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キングス・ワールドカップ・クラブズ2026をDAZNでライブ配信！今すぐ視聴開始
Tsutomu Maeda

キングス・ワールドカップ・クラブズ2026はどこで見られる？中継予定・視聴方法

キングス・ワールドカップ・クラブズ(KWC)2026の中継局はどこ？テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。

KWC2026決勝まで配信
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キングス・ワールドカップ・クラブズ2026をDAZNでライブ配信！

今すぐ視聴開始

KWC2026生中継

キングス・ワールドカップ・クラブズ(KWC)2026が、2026年7月27日(月)から8月2日(日)に行われる。

キングス・ワールドカップ・クラブズ2026はDAZNで配信！今すぐ視聴

本記事では、KWC2026の中継局や視聴方法を紹介する。

キングス・ワールドカップ・クラブズ2026の日程

イタリアで行われる2026年のKWCには、世界各国のキングスリーグから16チームが出場。1回戦、2回戦、ラストチャンスラウンドを経て、8チームが準々決勝からの決勝トーナメントに進出。準決勝、決勝と戦ってチャンピオンを決定する。

日程は、日本時間7月27日(月)に1回戦から開始。8月1日(土)から決勝トーナメントに突入し、8月2日(日)に決勝戦が行われる。

  • 1回戦：7月27日(月)・28日(火)
  • 2回戦：7月29日(水)・30日(木)
  • ラストチャンスラウンド：7月31日(金)
  • 準々決勝：7月31日(金)
  • 準決勝：8月1日(土)
  • 決勝：8月1日(土)

※日程は変更となる場合があります。最新情報は大会およびDAZN公式サイトよりご確認ください。

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キングス・ワールドカップ・クラブズ2026はどこで見られる？

KWC2026は、ネット『DAZN』が各国言語(英語、イタリア語、フランス・ドイツ語)にてライブ＆見逃し配信を予定。配信決定に関する発表は行われていないが、番組表には1回戦から決勝戦までの配信予定を掲載している。

なお、今大会には日本のMRUASH FCは大会に参加せず。主にキングスリーグ常設国のチームが頂点を争う。

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キングス・ワールドカップ・クラブズ2026の視聴方法

前述の通り、KWC2026は『DAZN』が中継を実施する。

キングスリーグ・欧州サッカーをDAZNがライブ配信！

『DAZN』は、キングス・ワールドカップ・クラブズ2026をはじめ、ラ・リーガ、ブンデスリーガ、セリエA、リーグ・アン、ベルギーリーグといった海外サッカー、さらにはJ1・J2・J3全試合を配信。さらには、2026-27シーズン開幕に向けた各クラブのプレシーズンマッチも配信予定となっている。

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キングス・ワールドカップ・クラブズ2026の参加チームは？

キングス・ワールドカップ・クラブズ2026には、各国キングスリーグのクラブが参加。特にスペインからは前回王者Los Troncos FCを含む4チームが参戦している。

リーグチーム
Kings League SpainLos Troncos FC(前回王者)
Kings League SpainPorcinos FC
Kings League SpainUltimate Móstoles
Kings League SpainLa Capital CF
Kings League AmericasAniquiladores FC
Kings League AmericasAtlético Parceros
Kings League BrazilFURIA FC
Kings League BrazilDesimpaiN
Kings League BrazilG3X FC
Kings League ItalyAlpak FC
Kings League ItalyUnderdogs FC
Kings League ItalyStallions
Kings League FranceKarasu
Kings League GermanyNo Rules FC
Kings League MENADR7
Kings League MENAFWZ

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