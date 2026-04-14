BTS東京ドームライブはどこで見られる？視聴方法・ライブビューイング・見逃し配信まとめ

BTSの東京ドーム公演は、国内外のファンから大きな注目を集めるビッグイベントだ。チケットの入手が困難な中、「どこで視聴できるのか」「配信はあるのか」といった情報への関心も高まっている。

本記事では、BTS東京ドームライブの配信、視聴方法を紹介する。

BTS東京ドームライブの日程と開催スケジュールは？

BTSの日本公演『BTS WORLD TOUR “ARIRANG” IN JAPAN』は、2026年4月に東京ドームで開催される。ワールドツアーの一環として行われる公演であり、日本公演の中でも注目度の高いステージとなる。

東京ドームでのライブは2日間にわたって実施され、初日は夕方からのナイト公演、2日目は昼帯のデイ公演として構成されている。週末にかけての開催スケジュールとなっており、大規模会場ならではの盛り上がりが期待される。

さらに、今回の公演は現地観覧に加えて、全国の映画館でライブビューイングの実施も予定されている。会場に足を運べない場合でも、リアルタイムでパフォーマンスを楽しめる環境が整備されている点も特徴だ。

なお、開場・開演時間は変更となる可能性があるため、来場や視聴前には最新の公式情報を確認しておきたい。

会場 公演日 開場時間 開演時間 東京ドーム 2026年4月17日(金) 16:30 18:30 東京ドーム 2026年4月18日(土) 13:00 15:00

BTS東京ドームライブの配信はある？

BTSの東京ドーム公演『BTS WORLD TOUR “ARIRANG” IN JAPAN』は、オンライン配信と映画館でのライブビューイングの2つの方法で視聴可能となっている。現地チケットが入手困難な中、自宅や全国の映画館でリアルタイム観戦できる環境が整備されている点が特徴だ。

オンライン配信は、グローバルファンプラットフォーム『Weverse』を通じてライブストリーミングが実施される。事前に視聴チケットを購入し、専用ページで認証を行うことでリアルタイム視聴が可能。4K画質のメイン映像に加え、複数アングルから選べるマルチビュー機能にも対応しており、会場に近い臨場感でライブを楽しめる。

また、日本全国の映画館ではライブビューイングも開催予定。大スクリーンと音響設備による没入感に加え、ファン同士で共有する一体感も大きな魅力となる。

さらに、ライブ配信チケット購入者を対象に見逃し配信(ディレイ配信)も用意されており、後日あらためて視聴することも可能。ただし、見逃し配信はシングルビュー形式となり、マルチアングル機能は利用できない点には注意が必要だ。

視聴方法 内容 特徴 オンライン配信 Weverseライブストリーミング 4K対応・マルチビュー・字幕あり 映画館ビューイング 全国映画館で生中継 大画面・大音響・一体感 見逃し配信 ディレイストリーミング 後日視聴可能(シングルビュー)

BTS東京ドームライブのチケット購入方法は？

BTSの東京ドーム公演『BTS WORLD TOUR “ARIRANG” IN JAPAN』は、2026年4月17日(金)・18日(土)に開催される。チケットは「本会場」「オンライン配信」「ライブビューイング」の3形態で販売されたが、本会場分はすでに完売しており、現在は配信や映画館での視聴が中心となる。

ここでは、それぞれの販売日程と購入方法を整理する。

オンライン配信(ライブストリーミング)の販売日程・購入方法

オンライン配信はWeverse Shopで販売され、視聴チケットを購入することでライブ当日に視聴可能となる。購入後はストリーミングページで認証を行う必要がある。

販売期間：公演直前まで販売(予定)

公演日：2026年4月17日(金)・4月18日(土)

購入先：Weverse Shop

視聴手順：ログイン→チケット購入→視聴ページで認証

チケット種別：一般／メンバーシップ限定

本会場チケットの販売日程(※販売終了)

東京ドームでの現地チケットは段階的に販売されたが、現在はすべて終了している。

FC会員先行抽選：2026年1月22日〜1月29日

モバイル会員先行抽選：2026年2月5日〜2月12日

プレイガイド抽選先行：2026年3月16日〜3月18日

一般販売(先着)：2026年3月28日13:00〜

状況：全席完売

映画館ライブビューイングの販売日程・購入方法

全国の映画館で実施されるライブビューイングは、先行抽選および一般販売でチケットが販売されている。

先行抽選受付：2026年2月25日〜3月2日

一般販売(先着)：2026年4月6日18:00〜

公演日：2026年4月17日(金)・4月18日(土)

料金：6,900円(税込・全席指定)

購入先：ローソンチケット等

なお、本会場およびライブビューイングでは本人確認が実施されるため、入場時には顔写真付き身分証明書が必要となる。また、オンライン配信や先行販売を利用する場合は、Weverseアカウントの登録およびファンクラブ連携が求められる点にも注意したい。

BTSの東京ドーム公演のチケットのリセール情報は？

『BTS WORLD TOUR “ARIRANG” IN JAPAN』東京ドーム公演のチケットについては、現時点で公式のリセールサービスは案内されていない。主催者は営利目的の転売を全面的に禁止しており、チケットの取り扱いには厳格なルールが設けられている。

特に注意すべき点として、チケットの譲渡そのものが禁止されている点が挙げられる。家族や友人間であっても、第三者への売買・譲渡は不可とされており、金銭のやり取りが伴わない場合でも認められていない。

また、チケット購入後のキャンセルや変更、払い戻しは理由を問わず一切不可となっている。複数枚当選した場合でも、本人が入場できないチケットを他者へ回すことはできず、柔軟な対応は用意されていない。

現状では、公式が認めるリセール制度の実施についても発表されていないため、正規ルート以外での入手はリスクが伴う。非公式な取引や転売チケットは入場不可となる可能性があるため、利用は避けるべきだ。

チケットを確実に入手するためには、一般販売や公式の追加受付など、正規の販売機会を活用する必要がある。今後、公式から新たな案内が発表される可能性もあるため、最新情報の確認が重要となる。

チケット流通サービスを利用する方法

ユーザー数の多い『チケジャム』などのサービスでも、大規模公演のチケットが出品される場合がある。出品を待つだけでなく、希望条件を提示して募集をかける「リクエスト機能」を活用する手段もある。

利用時の注意点

チケットの売買には法的な制限が存在する。「チケット不正転売禁止法」により、興行主の同意を得ないまま定価を超える価格で転売する行為は禁止されている。対象となるのは、販売時に転売禁止が明示されているチケットや、日時・座席・入場者が特定されている興行入場券などだ。

そのため、『チケジャム』でも規約および関連法令の遵守が求められており、適正な範囲での利用が前提となる。不当に高額な出品や出どころが不透明なチケットには注意が必要だ。

チケジャムでのリクエスト手順