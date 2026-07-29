セレッソ大阪vsドルトムントはどこで見られる？無料配信はある？視聴方法まとめ

Jリーグの人気クラブと欧州の強豪クラブが対戦するセレッソ大阪vsドルトムントの親善試合に、注目が集まっている。

セレッソ大阪vsドルトムントの日程は？

セレッソ大阪とボルシア・ドルトムントの親善試合は、2026年7月29日(水)に開催される。キックオフは19:00を予定しており、会場は大阪府大阪市のヨドコウ桜スタジアムとなる。

項目 内容 対戦カード セレッソ大阪 vs ボルシア・ドルトムント 開催日 2026年7月29日(水) キックオフ 19:00 会場 ヨドコウ桜スタジアム

セレッソ大阪vsドルトムントはどこで見られる？

2026年7月29日(水)に開催される「CAPCOM presents CEREZO OSAKA GLOBAL CHALLENGE 2026」セレッソ大阪vsボルシア・ドルトムントは、スポーツ配信サービスの『DAZN』で独占ライブ配信される。

試合は19:00キックオフ予定で、会場は大阪府大阪市のヨドコウ桜スタジアム。Jリーグのセレッソ大阪と、ドイツ・ブンデスリーガの名門ボルシア・ドルトムントが対戦する注目の国際親善試合となる。

現時点で地上波テレビ放送や無料配信についての情報は確認されておらず、ライブで視聴したい場合は『DAZN』での配信を利用する形となる。スマートフォンやPC、テレビなど対応デバイスから視聴できるため、現地観戦が難しい場合は配信でチェックしたい。

項目 内容 対戦カード セレッソ大阪 vs ボルシア・ドルトムント 大会名 CAPCOM presents CEREZO OSAKA GLOBAL CHALLENGE 2026 配信 DAZN独占ライブ配信 試合日時 2026年7月29日(水)19:00キックオフ 会場 ヨドコウ桜スタジアム

セレッソ大阪vsドルトムントの無料配信はある？

2026年7月29日(水)に開催されるセレッソ大阪vsボルシア・ドルトムントについて、現時点で完全無料で視聴できるライブ配信の情報は発表されていない。

前述のとおり、この試合はスポーツ配信サービスの『DAZN』で独占ライブ配信される予定だ。無料の地上波放送や、登録不要で視聴できるライブ配信は予定されていないため、リアルタイムで試合を見たい場合はDAZNを利用する必要がある。

セレッソ大阪vsボルシア・ドルトムントのおすすめ視聴方法

前述の通り、セレッソ大阪vsボルシア・ドルトムントは『DAZN』で独占ライブ配信される。また、『DAZN』ではこの一戦以外にも2026-27シーズン明治安田Jリーグ開幕前の一部プレシーズンマッチ、さらには2026-27シーズンの明治安田Jリーグをライブ配信する。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を見逃し視聴可能。その他、新シーズンのJリーグやラ・リーガ、サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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