Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
kagawa yamamoto nagatomo(C)Getty images
Jリーグ＆ブンデスはDAZNが配信！プレシーズンC大阪vsドルトムントも中継
Tsutomu Maeda

ドルトムント来日ツアー2026はいつ？対戦相手は？試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

クラブ親善試合
ボルシア・ドルトムント
セレッソ大阪
FC東京
セレッソ大阪 対 ボルシア・ドルトムント
FC東京 対 ボルシア・ドルトムント
J1 リーグ
ブンデスリーガ

ドルトムントの2026年来日ツアーはいつ開催？対戦相手になるJリーグクラブはどのチーム？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
new dmm dazn hodai 16-9 kv

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

月額3,480円(税込)
広告なしで視聴可能なプラン
logo abema

ABEMAプレミアム

FC東京vsドルトムントはABEMAで無料ライブ配信！

ABEMAプレミアム(広告なし)なら広告なしで見逃し視聴、追っかけ再生などに対応！

FC東京vsドルトムントを配信
DAZNがJリーグ26-27全試合配信！
DAZN jleague

DAZN Standard

DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

7/29(水)C大阪vsドルトムントも独占配信

Jリーグ全試合配信
DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
new dmm dazn hodai 16-9 kv

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

月額3,480円(税込)
広告なしで視聴可能なプラン
logo abema

ABEMAプレミアム

FC東京vsドルトムントはABEMAで無料ライブ配信！

ABEMAプレミアム(広告なし)なら広告なしで見逃し視聴、追っかけ再生などに対応！

FC東京vsドルトムントを配信
DAZNがJリーグ26-27全試合配信！
DAZN jleague

DAZN Standard

DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

7/29(水)C大阪vsドルトムントも独占配信

Jリーグ全試合配信
DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
new dmm dazn hodai 16-9 kv

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

月額3,480円(税込)

ドルトムントが2026年夏に来日し、Jリーグクラブと対戦する。

ブンデス＆JリーグはDAZNで配信！C大阪vsドルトムントも中継今すぐ視聴

本記事では、ドルトムント来日ツアーの試合日程や対戦相手、放送予定を紹介する。

ドルトムント来日ツアー2026はいつ？メンバーは？

ドルトムントは2026-27シーズンのプレシーズンとして、「BVBエボニック・ジャパンツアー2026」を実施。来日ツアー期間は7月26日(日)～8月2日(日)となり、期間中に2試合を予定している。

来日メンバーは7月17日(金)に発表されており、MFジョーブ・ベリンガムやFWセール・ギラシ、MF山本天翔らが選出されている。メンバー一覧は以下の通り。

ポジション選手名
GKアレクサンダー・マイヤー
パトリック・ドリュース
ディアント・ラマイ
DFヤン・コウト
ヴァルデマール・アントン
ジョアン・ガドゥ
アルムゲラ・カバル
フィリッポ・メイン
ルカ・レジアニ
ダニエル・スヴェンソン
MFマシス・アルバート
マクシミリアン・バイアー
ジョーブ・ベリンガム
カーニー・チュクエメカ
サムエレ・イナシオ
ジャスティン・レルマ
フェリックス・ヌメチャ
山本天翔
FWセール・ギラシ
ファビオ・シルヴァ

ブンデス＆JリーグはDAZNで配信！C大阪vsドルトムントも中継今すぐ視聴

ドルトムント来日ツアー2026の試合日程・対戦相手は？

ドルトムントは7月29日(水)にYANMAR HANASAKA STADIUM(大阪)でセレッソ大阪、8月1日(土)にMUFGスタジアム(東京)でFC東京との対戦を予定。キックオフ時刻はいずれも19:00に予定されている。

ドルトムント来日ツアー 試合日程

  • 7/29(水)19:00 セレッソ大阪 vs ドルトムント
  • 8/1(土)19:00 FC東京 vs ドルトムント

ブンデス＆JリーグはDAZNで配信！C大阪vsドルトムントも中継今すぐ視聴

ドルトムント来日ツアー2026の放送予定は？

ドルトムント来日ツアー2026は、いずれもネット配信が行われる。セレッソ大阪戦は『DAZN』、FC東京戦は『ABEMA』で生中継を実施予定だ。

なお、『ABEMA』の中継については無料ライブ配信となる。FC東京vsドルトムントについては、地上波『テレビ東京』でも8月2日(土)午前3:05から録画放送を実施予定だ。

開始日時対戦カード生中継
7/29(水)19:00セレッソ大阪 vs ドルトムントDAZN
8/1(土)19:00FC東京 vs ドルトムントABEMA(無料)
テレビ東京(録画)

※対戦カード・中継予定は変更となる場合があります。最新情報はABEMAおよびDAZN公式サイトよりご確認ください。

ブンデス＆JリーグはDAZNで配信！C大阪vsドルトムントも中継今すぐ視聴

ドルトムント来日ツアー2026のおすすめ視聴方法

シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

セレッソ大阪vsドルトムントだけでなくシーズンを通してJリーグやブンデスリーガを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

『DAZN』に加入した場合、新シーズンのJリーグやブンデスリーガだけでなく、ラ・リーガやセリエAなどの海外リーグ、さらにはサッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会に『DAZN』で全スポーツを見放題で楽しもう。

Jリーグ26-27もDAZNが配信！シーズン視聴なら年間プランがお得今すぐ視聴

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プランがお得に視聴可能！

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

DAZN月額プランがお得なDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

【ABEMAプレミアム】広告なしプランで快適視聴！

FC東京vsドルトムントは『ABEMA』で無料ライブ配信。しかし、有料プラン「ABEMAプレミアム(広告なし)」に加入することで広告なし視聴、追っかけ再生などが可能となるため、より快適に試合を楽しみたい場合はおすすめだ

「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。

  1. 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
  2. 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
  3. 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
  4. パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了！

ABEMAでFC東京vsドルトムントを独占無料ライブ配信！ABEMAプレミアムで快適視聴登録ページはこちら

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー