FAコミュニティ・シールド2026が、8月16日(日)に行われる。

本記事では、コミュニティ・シールド2026の中継局を紹介する。

コミュニティ・シールドとは？2026年の対戦カードは？

コミュニティ・シールドは、イングランドにおける各国のスーパーカップにあたる一戦だ。シーズン開幕直前恒例のタイトルマッチで、プレミアリーグとFAカップの優勝チームが一発勝負で雌雄を決する。

2026年は、プレミアリーグ王者としてアーセナル、FAカップ覇者としてマンチェスター・シティが出場。アーセナルは3年ぶり25回目、マンチェスター・シティは2年ぶり17回目の出場となる。

コミュニティ・シールド2026の開催日時

コミュニティ・シールド2026は、日本時間8月16日(日)23:00にキックオフを予定。アーセナルとマンチェスター・シティがプリンシパリティ・スタジアム(ウェールズ・カーディフ)で対戦する。

タイトル：コミュニティ・シールド2026

対戦カード：アーセナル vs マンチェスター・シティ

キックオフ日時：8月16日(日)23:00 (日本時間)

会場：プリンシパリティ・スタジアム(ウェールズ・カーディフ)

コミュニティ・シールド2026はどこで見られる？地上波・BS・CS中継は？

コミュニティ・シールド2026は、ネット『U-NEXTサッカーパック』が独占ライブ＆見逃し配信を予定。その他の配信プラットフォームや地上波テレビ、衛星放送(BS・CS)による中継は予定されていない。

なお、『U-NEXTサッカーパック』では見逃し配信も実施。見逃し配信の視聴可能期間は8月30日(日)23:59までとなっている。

チャンネル 形態 中継有無 U-NEXTサッカーパック ネット 〇

[ライブ配信：8/16(日)22:30-]

[見逃し配信：8/30(日)23:59まで] U-NEXT月額プラン ネット × 地上波 テレビ × BS・CS衛星放送 テレビ × DAZN ネット × ABEMA ネット ×

※すべて日本時間。

※試合日時・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

コミュニティ・シールド＆プレミアリーグ独占配信！U-NEXTサッカーパックの視聴方法

U-NEXT

「U-NEXTサッカーパック」では、コミュニティ・シールドだけでなくプレミアリーグも独占でライブ配信。さらに、FAカップやラ・リーガ、エールディビジ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

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U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順

U-NEXT

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。