～ Amazon Prime Video × 配信なし U-NEXT × 配信なし Hulu × 配信なし TVer × 配信なし

『あいの里』を視聴したい場合は、Netflixを利用しよう。

「あいの里」シーズン3の配信スケジュールは？

最新作となる『あいの里』シーズン3は、2026年10月6日(火)からNetflixで配信がスタートした。

シーズン3では舞台を富士山のふもとに移し、参加者たちが人生最後の恋を探して共同生活を送る。

全23話で構成され、毎週火曜日に5週連続で新エピソードが追加されるスケジュールとなっている。

配信日 配信話数 2026年10月6日(火) 第1話～第8話 2026年10月13日(火) 第9話～第12話 2026年10月20日(火) 第13話～第16話 2026年10月27日(火) 第17話～第20話 2026年11月3日(火) 第21話～第23話（最終話）

初回は第1話から第8話まで一挙配信され、その後は毎週4話ずつ追加。11月3日(火)に第21話から第23話が配信され、シーズン3は完結する予定だ。

「あいの里」シーズン3の出演者は？

『あいの里』シーズン3には、年齢や職業の異なる男女が“住民”として参加する。

初期メンバーは男女合わせて8人。さらに物語が進むにつれて、新たな住民も加わる。

名前 年齢 職業 パクチー 61歳 マッサージ業 バロン 56歳 外科医 KEI 48歳 不動産管理業 しぃくん 39歳 動画配信業 親分 59歳 元CA キャッシー 54歳 メイク講師 えのかの 41歳 エステティシャン むぅこ 38歳 児童養護施設職員

途中参加する追加住民には、アンチョビ、博士、ワカメ、カコらがいる。

名前 年齢 職業 アンチョビ 50歳 会社員・仮住民 博士 50歳 東大医学博士 ワカメ 43歳 飲食店勤務 カコ 53歳 ダンス講師

「あいの里」シーズン3のMC・ナレーションは？

『あいの里』シーズン3では、田村淳とベッキーがスタジオMCを担当する。

ナレーションは神谷浩史が務め、主題歌にはポリスの「見つめていたい（Every Breath You Take）」が使用されている。

担当 出演者・楽曲 スタジオMC 田村淳、ベッキー ナレーション 神谷浩史 主題歌 ポリス「見つめていたい（Every Breath You Take）」

Netflix(ネットフリックス)のおすすめ視聴方法は？

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