ドイツスーパーカップ2026のドルトムントvsバイエルンが、2026年8月23日(日)に行われる。

本記事では、ドイツスーパーカップ2026のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ドイツスーパーカップ2026はどこで見られる？

ドイツスーパーカップ2026には、ドルトムントがブンデスリーガ2025-26準優勝、バイエルンがブンデスリーガ2025-26優勝チームとして出場。試合は日本時間2026年8月23日(日)午前3:30に、ドルトムントの本拠地ジグナル・イドゥナ・パルクでキックオフ予定となっている。

試合の模様は、ネット『DAZN』と『ABEMA』がライブ＆見逃し配信を予定。その他のプラットフォームによるネット配信や、地上波および衛星放送によるテレビ中継は行われない。

なお、『DAZN』は2026-27シーズンのブンデスリーガを全試合配信。『ABEMA』もブンデスリーガ中継を行うが、日本人選手を中心とする注目試合のみ無料配信となる。

中継局 形態 中継有無 特徴 DAZN

[DMM×DAZNホーダイでDAZN月額最安値！] ネット ライブ＆見逃し配信

[8/23(日)午前3:30-]

[解説：ミムラユウスケ｜実況：安井成行] ・ドイツスーパーカップをライブ＆見逃し配信

・DAZN StandardとDMMプレミアムのセットプラン

・ブンデスリーガ2026-27も全試合ライブ＆見逃し配信 ABEMA ネット 無料ライブ＆見逃し配信

[8/23(日)午前3:20-]

[解説：井原正巳、安田理大｜実況：下田恒幸] ・ドイツスーパーカップをライブ＆見逃し配信

・ブンデスリーガ2026-27は日本人選手所属クラブ中心に一部試合を配信予定 U-NEXT ネット × - 地上波 テレビ × - 衛星放送 テレビ × -

※すべて日本時間。

ドイツスーパーカップ2026のおすすめ視聴方法｜ブンデスも配信！

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通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

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【ABEMA】スーパー杯＆ブンデス注目試合を無料配信！

ABEMA

『ABEMA』では、ドイツスーパーカップ2026に加え、日本人選手所属チームを中心にブンデスリーガ2026-27シーズンの一部試合を毎節無料で生中継する。しかし、有料プラン「ABEMAプレミアム(広告なし)」に加入することで広告なし視聴、追っかけ再生などが可能となるため、より快適に試合を楽しみたい場合はおすすめだ

「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はABEMA公式サイトにてご確認ください。