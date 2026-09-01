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ルヴァンカップはAmazon Prime Video「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴
Tsutomu Maeda

Jリーグヤマザキビスケットルヴァンカップ2026-27はどこで見られる？視聴方法まとめ

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Jリーグヤマザキビスケットルヴァンカップ2026-27はどこで見られる？テレビ放送・ネット配信局一覧、おすすめ視聴方法を紹介。

今季もルヴァン杯配信！
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Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップが、2026-27シーズンも行われる。

ルヴァンカップは「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴

本記事では、ルヴァンカップ2026-27の視聴方法を紹介する。

ルヴァンカップ2026-27はどこで見られる？

ルヴァンカップ2026-27は、中継局『スカパー！』と『フジテレビ』が全65試合を放送・配信する。ただし、実際の中継対象試合は『スカパー！』と『フジテレビ』が保有する各チャンネルに分散される。

【スカパー！】

ルヴァンカップ2026-27は、『スカパー！サッカーセット』の衛星放送で準決勝までの全試合(録画放送含む)が視聴可能。同プランに加入している場合はネット「スカパー！動画ストア」を利用することができ、準決勝までの全試合のライブ配信が視聴できる。さらに、「スカパー！動画ストア」の『サッカーLIVE』でもルヴァンカップ準決勝までの全試合をライブ配信。『サッカーLIVE』の配信コンテンツはAmazonプライムビデオチャンネル『サッカーLIVEライト』でも視聴することができる。

【フジテレビ】

ルヴァンカップ2026-27は、衛星放送『フジテレビONE/TWO/NEXT』とネット『FODプレミアム(Amazonあり)』では一部の試合を生中継。後日放送・配信を含めれば全試合が中継対象だが、全試合をライブ視聴することはできない。

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ルヴァンカップ2026-27の視聴方法まとめ

ルヴァンカップ2026-27は、開幕時点で決勝戦のみ日程・中継スケジュールが未定。とはいえ、『スカパー！』と『フジテレビ』であれば全65試合が放送・配信されることは決定している。

各チャンネルの放送・配信情報一覧は以下の通り。

チャンネル

形態

生中継

サッカーLIVEライト(Amazon)

ネット

準決勝までの全試合

スカパー！動画配信
※スカパー！サッカーセット加入で利用可能

ネット

準決勝までの全試合

サッカーLIVE(スカパー！動画配信)

ネット

準決勝までの全試合

スカパー！サッカーセット

衛星放送

注目試合
※全65試合放送は録画中継含む

フジテレビONE/TWO/NEXT

衛星放送

注目試合
※全65試合放送は録画中継含む

FODチャンネル(Amazon)

ネット

注目試合
※全65試合配信は録画中継含む

FODプレミアム

ネット

注目試合
※全65試合配信は録画中継含む

フジテレビ系列

地上波放送

未定

ルヴァンカップは「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴

ルヴァンカップ2026-27のおすすめ視聴方法

前述の通り、2026-27シーズンのJリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップは、Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」や「FODチャンネル」でも視聴可能だ。

「サッカーLIVEライト」はAmazonプライムビデオチャンネルからすぐに加入できる。

■Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」の登録方法

  1. Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」ページへアクセス
  2. バナーの「詳細を見る」を選択
  3. 「登録を開始する」を選択。決済情報を入力して登録完了！
  4. あとはライブ配信ページから視聴するだけ！

Amazonの『サッカーLIVEライト』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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