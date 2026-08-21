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Guirassy Kimmich(C)Getty images
ドイツスーパー杯2026を配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額最安値
Tsutomu Maeda

ドイツスーパーカップ2026はどこで見られる？テレビ放送/ネット配信予定・視聴方法まとめ

スーパーカップ
ボルシア・ドルトムント
バイエルン
ボルシア・ドルトムント 対 バイエルン
伊藤洋輝
山本天翔

ドイツスーパーカップ2026はどこで見られる？ドルトムントvsバイエルンのテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。

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ドイツスーパーカップ2026のドルトムントvsバイエルンが、2026年8月23日(日)に行われる。

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本記事では、ドイツスーパーカップ2026のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ドイツスーパーカップ2026はどこで見られる？

ドイツスーパーカップ2026には、ドルトムントがブンデスリーガ2025-26準優勝、バイエルンがブンデスリーガ2025-26優勝チームとして出場。試合は日本時間2026年8月23日(日)午前3:30に、ドルトムントの本拠地ジグナル・イドゥナ・パルクでキックオフ予定となっている。

試合の模様は、ネット『DAZN』と『ABEMA』がライブ＆見逃し配信を予定。その他のプラットフォームによるネット配信や、地上波および衛星放送によるテレビ中継は行われない。

なお、『DAZN』は2026-27シーズンのブンデスリーガを全試合配信。『ABEMA』もブンデスリーガ中継を行うが、日本人選手を中心とする注目試合のみ無料配信となる。

中継局

形態

中継有無

特徴

DAZN
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ネット

ライブ＆見逃し配信
[8/23(日)午前3:30-]
[解説：ミムラユウスケ｜実況：安井成行]

・ドイツスーパーカップをライブ＆見逃し配信
・DAZN StandardとDMMプレミアムのセットプラン
・ブンデスリーガ2026-27も全試合ライブ＆見逃し配信

ABEMA

ネット

無料ライブ＆見逃し配信
[8/23(日)午前3:20-]
[解説：井原正巳、安田理大｜実況：下田恒幸]

・ドイツスーパーカップをライブ＆見逃し配信
・ブンデスリーガ2026-27は日本人選手所属クラブ中心に一部試合を配信予定

U-NEXT

ネット

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※すべて日本時間。

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ドイツスーパーカップ2026のおすすめ視聴方法｜ブンデスも配信！

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通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

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DAZN』であれば年間プランでの加入がお得。シーズンを通して視聴したい方は年間プランの登録がおすすめだ。

さらに、DAZNではJリーグやラ・リーガなどのサッカーコンテンツはもちろん、プロ野球などサッカー以外のスポーツコンテンツも充実。この機会にDAZNへ登録し、国内外の注目スポーツを見放題で楽しもう。

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【ABEMA】スーパー杯＆ブンデス注目試合を無料配信！

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「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。

  1. 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
  2. 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
  3. 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はABEMA公式サイトにてご確認ください。

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