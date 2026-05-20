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Lukas Kübler Emiliano Buendía(C)Getty images
EL準決勝はWOWOWオンデマンド独占配信！今すぐ視聴開始
Aoi Fujimiya

ヨーロッパリーグ決勝2026はどこで見られる？地上波中継は？視聴方法まとめ

ヨーロッパリーグ
SCフライブルク
アストン・ヴィラ
SCフライブルク 対 アストン・ヴィラ

ヨーロッパリーグ決勝2026はどこで見られる？フライブルクvsアストン・ヴィラの地上波テレビ放送の有無・WOWOW配信・視聴方法を紹介。

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今季の決勝カードは、クラブ史上初の欧州タイトル獲得を狙うSCフライブルクと、ウナイ・エメリ監督率いるアストン・ヴィラが対戦する。

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本記事では、ヨーロッパリーグ決勝2026のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ヨーロッパリーグ決勝2026のテレビ放送・ネット配信予定

UEFAヨーロッパリーグ2025-26決勝は、日本国内ではWOWOWが独占生中継およびライブ配信を行う。

決勝は日本時間2026年5月21日(木)に開催予定。SCフライブルクとアストン・ヴィラが、トルコ・イスタンブールのベシクタシュ・パークで激突する。

テレビでは「WOWOWライブ」「WOWOWプライム」にて生中継予定。また、スマホ・PC・タブレットから視聴可能な「WOWOWオンデマンド」でもライブ配信および見逃し配信に対応する。

なお、WOWOWオンデマンドの月額料金は2,530円(税込)。UEFAヨーロッパリーグ決勝だけでなく、欧州カップ戦の各試合も視聴可能となっている。

フライブルクには日本代表の鈴木唯人が所属しているが、現在は右鎖骨骨折の影響で離脱中。決勝戦で復帰できるかにも注目が集まる。一方、アストン・ヴィラを率いるウナイ・エメリ監督は、過去に同大会を4度制覇している“ELスペシャリスト”として知られている。

項目内容
大会UEFAヨーロッパリーグ2025-26 決勝
試合日程2026年5月21日(木)
配信・放送開始3:45〜
キックオフ時間4:00〜
対戦カードSCフライブルク vs アストン・ヴィラ
開催地ベシクタシュ・パーク(トルコ・イスタンブール)
テレビ放送WOWOWライブ／WOWOWプライム
ネット配信WOWOWオンデマンド
月額料金2,530円(税込)

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ヨーロッパリーグ決勝2026の注目選手は？

UEFAヨーロッパリーグ2025-26決勝では、クラブ史上初の欧州タイトルを狙うSCフライブルクとアストン・ヴィラによる注目の一戦が実現する。両クラブとも初優勝が懸かるなか、キーマンたちのパフォーマンスにも大きな注目が集まっている。

フライブルクで最大の注目は、日本代表MF鈴木唯人だ。今季は攻撃の中心として存在感を示してきたが、5月上旬の試合で右鎖骨を骨折。準決勝は欠場となったものの、決勝で復帰できるかが大きな焦点となっている。

また、準決勝第2戦で2ゴールを挙げたルーカス・キュブラーや、逆転ゴールを決めたヨハン・マンザンビも要注目。勢いに乗るフライブルク攻撃陣が、欧州の大舞台でも結果を残せるか注目だ。

一方のアストン・ヴィラでは、キャプテンのジョン・マッギンがキーマン。準決勝では短時間で2得点を奪う活躍を見せており、中盤から一気に流れを変える推進力を持つ。

さらに、PKで勝負強さを発揮したエミリアーノ・ブエンディアや、プレミアリーグで今季14ゴールを記録しているエースFWオリー・ワトキンスにも注目。ウナイ・エメリ監督率いるヴィラが、欧州タイトル獲得へどのような戦いを見せるかにも期待が高まる。

  • 鈴木唯人(フライブルク)
  • ルーカス・キュブラー(フライブルク)
  • ヨハン・マンザンビ(フライブルク)
  • ジョン・マッギン(アストン・ヴィラ)
  • エミリアーノ・ブエンディア(アストン・ヴィラ)
  • オリー・ワトキンス(アストン・ヴィラ)

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ヨーロッパリーグ決勝2026の視聴方法

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信。

『WOWOW』では、通常の「月額プラン」でCL・ELの生中継およびライブ配信を行っている。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
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月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

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