キングス・ワールドカップ・クラブズ2026はどこで見られる？中継予定・視聴方法

キングス・ワールドカップ・クラブズ(KWC)2026が、2026年7月27日(月)から8月2日(日)に行われる。

本記事では、KWC2026の中継局や視聴方法を紹介する。

キングス・ワールドカップ・クラブズ2026の日程

イタリアで行われる2026年のKWCには、世界各国のキングスリーグから16チームが出場。1回戦、2回戦、ラストチャンスラウンドを経て、8チームが準々決勝からの決勝トーナメントに進出。準決勝、決勝と戦ってチャンピオンを決定する。

日程は、日本時間7月27日(月)に1回戦から開始。8月1日(土)から決勝トーナメントに突入し、8月2日(日)に決勝戦が行われる。

1回戦：7月27日(月)・28日(火)

2回戦：7月29日(水)・30日(木)

ラストチャンスラウンド：7月31日(金)

準々決勝：7月31日(金)

準決勝：8月1日(土)

決勝：8月1日(土)

※日程は変更となる場合があります。最新情報は大会およびDAZN公式サイトよりご確認ください。

キングス・ワールドカップ・クラブズ2026はどこで見られる？

KWC2026は、ネット『DAZN』が各国言語(英語、イタリア語、フランス・ドイツ語)にてライブ＆見逃し配信を予定。配信決定に関する発表は行われていないが、番組表には1回戦から決勝戦までの配信予定を掲載している。

なお、今大会には日本のMRUASH FCは大会に参加せず。主にキングスリーグ常設国のチームが頂点を争う。

キングス・ワールドカップ・クラブズ2026の視聴方法

前述の通り、KWC2026は『DAZN』が中継を実施する。

キングスリーグ・欧州サッカーをDAZNがライブ配信！

『DAZN』は、キングス・ワールドカップ・クラブズ2026をはじめ、ラ・リーガ、ブンデスリーガ、セリエA、リーグ・アン、ベルギーリーグといった海外サッカー、さらにはJ1・J2・J3全試合を配信。さらには、2026-27シーズン開幕に向けた各クラブのプレシーズンマッチも配信予定となっている。

キングス・ワールドカップ・クラブズ2026の参加チームは？

キングス・ワールドカップ・クラブズ2026には、各国キングスリーグのクラブが参加。特にスペインからは前回王者Los Troncos FCを含む4チームが参戦している。