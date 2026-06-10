『JリーグオールスターDAZNカップ2026』が、2026年6月13日(土)にMUFGスタジアム(国立競技場)で開催される。Jリーグオールスターとしては17年ぶりの復活となり、J1・J2・J3の全60クラブから選ばれた選手たちが出場する注目イベントだ。
本記事では、Jリーグオールスター2026をどこで見られるのか、地上波中継やTVer配信の有無について紹介する。
Jリーグオールスター2026はどこで見られる？地上波中継・TVer配信はある？
『JリーグオールスターDAZNカップ2026』は、スポーツ動画配信サービス『DAZN』で全試合が無料ライブ配信される予定だ。視聴にはDAZNアカウントの登録が必要となるが、有料プランへの加入なしで観戦できる。
一方で、現時点では地上波テレビ、BS、CSでの生中継は発表されていない。また、TVerでのライブ配信予定も確認されておらず、リアルタイムで視聴する場合はDAZNが基本となる。
当日は1DAYトーナメントの全試合に加え、オープニングセレモニーや決勝前イベント、表彰式なども配信予定。さらに見逃し配信や「FanZone」機能にも対応しており、試合後の視聴やファン同士の交流も楽しめる。
|視聴方法
|対応状況
|内容
|DAZN
|〇
|全試合無料ライブ配信
|地上波テレビ
|×
|放送予定なし
|BS放送
|×
|放送予定なし
|CS放送
|×
|放送予定なし
|TVer
|×
|配信予定なし
Jリーグオールスター2026の開催日程は？
17年ぶりに復活する『JリーグオールスターDAZNカップ2026』は、2026年6月13日(土)にMUFGスタジアム(国立競技場)で開催される。Jリーグオールスターゲームとしては2009年以来の開催となり、J1・J2・J3の全60クラブから選出されたスター選手たちが集結する。
今大会は、2026/27シーズンから導入される秋春制移行を記念した『JリーグオールスターPROJECT』のフィナーレイベントとして実施。カテゴリーの枠を超えた選手たちによる夢の競演が実現する。
大会は6チームによる1DAYトーナメント形式で開催され、1回戦から決勝まで全7試合を実施。各試合は30分制、3位決定戦と5位決定戦は20分制で行われるため、短時間で白熱した試合展開が期待される。
また、試合だけでなくオープニングセレモニーや決勝前ライブイベント、表彰式なども予定されており、サッカーファンにとって見逃せない一日となりそうだ。
|項目
|内容
|大会名
|JリーグオールスターDAZNカップ2026
|開催日
|2026年6月13日(土)
|会場
|MUFGスタジアム(国立競技場)
|参加クラブ
|J1・J2・J3全60クラブ
|大会形式
|6チームによる1DAYトーナメント
|参加チーム
|J1 EAST、J1 WEST、J2・J3 EAST-A、J2・J3 EAST-B、J2・J3 WEST-A、J2・J3 WEST-B
|試合数
|全7試合
|試合時間
|30分制
|3位決定戦・5位決定戦
|20分制
|オールスター開催
|2009年以来17年ぶり
JリーグオールスターはDAZNで配信！
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月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
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DAZN
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なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、それ以降の加入はできないので注意が必要だ。
※DAZN SOCCERは年間プランのため、途中解約が不可
※最初の3カ月間が月々980円(税込)、4カ月目以降は月々2,600円(税込)
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