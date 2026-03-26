F1日本グランプリはどこで見られる？2026年のテレビ放送・ネット配信・視聴方法

F1シーズンの中でも屈指の人気を誇る日本グランプリは、世界中のファンが注目するビッグイベントだ。鈴鹿サーキットで開催される一戦は、毎年激しいバトルが繰り広げられる舞台として知られている。

本記事では、F1日本グランプリの視聴方法について紹介する。

F1日本グランプリはいつ？

2026年のF1日本グランプリは、3月27日(金)から3月29日(日)にかけて三重県・鈴鹿サーキットで開催される。今季の第3戦として行われる一戦で、シーズン序盤の流れを左右する重要なグランプリとなる。

週末は3日間にわたって開催され、金曜日のフリー走行からスタート。土曜日には最終フリー走行と公式予選が行われ、日曜日に決勝レースが実施されるスケジュールとなっている。

決勝は3月29日(日)14時スタート予定で、53周または120分で争われる。例年同様、世界中のファンが注目する一戦となる見込みだ。

なお、開催直前となる現在、現地観戦チケットは残りわずかとなっており、駐車場券はすでに完売。来場の際は公共交通機関の利用が推奨されている。

日程 セッション 開始時間 3月27日(金) フリー走行1 11:30〜12:30 3月27日(金) フリー走行2 15:00〜16:00 3月28日(土) フリー走行3 11:30〜12:30 3月28日(土) 公式予選 15:00〜16:00 3月29日(日) ドライバーズパレード 12:00〜 3月29日(日) 決勝レース 14:00〜

F1日本グランプリはどこで見れる？

F1日本グランプリを視聴する方法は、2026年シーズンから大きく変化している。日本国内におけるF1の放送・配信権はフジテレビが独占的に保有しており、視聴手段はフジテレビ系サービスを中心に整理されている状況だ。

主な視聴手段となるのは、CS放送のフジテレビNEXTライブ・プレミアム、およびネット配信に対応したフジテレビNEXTsmart。フリー走行から予選、決勝まで全セッションをリアルタイムで視聴できるため、コアファンにとっては軸となるサービスだ。

加えて、動画配信サービスFODでもF1のライブ配信が実施される予定となっており、CS契約がなくても視聴できる環境が整備されつつある。また、F1公式のストリーミングサービス「F1 TV」も日本での提供が開始され、オンボード映像やチーム無線など、より多角的な観戦体験が可能となる。

一方で、地上波についてはフジテレビ系列で一部レースのダイジェスト放送が予定されているものの、リアルタイムでのフル視聴には対応していない点には注意が必要だ。日本グランプリをライブで楽しむには、CSまたはネット配信サービスの利用が前提となる。

視聴手段 サービス CS放送 フジテレビNEXT ライブ・プレミアム ネット配信 フジテレビNEXTsmart 動画配信 FOD 公式配信 F1 TV Pro 公式配信 F1 TV Premium

F1日本グランプリを視聴する際の料金は？

F1日本グランプリをライブで視聴するには、2026年シーズンから導入された各配信サービスの有料プランへの加入が必要となる。特に中心となるのがFODの「F1™︎プラン」で、視聴内容や機能に応じて複数の料金体系が用意されている。

スタンダードな視聴環境であれば、スターターコースで全セッションを日本語実況付きで楽しめる。基本的な観戦を重視する場合はこのプランが軸となる。

一方、より詳細なデータや映像をチェックしたい場合はプロコースが選択肢となる。F1® TV Proの機能が利用でき、オンボードカメラやチーム無線、下位カテゴリーのレース映像まで網羅される。

さらに上位のチャンピオンコースでは、F1® TV Premiumに対応。4K HDRの高画質配信や複数画面での同時視聴が可能となり、より没入感の高い観戦体験を求めるファンに適している。

視聴スタイルによって最適なプランは異なるため、料金と機能のバランスを比較しながら選ぶことが重要だ。

プラン名 月額料金(税込) 主な視聴内容 特徴 スターターコース 3,880円 全セッション(日本語実況) 基本機能を備えたスタンダードプラン プロコース 4,900円 F1® TV Pro機能 オンボード / チームラジオ / F2・F3視聴可 チャンピオンコース 5,900円 F1® TV Premium機能 4K HDR / マルチビュー対応

フジテレビNEXTsmartの登録方法

フジテレビNEXTsmartは、CS放送「フジテレビNEXTライブ・プレミアム」と同じ番組内容を、インターネット経由で視聴できる公式配信サービスだ。CSアンテナが不要なため、スマホ・PC・タブレットからF1を含む全コンテンツをライブ視聴できる点が特徴となっている。

テレビ環境が整っていない場合でも、安定したネット回線があれば自宅・外出先を問わず視聴が可能だ。

登録方法

フジテレビNEXTsmartの公式サイトにアクセス 「お申し込み」または「今すぐ登録」を選択 フジテレビIDでログイン、または新規登録 支払い方法を選択して登録完了

登録後は、PCやスマートフォン、タブレットからフジテレビNEXTと同内容のライブ配信を視聴できる。月額料金はフジテレビNEXTライブ・プレミアムと共通で、契約は自動更新となるため、解約のタイミングには注意が必要だ。