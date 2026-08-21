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ドイツスーパーカップ2026のドルトムントvsバイエルンが、2026年8月23日(日)に行われる。
本記事では、ドイツスーパーカップ2026のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
ドイツスーパーカップ2026はどこで見られる？
ドイツスーパーカップ2026には、ドルトムントがブンデスリーガ2025-26準優勝、バイエルンがブンデスリーガ2025-26優勝チームとして出場。試合は日本時間2026年8月23日(日)午前3:30に、ドルトムントの本拠地ジグナル・イドゥナ・パルクでキックオフ予定となっている。
試合の模様は、ネット『DAZN』と『ABEMA』がライブ＆見逃し配信を予定。その他のプラットフォームによるネット配信や、地上波および衛星放送によるテレビ中継は行われない。
なお、『DAZN』は2026-27シーズンのブンデスリーガを全試合配信。『ABEMA』もブンデスリーガ中継を行うが、日本人選手を中心とする注目試合のみ無料配信となる。
中継局
形態
中継有無
特徴
DAZN
ネット
ライブ＆見逃し配信
・ドイツスーパーカップをライブ＆見逃し配信
ネット
無料ライブ＆見逃し配信
・ドイツスーパーカップをライブ＆見逃し配信
U-NEXT
ネット
×
-
地上波
テレビ
×
-
衛星放送
テレビ
×
-
※すべて日本時間。
ドイツスーパーカップ2026のおすすめ視聴方法｜ブンデスも配信！
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【ABEMA】スーパー杯＆ブンデス注目試合を無料配信！ABEMA
『ABEMA』では、ドイツスーパーカップ2026に加え、日本人選手所属チームを中心にブンデスリーガ2026-27シーズンの一部試合を毎節無料で生中継する。しかし、有料プラン「ABEMAプレミアム(広告なし)」に加入することで広告なし視聴、追っかけ再生などが可能となるため、より快適に試合を楽しみたい場合はおすすめだ
「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。
- 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
- 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はABEMA公式サイトにてご確認ください。