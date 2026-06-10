『JリーグオールスターDAZNカップ2026』が、2026年6月13日(土)にMUFGスタジアム(国立競技場)で開催される。Jリーグオールスターとしては17年ぶりの復活となり、J1・J2・J3の全60クラブから選ばれた選手たちが出場する注目イベントだ。

本記事では、Jリーグオールスター2026をどこで見られるのか、地上波中継やTVer配信の有無について紹介する。

Jリーグオールスター2026はどこで見られる？地上波中継・TVer配信はある？

『JリーグオールスターDAZNカップ2026』は、スポーツ動画配信サービス『DAZN』で全試合が無料ライブ配信される予定だ。視聴にはDAZNアカウントの登録が必要となるが、有料プランへの加入なしで観戦できる。

一方で、現時点では地上波テレビ、BS、CSでの生中継は発表されていない。また、TVerでのライブ配信予定も確認されておらず、リアルタイムで視聴する場合はDAZNが基本となる。

当日は1DAYトーナメントの全試合に加え、オープニングセレモニーや決勝前イベント、表彰式なども配信予定。さらに見逃し配信や「FanZone」機能にも対応しており、試合後の視聴やファン同士の交流も楽しめる。

視聴方法 対応状況 内容 DAZN 〇 全試合無料ライブ配信 地上波テレビ × 放送予定なし BS放送 × 放送予定なし CS放送 × 放送予定なし TVer × 配信予定なし

Jリーグオールスター2026の開催日程は？

17年ぶりに復活する『JリーグオールスターDAZNカップ2026』は、2026年6月13日(土)にMUFGスタジアム(国立競技場)で開催される。Jリーグオールスターゲームとしては2009年以来の開催となり、J1・J2・J3の全60クラブから選出されたスター選手たちが集結する。

今大会は、2026/27シーズンから導入される秋春制移行を記念した『JリーグオールスターPROJECT』のフィナーレイベントとして実施。カテゴリーの枠を超えた選手たちによる夢の競演が実現する。

大会は6チームによる1DAYトーナメント形式で開催され、1回戦から決勝まで全7試合を実施。各試合は30分制、3位決定戦と5位決定戦は20分制で行われるため、短時間で白熱した試合展開が期待される。

また、試合だけでなくオープニングセレモニーや決勝前ライブイベント、表彰式なども予定されており、サッカーファンにとって見逃せない一日となりそうだ。

項目 内容 大会名 JリーグオールスターDAZNカップ2026 開催日 2026年6月13日(土) 会場 MUFGスタジアム(国立競技場) 参加クラブ J1・J2・J3全60クラブ 大会形式 6チームによる1DAYトーナメント 参加チーム J1 EAST、J1 WEST、J2・J3 EAST-A、J2・J3 EAST-B、J2・J3 WEST-A、J2・J3 WEST-B 試合数 全7試合 試合時間 30分制 3位決定戦・5位決定戦 20分制 オールスター開催 2009年以来17年ぶり

JリーグオールスターはDAZNで配信！

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