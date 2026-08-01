第31回ちばぎんカップのジェフユナイテッド市原・千葉vs柏レイソルが、2026年8月1日(水)に行われる。

本記事では、第31回ちばぎんカップの中継局や無料配信の有無を紹介する。

ちばぎんカップ2026はどこで見られる？無料配信はある？

第31回ちばぎんカップは、2026年8月1日(土)19:00からフクダ電子アリーナで開催。試合の模様は『千葉テレビ』が公式YouTubeチャンネルでライブ配信を行うため、無料で視聴することが可能だ。

なお、『千葉テレビ』による地上波テレビ放送は2026年8月2日(日)19:00～21:00に録画のみ実施予定となっている。

項目 内容 大会 第31回ちばぎんカップ 対戦カード ジェフユナイテッド市原・千葉

vs

柏レイソル キックオフ日時 2026/8/1(土)

19:00 テレビ放送 千葉テレビ

[地上波 録画放送｜8/2(日)19:00-21:00] ネット配信 千葉テレビ 公式YouTubeチャンネル

[無料ライブ配信｜8/1(土)19:00-]

ちばぎんカップ 前回試合はどっちが勝った？

第31回ちばぎんカップは2026年夏に開催されることとなったが、Jリーグがシーズン移行するまでは年初に開催。前回の第30回ちばぎんカップは2026年1月31日(土)に実施されていた。

その試合では、中川敦瑛と久保藤次郎の得点によって柏が2-1で勝利している。

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