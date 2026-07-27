ドルトムントが2026年夏に来日し、Jリーグクラブと対戦する。

本記事では、ドルトムント来日ツアーの試合日程や対戦相手、放送予定を紹介する。

ドルトムント来日ツアー2026はいつ？メンバーは？

ドルトムントは2026-27シーズンのプレシーズンとして、「BVBエボニック・ジャパンツアー2026」を実施。来日ツアー期間は7月26日(日)～8月2日(日)となり、期間中に2試合を予定している。

来日メンバーは7月17日(金)に発表されており、MFジョーブ・ベリンガムやFWセール・ギラシ、MF山本天翔らが選出されている。メンバー一覧は以下の通り。

ポジション 選手名 GK アレクサンダー・マイヤー パトリック・ドリュース ディアント・ラマイ DF ヤン・コウト ヴァルデマール・アントン ジョアン・ガドゥ アルムゲラ・カバル フィリッポ・メイン ルカ・レジアニ ダニエル・スヴェンソン MF マシス・アルバート マクシミリアン・バイアー ジョーブ・ベリンガム カーニー・チュクエメカ サムエレ・イナシオ ジャスティン・レルマ フェリックス・ヌメチャ 山本天翔 FW セール・ギラシ ファビオ・シルヴァ

ドルトムント来日ツアー2026の試合日程・対戦相手は？

ドルトムントは7月29日(水)にYANMAR HANASAKA STADIUM(大阪)でセレッソ大阪、8月1日(土)にMUFGスタジアム(東京)でFC東京との対戦を予定。キックオフ時刻はいずれも19:00に予定されている。

ドルトムント来日ツアー 試合日程

7/29(水)19:00 セレッソ大阪 vs ドルトムント

8/1(土)19:00 FC東京 vs ドルトムント

ドルトムント来日ツアー2026の放送予定は？

ドルトムント来日ツアー2026は、いずれもネット配信が行われる。セレッソ大阪戦は『DAZN』、FC東京戦は『ABEMA』で生中継を実施予定だ。

なお、『ABEMA』の中継については無料ライブ配信となる。FC東京vsドルトムントについては、地上波『テレビ東京』でも8月2日(土)午前3:05から録画放送を実施予定だ。

開始日時 対戦カード 生中継 7/29(水)19:00 セレッソ大阪 vs ドルトムント DAZN 8/1(土)19:00 FC東京 vs ドルトムント ABEMA(無料)

テレビ東京(録画)

※対戦カード・中継予定は変更となる場合があります。最新情報はABEMAおよびDAZN公式サイトよりご確認ください。

ドルトムント来日ツアー2026のおすすめ視聴方法

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