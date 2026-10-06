天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会で、大宮アルディージャと浦和レッズが対戦する。

本記事では、天皇杯2026 浦和レッズ vs RB大宮アルディージャの試合日程、テレビ放送、ネット配信予定について紹介する。

天皇杯2026 浦和レッズ対RB大宮アルディージャの試合日程

天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会3回戦で、浦和レッズとRB大宮アルディージャが対戦する。

9年ぶりの公式戦となる「さいたまダービー」は、2026年10月7日(水)18:00にNACK5スタジアム大宮でキックオフ予定。観戦チケットはすでに完売している。

項目 内容 対戦カード 浦和レッズ vs RB大宮アルディージャ 大会 天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会 3回戦 日時 2026年10月7日(水)18:00キックオフ 会場 NACK5スタジアム大宮 チケット 完売

天皇杯2026 浦和レッズ対RB大宮アルディージャのテレビ放送予定

天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会3回戦「浦和レッズ vs RB大宮アルディージャ」は、CS放送の「スポーツライブ＋」で生中継される。

放送は10月7日(水)17:50からスタート。解説を福田正博氏、実況を原大悟氏、リポーターを平山未夢氏が担当する。

放送局 放送開始 放送形態 スポーツライブ＋（スカパー！ CS800 / Ch.580） 10月7日(水)17:50～ LIVE生中継 NHK地上波 なし 生中継なし NHK BS なし 生中継なし

なお、10月7日のNHK BSでは「横浜F・マリノス vs 京都産業大学」が中継されるため、浦和vs大宮のNHKでの生中継は予定されていない。

天皇杯2026 浦和レッズ対RB大宮アルディージャのネット配信予定

インターネットでは、スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」で10月7日(水)17:50からライブ配信される。

また、「スカパー！サッカーセット」契約者は「スカパー！番組配信」を利用でき、追加料金なしでスマートフォンやPCなどから浦和vs大宮をライブ視聴できる。

配信サービス 配信開始 視聴方法 スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」 10月7日(水)17:50～ ライブ配信 スカパー！番組配信 10月7日(水)17:50～ スカパー！サッカーセット契約者は追加料金なし

テレビで視聴する場合は「スポーツライブ＋」、スマホやPCで視聴する場合は「サッカーLIVE」または「スカパー！番組配信」が選択肢となる。

DAZNやAmazon Prime Video、ABEMAで見れる？

浦和vs大宮を含む天皇杯は、DAZNでは配信されない。

また、Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」とABEMA「ABEMA de スカパー！サッカー」についても、権利上の都合により天皇杯は配信対象外となる。

サービス 大宮vs浦和の配信 DAZN なし Amazon Prime Video「サッカーLIVEライト」 なし ABEMA「ABEMA de スカパー！サッカー」 なし スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」 あり

浦和レッズ対RB大宮アルディージャのおすすめ視聴方法

第106回天皇杯は、『スカパー！』に加入することで多くの試合をテレビ・ネットで視聴することができる。

また、ネット配信サービスの『サッカーLIVE』の天皇杯配信試合は、『スカパー！サッカーセット』に加入することで、月額2,480(税込 ※別途スカパー！基本料429円/税込が月々発生)で視聴することが可能。さらに、スカパー！経由で加入することで加入初月の視聴料が0円となる。ただし、加入月の解約はできないため、継続視聴する場合にお得となる仕組みだ。

まとめると、『サッカーLIVE』単体で加入した場合は初月から月額2,480円(税込)が発生し、ネット配信のみを視聴可能。一方、『スカパー！サッカーセット』に加入した場合は初月0円で衛星放送とネット配信の両方を視聴することができる。

スカパー！サッカーセットの加入方法

※「サッカーLIVE」は「スカパー！」に加入せず公式サイトから直接加入することもできます。

※「スカパー！」の加入初月の解約は不可。