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天皇杯3回戦 浦和レッズ対RB大宮アルディージャはスカパー！で生中継！加入初月無料でTV＆ネット視聴
Aoi Fujimiya

天皇杯2026 浦和レッズ対RB大宮アルディージャはどこで見れる？テレビ放送・ネット配信まとめ

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浦和レッズ 対 RB大宮アルディージャ

天皇杯2026 浦和レッズ対RB大宮アルディージャはどこで見れる？地上波・BS・ネット配信情報を紹介。

天皇杯の注目試合を生中継
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天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会で、大宮アルディージャと浦和レッズが対戦する。

天皇杯3回戦 浦和対大宮はスカパー！で中継！加入初月無料でTV＆ネット視聴今すぐ視聴

本記事では、天皇杯2026 浦和レッズ vs RB大宮アルディージャの試合日程、テレビ放送、ネット配信予定について紹介する。

天皇杯2026 浦和レッズ対RB大宮アルディージャの試合日程

天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会3回戦で、浦和レッズとRB大宮アルディージャが対戦する。

9年ぶりの公式戦となる「さいたまダービー」は、2026年10月7日(水)18:00にNACK5スタジアム大宮でキックオフ予定。観戦チケットはすでに完売している。

項目

内容

対戦カード

浦和レッズ vs RB大宮アルディージャ

大会

天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会 3回戦

日時

2026年10月7日(水)18:00キックオフ

会場

NACK5スタジアム大宮

チケット

完売

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天皇杯2026 浦和レッズ対RB大宮アルディージャのテレビ放送予定

天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会3回戦「浦和レッズ vs RB大宮アルディージャ」は、CS放送の「スポーツライブ＋」で生中継される。

放送は10月7日(水)17:50からスタート。解説を福田正博氏、実況を原大悟氏、リポーターを平山未夢氏が担当する。

放送局

放送開始

放送形態

スポーツライブ＋（スカパー！ CS800 / Ch.580）

10月7日(水)17:50～

LIVE生中継

NHK地上波

なし

生中継なし

NHK BS

なし

生中継なし

なお、10月7日のNHK BSでは「横浜F・マリノス vs 京都産業大学」が中継されるため、浦和vs大宮のNHKでの生中継は予定されていない。

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天皇杯2026 浦和レッズ対RB大宮アルディージャのネット配信予定

インターネットでは、スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」で10月7日(水)17:50からライブ配信される。

また、「スカパー！サッカーセット」契約者は「スカパー！番組配信」を利用でき、追加料金なしでスマートフォンやPCなどから浦和vs大宮をライブ視聴できる。

配信サービス

配信開始

視聴方法

スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

10月7日(水)17:50～

ライブ配信

スカパー！番組配信

10月7日(水)17:50～

スカパー！サッカーセット契約者は追加料金なし

テレビで視聴する場合は「スポーツライブ＋」、スマホやPCで視聴する場合は「サッカーLIVE」または「スカパー！番組配信」が選択肢となる。

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DAZNやAmazon Prime Video、ABEMAで見れる？

浦和vs大宮を含む天皇杯は、DAZNでは配信されない。

また、Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」とABEMA「ABEMA de スカパー！サッカー」についても、権利上の都合により天皇杯は配信対象外となる。

サービス

大宮vs浦和の配信

DAZN

なし

Amazon Prime Video「サッカーLIVEライト」

なし

ABEMA「ABEMA de スカパー！サッカー」

なし

スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

あり

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浦和レッズ対RB大宮アルディージャのおすすめ視聴方法

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第106回天皇杯は、『スカパー！』に加入することで多くの試合をテレビ・ネットで視聴することができる。

また、ネット配信サービスの『サッカーLIVE』の天皇杯配信試合は、『スカパー！サッカーセット』に加入することで、月額2,480(税込 ※別途スカパー！基本料429円/税込が月々発生)で視聴することが可能。さらに、スカパー！経由で加入することで加入初月の視聴料が0円となる。ただし、加入月の解約はできないため、継続視聴する場合にお得となる仕組みだ。

まとめると、『サッカーLIVE』単体で加入した場合は初月から月額2,480円(税込)が発生し、ネット配信のみを視聴可能。一方、『スカパー！サッカーセット』に加入した場合は初月0円で衛星放送とネット配信の両方を視聴することができる。

スカパー！サッカーセットの加入方法

  1. 視聴登録ページへアクセスし、「下記の取り扱いに同意しました。」にチェックを入れて「手続きページへ進む」を選択
  2. 「お申込みフォームへ進む」から「スカパー！サッカーセット」にチェックをつけ、「次のステップへ進む」を選択
  3. スカパー！メンバーズIDを登録・ログイン後、必要情報を入力して契約完了
  4. スカパー！メンバーズIDを使用し、スカパー！動画ストアにログインすればネットでも視聴可能！

※「サッカーLIVE」は「スカパー！」に加入せず公式サイトから直接加入することもできます。
※「スカパー！」の加入初月の解約は不可。

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