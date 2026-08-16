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【8/16】コミュニティ・シールドのアーセナルvsマンCはU-NEXT独占！お得なセット登録はこちら
Tsutomu Maeda

コミュニティ・シールド2026はどこで見られる？地上波テレビ・BS・CS中継は？｜アーセナルvsマンチェスター・シティ

コミュニティシールド
アーセナル
マンチェスター・シティ
アーセナル 対 マンチェスター・シティ
プレミアリーグ
FAカップ

2026-27シーズンのFAコミュニティ・シールド、アーセナルvsマンチェスター・シティはどこで見られる？地上波テレビ、BS・CS衛星放送は？中継局一覧を紹介。

プレミアリーグを全試合独占配信
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U-NEXT

コミュニティ・シールド2026
アーセナルvsマンチェスター・Cは8/16(日)23時～

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FAコミュニティ・シールド2026が、8月16日(日)に行われる。

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本記事では、コミュニティ・シールド2026の中継局を紹介する。

コミュニティ・シールドとは？2026年の対戦カードは？

コミュニティ・シールドは、イングランドにおける各国のスーパーカップにあたる一戦だ。シーズン開幕直前恒例のタイトルマッチで、プレミアリーグとFAカップの優勝チームが一発勝負で雌雄を決する。

2026年は、プレミアリーグ王者としてアーセナル、FAカップ覇者としてマンチェスター・シティが出場。アーセナルは3年ぶり25回目、マンチェスター・シティは2年ぶり17回目の出場となる。

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コミュニティ・シールド2026の開催日時

コミュニティ・シールド2026は、日本時間8月16日(日)23:00にキックオフを予定。アーセナルとマンチェスター・シティがプリンシパリティ・スタジアム(ウェールズ・カーディフ)で対戦する。

  • タイトル：コミュニティ・シールド2026
  • 対戦カード：アーセナル vs マンチェスター・シティ
  • キックオフ日時：8月16日(日)23:00 (日本時間)
  • 会場：プリンシパリティ・スタジアム(ウェールズ・カーディフ)

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コミュニティ・シールド2026はどこで見られる？地上波・BS・CS中継は？

コミュニティ・シールド2026は、ネット『U-NEXTサッカーパック』が独占ライブ＆見逃し配信を予定。その他の配信プラットフォームや地上波テレビ、衛星放送(BS・CS)による中継は予定されていない。

なお、『U-NEXTサッカーパック』では見逃し配信も実施。見逃し配信の視聴可能期間は8月30日(日)23:59までとなっている。

チャンネル形態中継有無
U-NEXTサッカーパックネット
[ライブ配信：8/16(日)22:30-]
[見逃し配信：8/30(日)23:59まで]
U-NEXT月額プランネット×
地上波テレビ×
BS・CS衛星放送テレビ×
DAZNネット×
ABEMAネット×

※すべて日本時間。
※試合日時・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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コミュニティ・シールド＆プレミアリーグ独占配信！U-NEXTサッカーパックの視聴方法

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「U-NEXTサッカーパック」では、コミュニティ・シールドだけでなくプレミアリーグも独占でライブ配信。さらに、FAカップやラ・リーガ、エールディビジ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

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  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
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※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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