Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップが、2026-27シーズンも行われる。

本記事では、ルヴァンカップ2026-27の視聴方法を紹介する。

ルヴァンカップ2026-27はどこで見られる？

ルヴァンカップ2026-27は、中継局『スカパー！』と『フジテレビ』が全65試合を放送・配信する。ただし、実際の中継対象試合は『スカパー！』と『フジテレビ』が保有する各チャンネルに分散される。

【スカパー！】

ルヴァンカップ2026-27は、『スカパー！サッカーセット』の衛星放送で準決勝までの全試合(録画放送含む)が視聴可能。同プランに加入している場合はネット「スカパー！動画ストア」を利用することができ、準決勝までの全試合のライブ配信が視聴できる。さらに、「スカパー！動画ストア」の『サッカーLIVE』でもルヴァンカップ準決勝までの全試合をライブ配信。『サッカーLIVE』の配信コンテンツはAmazonプライムビデオチャンネル『サッカーLIVEライト』でも視聴することができる。

【フジテレビ】

ルヴァンカップ2026-27は、衛星放送『フジテレビONE/TWO/NEXT』とネット『FODプレミアム(Amazonあり)』では一部の試合を生中継。後日放送・配信を含めれば全試合が中継対象だが、全試合をライブ視聴することはできない。

ルヴァンカップ2026-27の視聴方法まとめ

ルヴァンカップ2026-27は、開幕時点で決勝戦のみ日程・中継スケジュールが未定。とはいえ、『スカパー！』と『フジテレビ』であれば全65試合が放送・配信されることは決定している。

各チャンネルの放送・配信情報一覧は以下の通り。

チャンネル 形態 生中継 サッカーLIVEライト(Amazon) ネット 準決勝までの全試合 スカパー！動画配信

※スカパー！サッカーセット加入で利用可能 ネット 準決勝までの全試合 サッカーLIVE(スカパー！動画配信) ネット 準決勝までの全試合 スカパー！サッカーセット 衛星放送 注目試合

※全65試合放送は録画中継含む フジテレビONE/TWO/NEXT 衛星放送 注目試合

※全65試合放送は録画中継含む FODチャンネル(Amazon) ネット 注目試合

※全65試合配信は録画中継含む FODプレミアム ネット 注目試合

※全65試合配信は録画中継含む フジテレビ系列 地上波放送 未定

ルヴァンカップ2026-27のおすすめ視聴方法

前述の通り、2026-27シーズンのJリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップは、Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」や「FODチャンネル」でも視聴可能だ。

「サッカーLIVEライト」はAmazonプライムビデオチャンネルからすぐに加入できる。

■Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」の登録方法

Amazonの『サッカーLIVEライト』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。