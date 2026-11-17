サッカーブラジル代表は、2026年11月17日(火)にシンガポール・ナショナルスタジアムで開催される「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でシンガポール代表と対戦する。

本記事では、サッカーブラジル代表の最新試合日程、放送・配信予定について紹介する。

サッカーブラジル代表の最新試合はいつ？

サッカーブラジル代表は、2026年11月17日(火)にシンガポール代表と対戦する。試合は「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」の一戦として開催される。

会場はシンガポール・ナショナルスタジアムで、日本時間19:00にキックオフ予定。11月14日(土)の日本代表戦に続く国際試合となる。

項目 内容 大会名 MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE 対戦カード シンガポール代表 vs ブラジル代表 開催日 2026年11月17日(火) キックオフ時間 19:00(日本時間) 現地時間 18:00 会場 シンガポール・ナショナルスタジアム

サッカーブラジル代表の最新試合はどこで見られる？

11月17日(火)のシンガポール代表vsブラジル代表戦は、日本国内では動画配信サービス「U-NEXT」が独占ライブ配信する。

地上波・BS・CSでのテレビ中継は予定されていないため、日本から試合をリアルタイムで観戦する場合はU-NEXTが視聴手段となる。

項目 内容 配信サービス U-NEXT 配信日 2026年11月17日(火) キックオフ 19:00(日本時間) 配信形態 日本独占ライブ配信 テレビ放送 地上波・BS・CSともになし 対象プラン 月額プラン・サッカーパック 追いかけ再生 対応 見逃し配信 対応

U-NEXTでは、月額プランまたはサッカーパックの対象会員が追加料金なしで視聴できる。ライブ配信中の追いかけ再生に加え、試合終了後の見逃し配信にも対応する予定だ。

なお、同日22:10キックオフの日本代表vsパラグアイ代表戦は日本テレビ系列で生中継されるが、ブラジルvsシンガポール戦については地上波での放送予定がない。

サッカーブラジル代表の最新試合は無料配信される？

ブラジル代表vsシンガポール代表戦は、YouTubeなどで登録不要の無料ライブ配信が予定されていない。

11月14日(土)の日本代表vsブラジル代表戦はU-NEXTで無料開放されたものの、11月17日(火)のシンガポール戦は無料配信の対象外となっている。

ただし、U-NEXTには初回31日間の無料トライアルが用意されており、対象者は無料体験期間中に追加料金なしで試合を視聴可能だ。

視聴サービス 無料視聴・配信状況 地上波・BS・CS 放送予定なし YouTubeなど 登録不要の無料ライブ配信なし U-NEXT月額プラン 初回31日間無料トライアルあり U-NEXTサッカーパック 有料プラン

U-NEXTの31日間無料トライアルは、初めて月額プランに登録する人が対象となる。無料期間終了後は通常の月額料金が発生するため、継続利用しない場合は期間内に解約する必要がある。

ブラジル代表の試合を日本国内から視聴したい場合は、U-NEXTのライブ配信や見逃し配信を利用するとよい。

ブラジルvsシンガポールのおすすめ視聴方法

国際親善試合のブラジルvsシンガポールは、『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信を行う。視聴には「U-NEXTサッカーパック」または「月額プラン(31日間無料トライアル)」への登録が必要となる。

「月額プラン」には初回31日間の無料トライアル期間があり、期間中は日本vsパラグアイをはじめ、シンガポールvsパラグアイ、シンガポールvsブラジルなど対象の見放題作品が視聴可能。無料トライアル期間中に解約した場合、月額料金の支払いは発生しない。

なお、パラグアイ戦は森保一監督が率いる日本代表としては最終戦に。『U-NEXT』では事前番組で監督や選手への貴重なインタビュー映像などを配信するほか、「全力応援解説LIVE」では代表レジェンドOBたちと一緒に日本代表を応援することができ、「徹底分析解説LIVE」は戦術解説に特化しているなど好みの視聴体験に合わせてチャンネルを選ぶことができる。

U-NEXT月額プラン 31日間無料トライアルの加入手順

「日本代表特設ページ」へアクセス 「まずは31日間無料トライアル」を選択 メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了 あとは配信ページから視聴を開始するだけ！

※月額プラン31日間無料トライアル期間終了後、解約しない場合は月額2,189円(税込)で自動更新。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。