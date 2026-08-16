FAコミュニティ・シールド2026が、8月16日(日)に行われる。
本記事では、コミュニティ・シールド2026の中継局を紹介する。
コミュニティ・シールドとは？2026年の対戦カードは？
コミュニティ・シールドは、イングランドにおける各国のスーパーカップにあたる一戦だ。シーズン開幕直前恒例のタイトルマッチで、プレミアリーグとFAカップの優勝チームが一発勝負で雌雄を決する。
2026年は、プレミアリーグ王者としてアーセナル、FAカップ覇者としてマンチェスター・シティが出場。アーセナルは3年ぶり25回目、マンチェスター・シティは2年ぶり17回目の出場となる。
コミュニティ・シールド2026の開催日時
コミュニティ・シールド2026は、日本時間8月16日(日)23:00にキックオフを予定。アーセナルとマンチェスター・シティがプリンシパリティ・スタジアム(ウェールズ・カーディフ)で対戦する。
- タイトル：コミュニティ・シールド2026
- 対戦カード：アーセナル vs マンチェスター・シティ
- キックオフ日時：8月16日(日)23:00 (日本時間)
- 会場：プリンシパリティ・スタジアム(ウェールズ・カーディフ)
コミュニティ・シールド2026はどこで見られる？地上波・BS・CS中継は？
コミュニティ・シールド2026は、ネット『U-NEXTサッカーパック』が独占ライブ＆見逃し配信を予定。その他の配信プラットフォームや地上波テレビ、衛星放送(BS・CS)による中継は予定されていない。
なお、『U-NEXTサッカーパック』では見逃し配信も実施。見逃し配信の視聴可能期間は8月30日(日)23:59までとなっている。
|チャンネル
|形態
|中継有無
|U-NEXTサッカーパック
|ネット
|〇
[ライブ配信：8/16(日)22:30-]
[見逃し配信：8/30(日)23:59まで]
|U-NEXT月額プラン
|ネット
|×
|地上波
|テレビ
|×
|BS・CS衛星放送
|テレビ
|×
|DAZN
|ネット
|×
|ABEMA
|ネット
|×
※すべて日本時間。
※試合日時・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
コミュニティ・シールド＆プレミアリーグ独占配信！U-NEXTサッカーパックの視聴方法
U-NEXT
「U-NEXTサッカーパック」では、コミュニティ・シールドだけでなくプレミアリーグも独占でライブ配信。さらに、FAカップやラ・リーガ、エールディビジ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。
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※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。
※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。