メッシの代表引退ユニフォームはどこで買える？販売情報まとめ

リオネル・メッシのアルゼンチン代表キャリアを称える特別ユニフォームが、2026年9月25日(金)に日本で発売された。

本記事では、メッシ代表引退特別ユニフォームの購入方法を紹介する。

メッシ代表引退特別ユニフォームとは？デザインの特徴

アディダス(adidas)は、リオネル・メッシのアルゼンチン代表キャリアを称える特別コレクションとして、代表引退特別ユニフォームを制作した。

同ユニフォームは、2026年10月6日に行われる代表引退試合のベナン戦で実際に着用される予定となっている。

デザインにはアルゼンチンを象徴する要素が多数盛り込まれており、通常モデルとは異なる特別仕様となっている。

アルゼンチンの象徴「5月の太陽」

アルゼンチン国旗を再解釈し、ユニフォーム前面から背面にかけて「5月の太陽(Sol de Mayo)」のグラフィックを配置。

メッシシグネチャーロゴ＆ゴールドディテール

スカイブルーとホワイトを基調とし、協会エンブレムや背番号「MESSI 10」などにゴールドのアクセントを採用。胸のブランドロゴには通常のパフォーマンスロゴではなく、メッシ個人のシグネチャーロゴが使用されている。

首元・袖口の特別仕様

首元と袖口にはブラックとゴールドのラインを採用。背面には月桂樹の枝と「5月の太陽」を組み合わせた記念デザインが施されている。

CLIMACOOL+を採用

アディダスの「CLIMACOOL+」テクノロジーを搭載し、通気性と快適性にも配慮された仕様となっている。

メッシ引退ユニフォームはどこで買える？発売日・販売状況

メッシ代表引退特別ユニフォームは、2026年9月25日(金)17:00に日本で発売された。

販売はアディダス公式オンラインストアや直営店に加え、サッカーショップKAMO、SWSなどの主要サッカーショップで行われた。

ただし、発売直後から注文が集中し、アディダス公式オンラインストアや主要取扱店では全サイズが即完売となった。現在はアディダス公式オンラインストア上でも同商品の販売を確認できない状況となっている。

項目 内容 発売日 2026年9月25日(金)17:00 主な販売先 アディダス公式オンラインストア・直営店、サッカーショップKAMO、SWSなど 価格帯 13,200円～20,350円(税込)程度 購入制限 1人1点まで 現在の販売状況 主要取扱店でSOLDOUT。アディダス公式オンラインストアでも現在は販売を確認できず 再販 現時点では未定

SNSでは、完売後に転売品への不満が広がる一方、アディダスジャパンに対して再販や受注生産を求める声も寄せられている。

現時点ではアディダス公式オンラインストアでも通常販売を確認できないため、今後購入を希望する場合は、アディダスジャパン公式や各取扱店から発表される再販・追加販売の情報を確認しておきたい。

メッシ引退ユニフォームの購入方法

アディダス公式・主要サッカーショップ

通常コレクションは、以下のショップで販売された。

アディダス公式オンラインストア

アディダス直営店

サッカーショップKAMO

SWS(スポーツウェブショッパーズ)

数量限定商品となっており、購入は1人1点まで。転売目的と判断された注文についてはキャンセル対象となる場合がある。

発売直後に全サイズが完売したため、現時点では通常販売での購入は難しい状況となっている。購入を希望する場合は、再販や受注生産の案内を待つ形となる。