F1(Formula1)世界選手権では、2026年9月11日(金)～13日(日)に第14戦スペイングランプリが行われる。

本記事では、F1スペインGPの地上波テレビ放送の有無、中継局一覧を紹介する。

F1スペインGPの地上波テレビ中継は？

結論として、F1スペインGPの地上波テレビ中継は予定されていない。2026シーズンのF1中継は地上波では『フジテレビ』がダイジェスト番組などの放送を行っているが、スペインGPについては番組表に記載されていない。

このため、フジテレビ系列の衛星放送やネット配信サービスを通じて視聴する選択肢に限られている。

F1スペインGPはどこで見られる？

F1スペインGPは、フリー走行から予選、決勝までをCS放送『フジテレビNEXT』が生中継、ネット『フジテレビNEXTsmart(FOD)』がライブ配信する。なお、『フジテレビNEXTsmart』はスカパー！放送サービス『フジテレビNEXT』に契約している方であれば「スカパー！番組配信」にて追加料金なく視聴することができる。

さらに、ネット『FOD F1プラン』では全セッションのライブ配信に加え、オンボード映像、チームラジオなどのコンテンツも充実している。

チャンネル 形態 中継内容 フジテレビNEXT

[スカパー！経由なら加入初月の視聴料0円]

※初月解約は不可 衛星放送 全セッション生中継 フジテレビNEXTsmart

[フジテレビNEXT加入者は追加料金なし] ネット 全セッション生中継 FOD F1プラン ネット 全セッション生中継

オンボード映像

チームラジオ

その他コンテンツ フジテレビ系列 地上波テレビ ×

(未発表)





F1スペインGPの概要は？

F1スペインGPは、日本時間9月11日(金)にフリー走行、12日(土)にフリー走行および予選、13日(日)に決勝が開催予定。日本人ドライバーの角田裕毅が、前回のイタリアGPに続いてレーシングブルズの代役として出場する。

9月11日(金)

20:30-21:30 フリー走行1

24:00-25:00 フリー走行2

9月12日(土)

19:30-20:30 フリー走行3

23:00-24:00 予選

9月13日(日)

22:00- 決勝(57周)

※すべて日本時間。

F1スペインGPのおすすめ視聴方法

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『フジテレビNEXTsmart』は、CS放送「フジテレビNEXTライブ・プレミアム」の番組などをスマホ・タブレット・PCなどを用いてネット上で視聴できる公式配信サービスだ。CSアンテナが不要で、加入後すぐにF1を含む全コンテンツをライブ視聴できる点が特徴となっている。

また、スカパー！経由で『フジテレビNEXT』に加入した場合、スカパー！番組配信にて追加料金なしで『フジテレビNEXTsmart』の利用が可能。スカパー！経由で加入した場合、初月の視聴料が0円となる。(※初月解約不可。2カ月目～月額3,009円/税込)

登録方法

月額料金は『フジテレビNEXTライブ・プレミアム』と共通で、契約は自動更新となるため、解約のタイミングには注意が必要だ。