ドルトムントが2026年夏に来日し、Jリーグクラブと対戦する。
本記事では、ドルトムント来日ツアーの試合日程や対戦相手、放送予定を紹介する。
ドルトムント来日ツアー2026はいつ？メンバーは？
ドルトムントは2026-27シーズンのプレシーズンとして、「BVBエボニック・ジャパンツアー2026」を実施。来日ツアー期間は7月26日(日)～8月2日(日)となり、期間中に2試合を予定している。
来日メンバーは7月17日(金)に発表されており、MFジョーブ・ベリンガムやFWセール・ギラシ、MF山本天翔らが選出されている。メンバー一覧は以下の通り。
|ポジション
|選手名
|GK
|アレクサンダー・マイヤー
|パトリック・ドリュース
|ディアント・ラマイ
|DF
|ヤン・コウト
|ヴァルデマール・アントン
|ジョアン・ガドゥ
|アルムゲラ・カバル
|フィリッポ・メイン
|ルカ・レジアニ
|ダニエル・スヴェンソン
|MF
|マシス・アルバート
|マクシミリアン・バイアー
|ジョーブ・ベリンガム
|カーニー・チュクエメカ
|サムエレ・イナシオ
|ジャスティン・レルマ
|フェリックス・ヌメチャ
|山本天翔
|FW
|セール・ギラシ
|ファビオ・シルヴァ
ドルトムント来日ツアー2026の試合日程・対戦相手は？
ドルトムントは7月29日(水)にYANMAR HANASAKA STADIUM(大阪)でセレッソ大阪、8月1日(土)にMUFGスタジアム(東京)でFC東京との対戦を予定。キックオフ時刻はいずれも19:00に予定されている。
ドルトムント来日ツアー 試合日程
- 7/29(水)19:00 セレッソ大阪 vs ドルトムント
- 8/1(土)19:00 FC東京 vs ドルトムント
ドルトムント来日ツアー2026の放送予定は？
ドルトムント来日ツアー2026は、いずれもネット配信が行われる。セレッソ大阪戦は『DAZN』、FC東京戦は『ABEMA』で生中継を実施予定だ。
なお、『ABEMA』の中継については無料ライブ配信となる。FC東京vsドルトムントについては、地上波『テレビ東京』でも8月2日(土)午前3:05から録画放送を実施予定だ。
|開始日時
|対戦カード
|生中継
|7/29(水)19:00
|セレッソ大阪 vs ドルトムント
|DAZN
|8/1(土)19:00
|FC東京 vs ドルトムント
|ABEMA(無料)
テレビ東京(録画)
※対戦カード・中継予定は変更となる場合があります。最新情報はABEMAおよびDAZN公式サイトよりご確認ください。
ドルトムント来日ツアー2026のおすすめ視聴方法
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